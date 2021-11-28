Активисты в Сочи собрали более тысячи подписей против QR-кодов

28 ноября 2021, 01:09

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Активисты КПРФ собрали в Сочи свыше тысячи подписей против системы QR-кодов, сообщили в партии. Опрошенные «Кавказским узлом» подписанты отметили, что их позиция связана с недоверием государству, которое понуждает всех вакцинироваться, ограничивая непривитых в правах.

"Кавказский узел" информировал, что 23 ноября силовики в Адлере задержали активиста КПРФ Владислава Жиронкина, собиравшего подписи жителей против системы QR-кодов, и составили на него протокол о нарушении правил проведения публичных акций. 26 ноября Жиронкин сообщил, что силовики аннулировали протокол об организации несанкционированной акции.

«Мы, естественно, продолжили и будем продолжать сбор подписей. Люди идут очень активно. На сегодняшний момент собрано около тысячи подписей», - сказал Жиронкин корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, свои подписи оставляют под обращением люди разных профессий и возрастов, которые считают, что введение QR-кодов фактически позволяет создавать базу из персональных данных людей, где при утечке информации публичными могут стать паспортные данные и даже медицинские сведения, являющиеся врачебной тайной. Он также отметил, что еще людей побуждает выступать против QR-кодов применение мер понуждения к вакцинации и поражение в правах на свободу передвижения.

Жиронкин показал корреспонденту «Кавказского узла» подписной лист, под текстом которого жители Сочи и Краснодарского края в целом оставляют подписи против введения QR-кодов.

«Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем депутатов фракции КПРФ Государственной Думы Российской Федерации, выступающих против законопроектов правительства РФ (№ 17357-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и № 17358-8 «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»), которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте», - указано в подписных листах, на каждом из которых вмещается по 10 подписей.

В целом по региону число собранных подписей превышает 10 тысяч, сообщил «Кавказскому узлу» депутат Краснодарской городской думы от КПРФ Александр Сафронов.

«Краевые коммунисты собирают подписи по всему региону. На сегодняшний день по Краснодарскому краю мы собрали более 10 тысяч подписей. Сбор подписей будет вестись до 8 декабря. В это воскресенье мы подведем точный подсчет собранных голосов против QR-кодов. Очень активны города Геленджик, Анапа, Новороссийск, Сочи, Краснодар… Люди идут, потому что понимают, что этот законопроект, если будет принят, то обязательно поразит их права, права их близких. И я хочу отметить, что свои подписи против QR-кодов ставят люди даже уже вакцинированные», - рассказал парламентарий.

Он отметил, что вакцинировался от коронавируса в феврале и многие однопартийцы сделали прививку.

«Многие наши однопартийцы вакцинированы, и неправильно говорить, что мы против вакцинации. Мы понимаем опасность болезни, но мы против принудительной вакцинации. Если эта власть не способна разъяснить людям, что вакцинация безвредна, и доказать им это, то они должны оставить свои места, а не заставлять людей вакцинироваться всякими принудительными методами и манипуляциями. Мы очень надеемся, что сбор подписей и широкое освещение в СМИ помогут повлиять на то, чтобы законопроект не был принят и ситуация изменилась в лучшую сторону и в плане убеждения самих людей в необходимости вакцинироваться, и в плане уважительного отношения власти к людям», - отметил Сафронов.

Уже с 22 ноября по всей Кубани вход в торгово-развлекательные комплексы и заведения общепита разрешен только с QR-кодом или справкой о медотводе. На фоне резкого роста числа заболевших власти Краснодарского края также решили ограничить вход в здание органов власти и местного самоуправления для госслужащих, которые не прошли вакцинацию. Рассмотрение Государственной Думой законопроекта о системе QR-кодов состоится 14 декабря, указано на сайте федерального парламента

Сочинцы связывают отказ от вакцинации с недоверием государству

Корреспондент «Кавказского узла» побеседовала с подписантами обращения против QR-кодов, которые высказали свое мнение относительно этого вопроса.

Подписавшая обращение 70-летняя пенсионерка Татьяна пояснила «Кавказскому узлу», что она понимает сложную обстановку с коронавирусной инфекцией, но опасается новой вакцины, поэтому предпочитает здоровый образ жизни и закаливание.

