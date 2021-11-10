Волгоградцы обратились к Путину с просьбой отменить QR-коды

10 ноября 2021, 16:06

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Требование QR-кодов нарушает конституционные права граждан, заявили волгоградцы в видеообращении к президенту России. Активисты, участвовавшие в записи, рассказали, что выступают не против вакцинации, а против принуждения к ней. Часть опрошенных "Кавказским узлом" жителей региона согласились с противниками QR-кодов.

Как писал "Кавказский узел", ограничения, введенные властями Волгоградской области в октябре в связи с пандемией коронавируса, вызвали недовольство местных жителей. 21 октября активистка Марина Архипова провела пикет с лозунгом: "Волгоград против QR-кода". Отсутствие QR-кода ограничивает права жителей, а его использование несет риск разглашения персональных данных, заявила она. 23 октября члены волгоградского отделения организации "Родительский отпор" начали сбор подписей об отмене ограничения на свободный вход в культурно-досуговые, театрально-концертные, спортивные учреждения, салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии и фитнес-центры. 28 октября они передали в прокуратуру собранные в Волгограде и Волжском 860 подписей противников ограничений на посещение театров, спортивных клубов и салонов красоты. 5 ноября жители Волгоградской области начали сбор подписей под открытым обращением к президенту Владимиру Путину в связи с требованием QR-кодов.

В Волгоградской области с 8 ноября отменен режим нерабочих дней, при этом сохранился доступ по QR-кодам в кафе и фитнес-центры, ряд магазинов. Также в области введено требование предъявлять документы о вакцинации или перенесенном COVID-19 для покупки социальных билетов на проезд и проездных длительного срока.

Авторы обращения сочли требование QR-кодов дискриминацией

Видеообращение к президенту России Владимиру Путину, размещенное сегодня в соцсетях, активисты записывали в семи районах Волгограда и в Волжском. Волгоградцы заявили "о недопустимости ограничения наших прав и свобод". "Статьей 2 Конституции закреплено, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью в Российской Федерации и обязанность государства их защищать", - говорится в обращении.

Авторы обращения сделали акцент на том, что "Сталинградская земля отвоевана нашими дедами и прадедами", в видеообращении присутствуют кадры военной хроники.

Обратившиеся заявили о разделении людей "на касты, сословия, и на тех, кто имеет права, и кто их не имеет". "На основе региональных постановлений главы Волгоградской области работодатели массово грозят оставить людей без работы и средств к существованию, то есть под вопрос ставится основополагающее право человека – право на жизнь. Без QR-кодов запрещается доступ в торговые центры, физкультурные залы, парикмахерские, столовые, заведения общепита и многое другое. Запрещается пользование междугородними автобусами, пригородными поездами. Дошло до того, что гражданам отказывают в оказании плановой медицинской помощи. И все это происходит на фоне того, что ни в одном регионе РФ не объявлена эпидемия. Роспотребнадзор в своих ответах ссылается на пандемию, объявленную Всемирной организацией здравоохранения. Эпидемиологические пороги не известны", - говорится в обращении.

"Мы утверждаем, что сейчас идет открытая массовая сегрегация и дискриминация граждан России, нарушаются наши конституционные права и свободы, в частности неприкосновенность частной жизни, право на личную врачебную тайну, право на труд, на получение медицинской помощи, право на обучение, свободу передвижения. Все это фундаментальные конституционные права каждого из нас. И они отменяются постановлениями главного санитарного врача и региональных властей. Ни в одном нормативном акте Российской Федерации не предусмотрено наличие у человека сертификата о вакцинации или QR-кода для реализации его прав и свобод", - заявили авторы обращения.

Жители отметили, что возмущены тем, что им "пытаются навязать (дополнительные) документы для допуска к базовым правам и свободам". Они потребовали от Путина "как гаранта конституционных прав" "пресечь незаконные действия правительства России, главы Волгоградской области, Роспотребнадзора и восстановить на территории России права и свободы, гарантированные Конституцией".

Обращение опубликовано сегодня на личных страницах участников обращения в Instagram и YouTube, в частности, на страницах одной из участниц записи Марины Архиповой.

