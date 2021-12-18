Политики юга России раскритиковали федеральный законопроект о QR-кодах

18 декабря 2021, 16:36

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Поправки о введении QR-кодов, принятые Госдумой в первом чтении, дублируют неэффективные и антиконституционные меры, введенные в Волгоградской и Астраханской областях, указали региональные представители партий "Родина" и ЛДПР.

"Кавказский узел" сообщал, что в Волгоградской и Астраханской областях не привитым от коронавируса нельзя посещать заведения общепита, кинотеатры, фитнес-центры, салоны красоты, театры, музеи. Вход разрешен только при наличии сертификата о прививке или отрицательном тесте на коронавирус, сделанном в течение последних трех суток. Кроме того, жителям Волгоградской области с 11 декабря запрещено уезжать в командировки в другие регионы без QR-кода либо ПЦР-теста, а также получать в пунктах выдачи товары, купленные онлайн. Властям региона следовало убеждать людей прививаться, а не ужесточать ограничения, указали "Кавказскому узлу" депутат Александр Осипов и член Общественной палаты Вячеслав Черепахин. По мнению юриста Сергея Иващенко, региональный запрет на поездки противоречит Конституции.

Жители Волгоградской области активно протестуют против системы QR-кодов. Они проводили пикеты, создавали петиции и обращения в прокуратуру и областную думу. Активисты подверглись за это штрафам. Однако опрошенные "Кавказским узлом" политологи сочли, что даже в этом регионе акции против QR-кодов слишком малочисленны, поэтому власти не примут их во внимание. Астраханские активисты также выступают против QR-кодов. Они указали что антиковидные меры, предпринятые в регионе, негативно повлияли на экономику, и местные бизнесмены стали переезжать в другие города. При этом Астраханская облдума стала единственным законодательным органом юга России, поддержавшим законопроект № 17358-8 об использовании QR-кодов на авиа- и железнодорожном транспорте. 13 декабря Совет Госдумы снял этот законопроект с рассмотрения для доработки.

16 декабря Госдумой России был принят в первом чтении законопроект №17357-8 о поправках к закону "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Поправки к самому законопроекту должны быть представлены 14 января 2022 года, указано на сайте Государственной думы.

Суть поправок - в введении системы QR-кодов, указал заместитель председателя Совета регионального отделения партии "Родина", депутат Харабалинского района Астраханской области Иван Клёнов. "Законопроект позволяет региональным властям устанавливать правила посещения массовых мероприятий, учреждений культуры, кафе, ресторанов, торговых центров и магазинов. Для этого потребуется QR-код о вакцинации, официальное подтверждение, что гражданин переболел коронавирусом, либо медицинский отвод от прививки", - пояснил Иван Клёнов корреспонденту "Кавказского узла".

Районный депутат добавил, что до 1 февраля 2022 года можно будет также предъявить отрицательный ПЦР-тест. Решение, для каких конкретно мероприятий и мест будет действовать такой пропускной режим, по словам Клёнова, будут принимать областные власти - с учетом ситуации с COVID-19.

К системе QR-кодов Иван Клёнов относится отрицательно. "Введенное региональными властями обязательное QR-кодирование для посещения общественных территорий и сам рассматриваемый законопроект, который принят в первом чтении, не что иное, как нарушение прав граждан по признаку наличия или отсутствия QR-кода. Все это противоречит статьям 19, 23, 24, 27, 55 Конституции России. Введение понятия QR-код - это попытка государства завуалированно принуждать граждан к вакцинации от коронавируса, которая является необязательной", - заявил депутат.

Перечисленные Клёновым статьи российской Конституции говорят о равенстве перед законом, неприкосновенности и тайне частной жизни, запрете распространять информацию о частной жизни того или иного человека без его согласия, о свободе передвижения и недопустимости законов, отменяющих или умаляющих права и свободы человека и гражданина.

По его мнению, ничего принципиально нового не вводится, поскольку указанные в законопроекте меры уже действуют в регионе. "Другими словами, <законопроект> легализует незаконные, на наш взгляд, введённые губернаторами постановления о применении QR-кодов в общественных местах и существующие ограничения. Мы, партия «Родина», считаем, что QR-код не должен становиться карточкой на гражданские права астраханцев и россиян. Возникает масса сложностей ввиду этого у людей, появляется огромная масса бесправных людей — непривитых и без этих самых QR-кодов. Разделять россиян на привитых и не привитых от коронавируса – считаю, прямым нарушением законных прав граждан и неконституционным подходом со стороны отдельных российских чиновников", - сказал депутат.

