Парламент Адыгеи одобрил введение QR-кодов

07 декабря 2021, 09:10

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Депутаты парламента Адыгеи большинством голосов поддержали федеральный законопроект о введении QR-кодов.

Как сообщал "Кавказский узел", с 25 октября в Адыгее QR-коды необходимо предъявлять при посещении кинотеатров, парикмахерских, кафе и других общественных заведений.

Депутаты парламента Адыгеи большинством голосов поддержали законопроект об использовании в регионе QR-кодов. На заседании парламента, которое состоялось 6 декабря, в поддержку законопроекта выступили 35 депутатов, информировал ТАСС. "Законопроект поддержан", – привело агентство слова спикера регионального парламента Владимира Нарожного.

Эту информацию также подтвердила пресс-служба правительства Адыгеи. "Депутаты поддержали проект федерального закона о внесении изменений в ФЗ "О санитарном благополучии населения". В частности, поправки регламентируют порядок предоставления гражданам услуг в случае распространения коронавирусной инфекции. Предварительно законопроект рассмотрен и поддержан всеми комитетами Госсовета-Хасэ РА", – привело 6 декабря РИА "Новости" сообщение пресс-службы.

За сутки в Адыгее от коронавируса скончались четыре пациента, а общее число смертей от COVID-19 достигло 680. За сутки подтверждены 106 тестов на коронавирус, а общее число случаев заражения COVID-19 в регионе возросло до 24 807, следует из информации, опубликованной 6 декабря на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".