Авторы обращения возмутились методами насаждения QR-кодов

Участница видеообращения Марина рассказала корреспонденту, что обращение в разных районах Волгограда записывали, так как можно собираться не больше 10 человек в одном месте. "Обращение записали во всех районах Волгограда кроме Кировского, и в Волжском, собирались по 10 человек. Всего в записи приняли участие не менее 80 человек. Обращение мы выложили в соцсети. Записывали и в других городах, где-то запись разогнала полиция. Мы записывали в значимых местах города – на Тракторном, у разрушенной мельницы, на Мамаевом кургане, в парке Саши Филиппова в Ворошиловском районе, на аллее Славы в Советском районе, в Красноармейском – у водоканала. К этому открытому заявлению у нас есть текстовая часть, сейчас мы собираем под ней подписи и отправим его по почте", - сообщила активистка.

Она отметила, что 13-14 ноября в городе пройдет открытый сбор подписей по городу, чтобы отреагировать на новое постановление губернатора, в котором он расширил действие QR-кодов и ограничений. "Теперь купить проездной на городской транспорт можно только по QR-коду, рекомендовано на непродовольственные товары также распространить QR-код. И хотя только "рекомендовано", но во многих магазинах это считают обязательным и не продают товары без предъявления кода. По этому поводу мы также подадим заявление в прокуратуру", - подчеркнула она.

Марина подчеркнула, что авторы обращения не выступают против вакцинации. "Нас многие называют антиваксерами. Но мы не антиваксеры, мы не против вакцинации, мы против принудиловки. Вроде бы говорят, что вакцинация добровольна, и у кого-то есть собственный иммунитет, но необходимость получения кода говорит о том, что это процедура недобровольная. У многих пожилых людей нет QR-кода, нет приложения, телефонами не все могут пользоваться. Нюансов очень много. Мы записали видео, чтобы люди поняли, что они не одни и социальная дистанция не разделяет нас".

Принявшая участие в записи обращения жительница Волгограда Оксана сказала корреспонденту, что она и ее семья, кроме детей, привиты. "Я, правда, никогда не скачивала QR-код. Имею с собой сертификат, если необходимо, я его показываю. Но это мое личное волеизъявление. Столкнулась с тем, что привела сына на плавание, но без справки о перенесенной болезни или QR-кода родителей не пускают. То есть невозможно зайти родителю, чтобы сопроводить ребенка. А дети все несовершеннолетние – начиная с пяти лет. Меня это как маму возмутило. Почему человека принуждают к получению этого кода? Я поэтому и не скачивала QR-код. Я понимаю, что он присваивается автоматически. Но у меня есть сертификат, который подтверждает вакцинацию. Я не считаю правильным введение кюар-кодов, потому что код присваивается товару, а человек - это не товар. Возможно, логика в QR-кодах есть, но я ее не вижу. По мне, так он несет ущемление прав одних людей и возвышение других, хотя все мы по праву своего рождения равны", - подчеркнула она.

Юрист назвал постановления о введении QR-кодов противоречащими Конституции

Федеральными законами QR-коды не предусмотрены, но ограничивают права, что "недопустимо в силу Конституции", заявил юрист Иван Иванов. "Как профессиональный юрист я вижу все противоречие постановлений региональных властей Конституции и федеральным законам, в том числе в части разделения людей на обладателей и необладателей QR-кодов. При этом переносчиками вируса могут являться как люди, у которых есть QR-коды, так и те, у кого их нет. Фактически наличие QR-кода никак не останавливает распространение коронавирусной инфекции", - отметил он.

