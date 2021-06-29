Медицинский работник держит шприц. Фото: REUTERS/Алексей Малгавко

29 июня 2021, 18:48

Астраханский губернатор обязал чиновников пройти вакцинацию

Всем сотрудникам органов государственной власти Астраханской области необходимо вакцинироваться от коронавируса в ближайшие две недели, заявил сегодня губернатор Игорь Бабушкин. 

Как писал "Кавказский узел", с 25 июня на двухнедельный карантин закрыто село Зензели в Астраханской области, в котором зафиксирована вспышка коронавируса. По данным на 25 июня, вакцинацию хотя бы одной дозой прошли от 15 до 20% жителей Астраханской области. 

Работники органов государственной власти должны пройти вакцинацию от коронавируса в ближайшие две недели, сообщил сегодня глава Астраханской области Игорь Бабушкин. С учетом складывающейся ситуации необходимо, чтобы все сотрудники областного правительства, администрации губернатора и подведомственных учреждений вакцинировались в ближайшие две недели. Мы с вами работаем для людей и должны защитить себя и окружающих от инфекции. (...) Наличие антител после болезни не является ни надежной защитой, ни противопоказанием для получения вакцины. Поэтому исключения могут быть сделаны только по медицинским показаниям", - говорится в сообщении пресс-службы администрации Астраханской области.

Случаи коронавируса среди сотрудников госорганов мешают эффективной работе, указал Бабушкин. "У нас уже были случаи, когда возникновение очага болезни парализовывали органы власти практически полностью. К примеру, жилищная инспекция не работала две недели, а в результате страдали люди", - говорится в сообщении на сайте администрации Астраханской области.

Губернатор также поручил подготовить к следующему заседанию оперштаба перечень предприятий, на которых вакцинацию должны пройти не менее 60% сотрудников. "Это касается, в первую очередь, социальной сферы, транспорта, торговли и сферы услуг", - привело слова Бабушкина РБК.

За последние сутки в Астраханской области коронавирус подтвержден у 151 человека, четыре пациента скончались. С начала пандемии коронавирус зафиксирован у 35 997 человек, из них умерли 857, следует из сегодняшней информации на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Ковидный госпиталь закрыт в Астрахани", "Глава Кабардино-Балкарии призвал чиновников к вакцинации", "Продавец поддельных сертификатов вакцинации выявлен в Ростове-на-Дону".

Автор: "Кавказский узел"

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