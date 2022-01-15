Участники круглого стола в Волгограде сообщили о давлении на противников вакцинации и QR-кодов

15 января 2022, 03:21

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жители Волгограда отказываются от вакцинации, опасаясь за свое здоровье, но за это их отстраняют от работы и они вынуждены отстаивать свои интересы в суде, указал юрист Иван Иванов. Активистка Марина Архипова сообщила, что после записи видеообращения к президенту с просьбой отменить QR-коды полиция потребовала от нее объяснения.

Как писал "Кавказский узел", бюджетники в Волгоградской области, которые отказались вакцинироваться от коронавируса, после отстранения от работы остаются без средств к существованию. Ряд таких работников подали иски в суд, оспорив полномочия Роспотребнадзора издавать распоряжения об обязательной вакцинации. В частности, в судах рассматриваются иски трех сотрудников школы и работницы МФЦ Натальи Кузнецовой. На заседании суда 11 января Кузнецова задала вопрос представителю работодателя, почему было принято решение, что ее работа связана с высоким риском заражения. Работодатель не смог ответить на него, суд решил привлечь к делу Государственную инспекцию труда. 14 января Ворошиловский райсуд Волгограда отказал сотруднице Центра гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области Кристине Свистуновой, которая требовала признать приказ работодателя о ее отстранении от работы из-за отказа прививаться незаконным.

В декабре 2021 года швея волгоградского предприятия "Хеппивеар Юг" Надежда Баганина, отстраненная из-за отсутствия прививки от коронавируса, добилась восстановления на работе.

В Волгограде 14 января состоялся круглый стол «Обязательная вакцинация от COVID-19 и ее последствия. QR-коды, отстранения и закон». В дискуссии приняли участие юристы, врачи и активисты, передал корреспондент "Кавказского узла". Организаторы сообщили, что пригласили на круглый стол сотрудников регионального комитета здравоохранения, депутатов областной думы и представителя областного Роспотребнадзора, но никто из них не явился.

«Мы их пригласили официально, письмами. Но получили отказ. Объяснили занятостью... Жаль. Мы надеялись, что они прояснят нам многие проблемные вопросы», - сказала одyf из организаторов мероприятия Анна Гребенщикова.

Географ и биолог, бывший преподаватель микробиологии Анатолий Судаков рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что последние два года работал ведущим библиотекарем Централизованной системы библиотек Волгограда. Он сказал, что 1 октября 2021 года его отстранили от работы без сохранения заработной платы и без начисления стажа, но формально он не уволен - трудовая книжка осталась в учреждении.

Работа хорошая, прекрасный коллектив, отличный директор. Но куда ей было деваться, когда объявили, что она обязана отстранять от работ лиц, не привившихся от коронавирусной инфекции», - сказал он.

Судаков пояснил, что не является антиваксером и не агитирует отказываться от вакцинации, но призывает всех серьезно подходить к решению вопроса о необходимости вакцинации. «Кому-то она, возможно, нужна, кому-то не нужна, а многим она прямо противопоказана», - считает он.

По словам Судакова, он предвидел, что подвергнется давлению из-за его нежелания вакцинироваться. «Как только появилась в декабре 2020 года информация о начале производства вакцины, начал готовиться – откладывал половину зарплаты, делал запасы в холодильнике, то есть создал себе подушку безопасности. Протяну на ней пять месяцев и уйду на пенсию», - рассказал он. Судаков рассказал, что дети его уже взрослые и самостоятельные, и на его семейном бюджете вынужденный прогул серьезно не отразится.

Писать исковое заявление в суд на своего работодателя Судаков не планирует, так как не хочет портить с руководством хорошие отношения. Он считает, что директор подписал приказ о его отстранении от работы «скрепя сердце, не желая зла».

Юрист, руководитель юридического агентства Иван Иванов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что ведет судебные процессы по защите пятерых волгоградцев, отстраненных от работы учителей, сотрудника МФЦ и медсестры.

