Система пропуска по QR-кодам объявлена бессрочной в Астраханской области

16 января 2022, 14:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Требование предъявлять QR-коды на входе в торговые центры продлено в Астраханской области на неопределенный срок.

Как писал "Кавказский узел", 13 ноября 2021 года в Астраханской области были введены ограничения, согласно которым жители старше 18 лет при посещении торговых или торгово-развлекательных центров должны предъявить QR-код с информацией о полной вакцинации от ковида либо сертификат о перенесенном заболевании, давностью не более полугода, либо документ о медотводе. 12 декабря эти ограничения были продлены до 16 января, при этом срок действия ПЦР-тестов был сокращен с 72 до 48 часов.

Власти Астраханской области продлили на неопределенный срок требование предъявлять QR-код при посещении торговых центров, сообщает сегодня ТАСС.

При этом в новой редакции постановления, которое вступит в силу 17 января, расширен список торговых точек, описанных формулировкой "торговый центр". Так, с 17 января QR-код необходимо будет предъявлять и в помещениях, где расположено более пяти магазинов, занимающихся торговлей непродовольственными товарами.

В то же время расширен список мест, которые жители области могут посещать без QR-кода внутри торговых центров. Ранее это было возможно при посещении продовольственных магазинов, имеющих изолированный вход, теперь перечень дополнен аптеками и аптечными пунктами, а также магазинами, торгующими непродовольственными товарами первой необходимости (спичками, детскими товарами, хозтоварами, саженцами, очками, автозапчастями), имеющими изолированный вход, информирует агентство.

По данным на 16 января, в Астраханской области зарегистрирован с начала пандемии 83341 случай заражения коронавирусом, в том числе 154 за сутки. Из общего числа зараженных выздоровели 79288 человек, в том числе 109 за сутки, умерли 2546 человек, в том числе девять - за сутки, информирует сайт "Стопкоронавирус.рф".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ", а материалы о введении системы QR-кодов и его последствиях - на тематической странице "QR-коды и вакцинация на Кавказе".

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