60-летняя пенсионерка Ирина рассказала «Кавказскому узлу», что она колеблется, участвовать в вакцинации или нет. «Думается о том, что государство, которое морит своих граждан мизерными пенсиями и пособиями, повышением пенсионного возраста, разными реновациями с отъемом жилья, плохой медициной и полным равнодушием к правам граждан, вдруг озаботилось бесплатным вкалыванием вакцин. Это все похоже на какую-то умышленную акцию... а не на заботу», - полагает Ирина.

50-летний водитель такси Александр, который также в офисе КПРФ подписался против принудительной вакцинации, объяснил, почему он поставил свою подпись. «Обратите внимание, что вообще вещают сами власти и их пропагандисты… В соцсетях люди распространяют сами массу негативной информации по поводу вакцинации со ссылками на «уважаемых людей». В головах создана путаница. Хочется еще пожить и не сделать роковую ошибку. Ведь государству реально плевать на нас», - сказал он «Кавказскому узлу».

Аналогичные мнения высказали и представители более молодого поколения - от 20 до 40 лет. Так, 20-летняя местная жительница Кристина рассказала, что ожидает рождения ребенка и не хочет делать прививку во время беременности, опасаясь за свое здоровье и здоровье своего будущего малыша, но испытает трудности из-за отсутствия QR-кода. «Я не могу работать, я не могу попасть в магазин, в торговый центр, я никуда не могу попасть, разве это справедливо?» - сказала она «Кавказскому узлу».

40-летняя медсестра Ирина из инфекционной больницы, заявила, что решила уволиться, но не вакцинироваться от коронавируса. «Сами медработники запуганы. Мы не знаем, что нам собираются колоть. Мы все переболели ковидом, у нас у всех антитела. Зачем нам еще вакцина? Это же безграмотно и неправильно. Людям нечего есть, нас лишают рабочих мест, и мы вынуждены принимать принудительную вакцинацию. Нам четко сказали: или колитесь, или увольняйтесь», - сказала Ирина «Кавказскому узлу».

48-летняя педагог Галина заявила «Кавказскому узлу», что ее обязали вакцинироваться и сказали, что она не будет допущена к работе. «Я также переживаю за свое здоровье. Но что есть, если я потеряю работу? Пришлось вакцинироваться. У нас нет доверия к правительству и к тому, что они делают в стране и со страной и с нашими гражданами, поэтому все так боятся вакцин. В советское время такого не было. Тогда все были уверены в том, что прививки необходимы, а вакцины надежные. Их разработку заказывало государство. У нас была развита наука. А сейчас лекарства - это бизнес, и здоровье нации никого не волнует. Наша безопасность в наших руках, но даже это у нас отнимают», - считает она.

Однако руководитель городского управления по образованию и науке Ольга Медведева рапортует о добровольном характере вакцинации. «Все сотрудники сферы образования вакцинированы на добровольных началах», - заявила она «Кавказскому узлу».

Активисты объяснили свой протест против введения QR-кодов

Эколог, член общественной организации "Сохраним зеленый Сочи" Алла Юсупова связывает введение QR-кодов с принудительной вакцинацией, которую она считает не отвечающей закону.

Координатор общественного движения "Альтернативный Сочи" Ирэн Ильенкова отметила, что ей пришлось вакцинироваться принудительно, чтобы не потерять работу. «Многие из моих знакомых, у которых хронические заболевания, отказались наотрез от вакцинации… Они вынуждены покупать еду по интернету, заказывать такси, чтобы куда-либо добраться, они изолированы и не стремятся к тому, чтобы находиться в людных местах. Я вакцинировалась потому, что вышла на работу и от меня потребовали этого в обязательном порядке», - сказала она «Кавказскому узлу».

По ее словам, государство вместо того, чтобы усовершенствовать медицину и дать людям ощущение безопасности, «разделило людей на два лагеря - привитых и непривитых». «Люди возмущены тем, что их подсаживают на QR-кодовый «ошейник». Получается, что государство не справляется с продвижением вакцины и не хочет тратить деньги на социальную рекламу, а насильно заставляет людей вакцинироваться, причём прекрасно понимая, что многие, все равно откажутся от вакцинации любыми путями, не доверяя власти», - полагает Ильенкова.

Активистка Светлана Лелик отметила, что не только члены КПРФ организовали сбор подписей, но и ранее граждане самоорганизовались, встретились на пляже «Ривьера», записали видеообращение к президенту против принудительной вакцинации и введения QR-кодов, а также приступили к сбору подписей.

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