«На процессах задаем вопросы представителям ответчиков – администрациям школ, МФЦ. Все говорят, что они неукоснительно исполняют постановление Зубаревой (главного государственного санитарного врача Волгоградской области) №01/3 об обязательной вакцинации. Других аргументов у них нет», - сказал Иванов.

Адвокат рассказал, что медсестра, интересы которой он представляет в суде, уже в преклонном в возрасте, имеет хронические заболевания и опасается, что если вакцинируется, возможны осложнения. «Она не хочет рисковать. Как медработник видит, что болеют как вакцинированные, так и не вакцинированные, что вакцинация как таковая не влияет на распространение заболевания», - сказал Иванов.

По словам адвоката, это единственный случай в Волгоградской области, когда медицинский работник в суде оспаривает решение руководства об отстранении от работы за отказ вакцинироваться.

Иванов также рассказал, что к нему обратилась мать военного, который призвался из Волгоградской области и служил в Астраханской области. "В июне 2021 года всех (военнослужащих) вакцинировали от новой коронавирусной инфекции и через несколько дней его парализовало. Первое время он находился в стационаре в Астрахани, затем его перевели в Волгоградскую область для обследования. Последнее известное его местонахождения – госпиталь в Ростовской области при Минобороны", - сказал Иванов.

«Результатов исследований о том, произошло ли это вследствие вакцинации или вследствие какого-то обострившегося заболевания, до сих пор нет. Но его мать, а также документы свидетельствуют о том, что он призывался абсолютно здоровым. Никто его перед вакцинацией углубленно не обследовал», - пояснил юрист.

Иванов рассказал, что результаты обследования солдата по части неврологии Минздрав РФ и Минобороны не раскрывает. «Он не получает надлежащего лечения. Матери не предоставляют медицинскую информацию о состоянии ее сына. Она обратилась к нам за помощью. В телефонном режиме мы помогаем писать ей обращения во все инстанции. Сын ее – старший в семье, фактически кормилец. И мы будем разбираться, как кормильца многодетной семьи в армию призвали», - рассказал юрист.

Активистка Марина Архипова сказала, что выступает за добровольность в вакцинировании. После того, как она и ее сторонники в ноябре 2021 года записали видеообращение к президенту России, к ней в дом пришла полиция, рассказала активистка.

Требование QR-кодов нарушает конституционные права граждан, заявили волгоградцы в видеообращении к президенту России, которое они разместили в соцсетях 10 ноября 2021 года. Активисты, участвовавшие в записи, рассказали, что выступают не против вакцинации, а против принуждения к ней. Часть опрошенных "Кавказским узлом" жителей региона согласились с противниками QR-кодов.

«Сначала они приходили по адресу моей бывшей прописки, искали меня там. К маме моей приходили. Потом они позвонили по телефону. Хотели, чтобы я пришла и рассказала им, кто снимал, зачем снимал, то есть просили полностью объяснить им всю ситуацию», - рассказала Архипова корреспонденту "Кавказского узла". Она сказала, что предложила полицейским прислать ей повестку, которую она рассмотрит со своим адвокатом. «Мы проявили свою гражданскую позицию и обратились к президенту, что не запрещено законом», - заявила активистка.

Архипова рассказала, что полицейские искали и других активистов, записавших видеообращения президенту России. По ее словам, активисты обращались также в прокуратуру Волгоградской области, но ответ надзорного ведомства их не удовлетворил, и они, по совету адвоката, обратились с жалобой в Генпрокуратуру России.

Жители Волгоградской области активно протестуют против системы QR-кодов. Несмотря на пикеты, петиции, обращения в прокуратуру и областную думу, 1 декабря депутаты в Волгограде проголосовали за федеральный законопроект о проверке QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Акции продолжились и после этого. Введение QR-кода никак не защищает от заражения и к медицине не имеет никакого отношения, заявил один из участников пикета, прошедшего в Волгограде 10 декабря. Акции против QR-кодов малочисленны, поэтому власти не примут их во внимание, полагают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.