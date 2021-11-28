28 ноября 2021, 23:30

Ограничения в связи с коронавирусом продлены в Калмыкии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Власти Калмыкии продлили действие антиковидных ограничений до 23 января 2022 года. С 1 декабря для заселения в гостиницы, посещения кафе и ресторанов, непродовольственных магазинов потребуется QR-код, справка о перенесенном COVID-19 или результат ПЦР-теста, сообщила сегодня пресс-служба главы республики.

Как писал "Кавказский узел", 25 октября власти Калмыкии продлили до 28 ноября действие ограничений из-за пандемии коронавируса, а также объявили о продлении каникул для школьников и студентов и о планах ввести с 1 декабря систему QR-кодов.с 1 декабря жители региона смогут посещать общественные места или работу только при наличии QR-кода или справки о перенесенном коронавирусе за последние полгода, или отрицательного ПЦР-теста, сделанного за последние три дня, либо справки о медотводе от прививки или противопоказаниях для вакцины от коронавируса.

Власти Калмыкии продлили режим ограничений из-за коронавируса на два месяца - до 23 января 2022 года включительно, сообщила сегодня пресс-службы главы республики.

На территории республики сохраняется запрет на проведение на территории Калмыкии театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, деловых и других массовых мероприятий. Театральные представления и концерты разрешены при заполнении залов не более, чем на 70% и наличии у посетителей QR-кода, сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста, говорится в сообщении на сайте главы Калмыкии.

В пресс-релизе приводится список мест, для посещения которых с 1 декабря будет необходимо предъявление QR-кода, сертификата о перенесенном заболевании или отрицательного ПЦР-теста. Какой-либо из этих документов потребуется при заселении в гостиницы, при посещении заведений общепита, непродовольственных магазинов площадью более 100 квадратных метров, парикмахерских и салонов красоты, спортивных мероприятий и клубов, культурных, развлекательных мероприятий, выставок и конференций, библиотек и музеев, а также торжественной церемонии бракосочетания, говорится в сообщении. 

За последние сутки в Калмыкии выявлено 27 случаев заражения коронавирусом, два человека скончались. С начала пандемии COVID-19 подтвержден у 33 376 жителей республики, 693 из них скончались, следует из сегодняшней информации на сайте стопкоронавирус.рф.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Карантин объявлен в школах Элисты из-за вспышки гриппа", "Все регионы юга России отказались продлевать нерабочие дни", "Глава Калмыкии подписал указ о нерабочих днях".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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