Клёнов добавил, что председатель партии "Родина", депутат Госдумы России Алексей Журавлев голосовал против правительственного "антиконституционного" законопроекта о QR-кодах в общественных местах и выступил против принудительной вакцинации, сегрегации россиян на привитых – не привитых.

В свою очередь, руководитель фракции ЛДПР в думе Астраханской области Тимофей Щербаков указал корреспонденту "Кавказского узла", что "в первую очередь, нужно сохранить людей, а вот действенны ли меры, принимаемые правительством РФ или региональными властями, очень спорный вопрос". Он пояснил, что проблема в противоречивости информации, которую озвучивают власти.

"То нельзя прививаться больным диабетом, то, наоборот - вакцина зарекомендовала себя хорошо, и теперь этой группе граждан необходимо сделать прививку, так как они в группе риска. То врачи доказали, что ПЦР-тесты зачастую ложноотрицательные, поэтому необходимо сдавать кровь, при этом в законопроекте - именно предъявление результатов ПЦР-теста как основа, подтверждающая отсутствие ковида у гражданина, а не забор крови. Тогда в чем смысл этого требования закона? Вот из-за таких подходов люди не верят власти, и любые возможные инициативы, в том числе ограничительные, обречены на провал. И сегодня мы это видим, общество разделилось", - сказал Тимофей Щербаков.

Региональный парламентарий также указал, что в Астраханской области и без федерального закона уже принято и работает аналогичное постановление правительства 148-П, где прописана необходимость предоставления медицинских справок и QR-кодов при посещении общественных мест, торговых центров, спортзалов, пунктов общественного питания и многих других объектов.

"Более того, в Астраханской области действует норма, согласно которой все государственные и муниципальные служащие должны вакцинироваться или предъявить медицинский отвод. Если у человека нет медицинских противопоказаний и он не желает вакцинироваться, руководитель может отправить такого сотрудника на "дистанционку" и, конечно же, все это скажется на уровне заработной платы. Поэтому принятие законопроекта приведет к идентичности мер по всей территории страны, и существенно для астраханцев, в частности, ничего не поменяется. А может, наоборот - исключит перегибы на местах", - считает Тимофей Щербаков.

Депутат не исключил, что при обсуждении закона в последующих чтениях в него будут внесены поправки с дополнительными ограничениями прав граждан. В этом случае, по словам Щербакова, ЛДПР такой закон не поддержит, "как не поддержала вынесение для обсуждения на заседание Государственной думы законопроекта о введении ограничений, связанных с предъявлением QR-кодами на транспорте".

"На мой взгляд, законопроект и все ограничительные меры больше направлены на стимулирование населения вакцинироваться, что раздражает людей. Не нужно давить на граждан, их нужно убеждать. С этим тоже у властей проблемы. Никто не может до сих пор объяснить гражданам страны принцип действия вакцины. Не то, что вырабатываются антитела, а как она влияет на организм. Никто не продемонстрировал результаты клинических исследований, из чего сделана вакцина и прочее. Руководители страны сами-то не очень личным примером популяризируют вакцинацию", - заявил Тимофей Щербаков.

Депутат отметил, что все члены фракции ЛДПР в Государственной думе вакцинированы. "Как итог - ни одного умершего, в отличие от других фракций, но об этом не пишут", - добавил он.

Согласно принятому в первом чтении законопроекту, до 1 февраля 2022 года при отсутствии документа о наличии прививки, медотвода или справки о перенесенном заболевании посещение мест проведения мероприятий разрешается при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, указал волгоградский блогер и активист Владимир Кругляков.

"Данным законопроектом предлагается регламентировать передачу результатов ПЦР-теста на портал "Госуслуг", устанавливается обязанность финансирования профилактических прививок из федерального бюджета. Упоминаний о каких-либо штрафах данный законопроект не содержит", - сказал Кругляков корреспонденту "Кавказского узла".

Владимир Кругляков сообщил, что в настоящее время в Волгоградской области запрещено посещение бассейнов, музеев, кинотеатров, спортивных залов, салонов связи, отделов для продажи цветов и автосалонов лицам, не имеющим подтверждения о наличии прививки от COVID-19 или результатов отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее 48 часов, настоятельно рекомендуется жителям области не покидать ее пределы без крайней необходимости. "Можно со стопроцентной уверенностью утверждать, что принятие или отклонение данного законопроекта абсолютно не повлияет на существующие ограничения", - заключил он.

Новости о введении системы QR-кодов и его последствиях на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "QR-коды и вакцинация на Кавказе".