Кроме того, для получения QR-кода имеется несколько технических препятствий, в том числе обязательная регистрация на Госуслугах, подчеркнул юрист. "Многие пожилые люди не могут этого сделать. А соответствующие разъяснения Минздрава по поводу QR-кодов и паспортов вакцинации предусматривают возможность выдачи бумажных сертификатов без регистрации на Госуслугах только в отдаленных поселениях. Что это за отдаленные поселения и как все это будет работать, неясно. Сейчас уже некоторые пожилые люди сталкиваются с проблемой, что они просто не могут получить QR-код, потому что у них кнопочный телефон и отсутствует возможность из дома зарегистрироваться на тех же Госуслугах. Идет жесткое давление на население в части обязательного получения QR-кодов и такой же обязательной регистрации на Госуслугах", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Большинство опрошенных жителей Волгограда сочли использование QR-кодов неоправданным

Введение QR-кодов усложнило жизнь, рассказала 50-летняя сотрудница одного из вузов Екатерина. "QR-код у меня есть. Понятно, что это рычаг управления, инструмент для манипуляций, ограничивает свободу личности. Теперь с QR-кодом и паспорт требуют. Классно - за продуктами, в кафе, в кино с паспортом ходить", - отметила она.

24-летний сотрудник автосервиса Александр получил QR-код после болезни, однако не пользовался им. "Почему-то этот код после болезни не приходит автоматически, приходится ходить, искать знакомых и предпринимать много усилий для его получения. Мне этот код пока никак не пригодился в жизни. Недавно ездил с девушкой на курорт. Думал, там нужен будет для гостиницы, например, но никто ничего не потребовал. Вход везде свободный – и в кафе, в том числе", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

76-летняя пенсионерка Нина Константиновна "сделала прививку, как положено". "Но код этот не получала. Не думаю, что он мне пригодится. Я никуда не езжу и из дома почти не выхожу. Мне уже давно никакая одежда не нужна, а еду и без кода куплю. Лезть в компьютер ковыряться, чтобы его получить, точно не буду", - отметила она.

20-летняя парикмахер Вера сказала, что имеет QR-код, но нигде им не пользовалась. "Он у меня в телефоне. Пока нигде не пригодился. Может, времени мало прошло, но в кино я не ходила, в МФЦ тоже. В торговом центре была, зашла в отдел с одеждой спокойно, никто ничего не проверял, а где стояли проверяющие, туда я не ходила. Не думаю, что эти коды могут спасти нас от коронавируса. Скорее всего, все делается для цифрового учета населения", - предположила она.

Пенсионер Виктор Иванович прошел вакцинацию, QR-код ему помог скачать внук. "Распечатал, ношу с собой. Вот социальные проездные теперь по кодам этим покупать. Вчера пытался купить, у них там оборудование зависло, когда я им код дал. Так и не купил проездной. Буду теперь пешком больше ходить", - рассказал он.

19-летняя студентка волгоградского вуза Арина отметила, что "вакцинироваться потребовали в вузе". "Иначе сказали, что отчислят. Я вакцинировалась, но многие QR-коды купили, им родители не разрешили вакцинироваться. Если Путин сказал, что вакцинация - дело добровольное, то почему людей разделили на владельцев кодов и тех, у кого их нет. Одним можно все, другим нельзя. Мне не очень понятно, как взаимосвязаны вакцинация и права людей, в которых их ограничивают", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Сертификат с этим кодом пенсионер Владимир получил несколько месяцев назад через Госуслуги. "Мою жизнь использование QR-кода не осложнило. Также хожу в бассейн и баню, сегодня был в непродовольственных магазинах. Считаю оправданным это мероприятие, так как сам знаю несколько человек, которых это сподвигло привиться", - пояснил он.

QR-коды совсем не усложнили жизнь, рассказал журналист Вячеслав. "А кое-где и упростили, так как тем, у кого есть код, везде дорога и почет. Например, в архив долгое время ходил в гордом одиночестве. Для меня не проблема показать на смартфоне QR-код. Считаю эту меру крайне необходимой в условиях пандемии и высокой смертности. Все протесты - понты и мракобесие. Я за принудительную вакцинацию", - отметил он.

За последние сутки в Волгоградской области выявлен 471 случай заражения коронавирусом, 34 человека умерли. С начала пандемии коронавирус подтвержден у 108 572 человек, 3863 из их скончались, следует из сегодняшней информации на сайте "Стопкоронавирус.рф". На этом же сайте приведены данные о вакцинации в регионе на 5 ноября. Вакцинацию первым компонентом прошли 1 105 215 жителей региона, двумя дозами - 1 051 205, уровень коллективного иммунитета составляет 49,1%.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".