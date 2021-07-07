Доклад о границе с Чечней сорван в Назрани из-за звонка о бомбе

07 июля 2021, 11:39

Совет тейпов Ингушетии отложил обсуждение доклада комиссии по вопросам определения границы с Чечней после визита силовиков, проверяющих информацию о минировании дома. Автор сообщения о бомбе планировал сорвать заседание совета тейпов, предположили пользователи Instagram.

Как писал "Кавказский узел", осенью 2018 года глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заключил с Рамзаном Кадыровым соглашение по вопросу установления границы между республиками. Это вызвало массовые акции протеста в Ингушетии, участники которых обвинили Евкурова в передаче части ингушских земель Чечне. Новая фаза протестов началась 26 марта 2019 года, и уже на следующий день силовики впервые применили силу против протестующих. За этим последовали массовые аресты ингушских активистов. С ноября 2020 года на Ставрополье рассматривается дело семи лидеров ингушских протестов, обвиненных в создании экстремистского сообщества.

Юнус-Бек Евкуров руководил Ингушетией с 2008 года. Через три месяца после мартовского митинга 2019 года он сам попросил президента о досрочной отставке. Путин назначил его заместителем министра обороны, говорится в составленной "Кавказским узлом" библиографической справке о Евкурове.

Совещание совета тейпов Ингушетии планировалось провести сегодня в частном доме на улице Муталиева в Назрани, но на место прибыли сотрудники силовых структур, объяснив это поступившим сообщением о заложенной бомбе, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель реготделения партии "Яблоко" Руслан Муцольгов.

Участники заседания совета тейпов планировали заслушать и обсудить доклад комиссии по вопросам определения границы с Чечней, пишет сегодня "Интерфакс" со ссылкой на члена совета тейпов.

"Планировалось провести расширенное заседание совета тейпов республики для обсуждения доклада общенациональной комиссии по вопросам определения границ между Ингушетией и Чечней", - сказал член общественной организации.

По данным источника, на месте работают кинологи с собаками и саперы, дом обследуется, доступ к нему закрыт, информирует агентство.

Пользователи соцсети не исключили связь между звонком о бомбе и заседанием

Видео с места событий размещено сегодня в доступном лишь подписчикам Instagram-паблике "Новости Ингушетии", на который подписаны 198 тысяч пользователей соцсети. На кадрах видны несколько десятков мужчин, стоящих на улице и разговаривающих между собой, а также по меньшей мере пять служебных машин силовых структур и автомобиль скорой помощи.

"Здание окружили сотрудники правоохранительных органов с кинологами, не дают нам провести заседание, одним словом, мероприятие сорвали. Но мы не уходим и все ещё надеемся провести его", - приводятся в публикации слова одного из членов совета тейпов.

К 11.39 мск публикация набрала 9,5 тысячи просмотров, под ней размещено 38 комментариев. Авторы некоторых из них предположили, что автор звонка о минировании планировал сорвать заседание совета тейпов. "Хлопочут те, кто стоят за антиингушскими соглашениями", - предположил, в частности, inalgiew. "Специально помешали", - согласилась aisha_11168.

Другие пользователи указали, что звонок о минировании и его проверка не способны отменить обсуждение доклада комиссии. "Заседание они могут провести и завтра, и позже, так что силовики им не помеха", - написал, в частности, fassers_rae.

"Его нельзя провести в другом месте?" – поинтересовался e_t_b_975. "Можно, они проведут", - ответил fjadde279. "Это заседание можно провести там же на улице при желании", - высказал мнение 9126.timur. "В другом месте можно, для такого дела неужели место не найдется", - написал dugurhan_90.

Материалы о территориальных спорах Чечни с соседями "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет", а информацию о протестах в Ингушетии - в обновляемой хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".