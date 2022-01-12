Кадыров дал ингушам трое суток на предъявление ему претензий

12 января 2022, 21:22

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Рамзан Кадыров после угроз авторам заявлений о том, что власти Чечни незаконно отняли территории Ингушетии, обратился к ингушскому народу с требованием озвучить в течение трех суток все претензии к нему.

Как писал "Кавказский узел", вчера, 11 января, Рамзан Кадыров пригрозил, что, если не прекратятся заявления о том, что власти Чечни незаконно отняли территории Ингушетии, то к Чечне перейдут и "оставшиеся села". Авторов заявлений с обвинениями в адрес Чечни относительно территорий Кадыров назвал провокаторами.

В ноябре 2021 года, на фоне волнений из-за земляных работ в русле реки Фортанги, по которой проходит граница двух республик, Кадыров дважды предупредил ингушскую сторону, что, если проявления недовольства нынешними границами не прекратятся, то эти границы будут пересмотрены еще раз, и снова в пользу Чечни. Кадыров даже уточнил, что добьется от Кремля согласия на отторжение от Ингушетии восьми селений.

О готовности ответить на обвинения ингушского народа Рамзан Кадыров заявил сегодня в ходе выступления в прямом эфире в Instagram-аккаунте "на странице своего помощника", сообщила ЧГТРК «Грозный».

Как сказал глава Чечни, у жителей Ингушетии есть три дня, чтобы "предъявить ему степень вины и наказание". "Большая просьба к ингушскому народу! Если я ваш враг — определите степень вины и наказания. Скажите, что вы хотите сделать: избить, изгнать, убить. Обоснуйте по законам российского государства или шариата, в чем я виноват и обратитесь к моему роду, старейшинам и официально предъявите наказание, соблюдая все наши традиции», — сказал по-чеченски Рамзан Кадыров, такой перевод его слов приведен на сайте и в Telegram-канале ЧГТРК «Грозный».

Кадыров подчеркнул, что если ингушский народ не предъявит ему обвинений, он будет спрашивать с тех, кто пытается очернить его честь, отмечается в сообщении. По словам главы Чечни, он готов ответить на все претензии, но для этого они должны быть предъявлены ингушским народом или отдельными тейпами и фамилиями.

Прямой эфир Кадырова в Instagram-аккаунте ya_pomoshnik_kra_95 прошел, согласно данным соцсети на 21.15 мск 12 января, "три часа назад". Отсчет времени ультиматума Кадырова начался 2 января в 17:30, утверждает "Лента.ру".

При этом Кадыров, с его слов, считает, что ингуши на самом деле очень хорошо относятся к нему. «Я знаю, что вы меня любите, но есть люди, которые с завистью и ревностью относятся. Если заглянуть глубоко в душу, вы меня очень любите, цените, уважаете, и я вас тоже люблю. Поэтому давайте не будем обманывать друг друга. Давайте правду скажем в глаза и убьем этого «шайтана», задушим его. Только тогда восторжествует справедливость», - сказал в том же своем обращении Кадыров. Эту часть его обращения в переводе на русский язык приводит агентство «Чечня Сегодня».

Подробности событий, связанных с работами "Чеченавтодора" на берегу реки Фортанги, по которой проходит граница с Ингушетией, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Русло Фортанги: почему злится Кадыров". Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет". О предыстории спора о границе можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Спор о чечено-ингушской границе: аргументы сторон".