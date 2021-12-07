07 декабря 2021, 09:10

Парламент Адыгеи одобрил введение QR-кодов

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Депутаты парламента Адыгеи большинством голосов поддержали федеральный законопроект о введении QR-кодов.

Как сообщал "Кавказский узел", с 25 октября в Адыгее QR-коды необходимо предъявлять при посещении кинотеатров, парикмахерских, кафе и других общественных заведений.

Депутаты парламента Адыгеи большинством голосов поддержали законопроект об использовании в регионе QR-кодов. На заседании парламента, которое состоялось 6 декабря, в поддержку законопроекта выступили 35 депутатов, информировал ТАСС. "Законопроект поддержан", – привело агентство слова спикера регионального парламента Владимира Нарожного.

Эту информацию также подтвердила пресс-служба правительства Адыгеи. "Депутаты поддержали проект федерального закона о внесении изменений в ФЗ "О санитарном благополучии населения". В частности, поправки регламентируют порядок предоставления гражданам услуг в случае распространения коронавирусной инфекции. Предварительно законопроект рассмотрен и поддержан всеми комитетами Госсовета-Хасэ РА", – привело 6 декабря РИА "Новости" сообщение пресс-службы.

За сутки в Адыгее от коронавируса скончались четыре пациента, а общее число смертей от COVID-19 достигло 680. За сутки подтверждены 106 тестов на коронавирус, а общее число случаев заражения COVID-19 в регионе возросло до 24 807, следует из информации, опубликованной 6 декабря на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"QR-коды введены для участников мероприятий в Ингушетии", "Мэрия Кизляра объявила о введении системы QR-кодов", "Обязательная вакцинация от коронавируса объявлена на Ставрополье".

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

07 декабря 2021, 10:09

07 декабря 2021, 10:02

  • Восстановлено сообщение с поселком Местия

    Рабочие частично освободили от скальной породы трассу Зугдиди – Ласдили, которая является единственным путем сообщения с поселком Местия на северо-западе Грузии, после чего по ней было разрешено одностороннее движение транспорта.

07 декабря 2021, 07:48

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    Президентский Совет по правам человека провел опрос заключенных, которые ранее жаловались на пытки в Областной туберкулезной больнице УФСИН по Саратовской области, и они подтвердили свои показания о массовом насилии. Среди тех, кто пожаловался на пытки, есть выходцы из Грузии и юга России, сообщил член Совета по правам человека Андрей Бабушкин.

07 декабря 2021, 07:00

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  • Астраханцы резко отреагировали на поддержку QR-кодов местными властями

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