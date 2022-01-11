Кадыров возобновил угрозы отторгнуть от Ингушетии часть земель

11 января 2022, 14:14

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Если не прекратятся заявления о том, что власти Чечни незаконно отняли территории Ингушетии, то к Чечне перейдут и "оставшиеся села", пригрозил Рамзан Кадыров, назвав авторов таких заявлений провокаторами.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2021 года, на фоне волнений из-за земляных работ в русле реки Фортанги, по которой проходит граница двух республик, Рамзан Кадыров дважды предупредил ингушскую сторону, что, если проявления недовольства нынешними границами не прекратятся, то они будут пересмотрены еще раз, и снова в пользу Чечни. Кадыров даже уточнил, что добьется от Кремля согласия на отторжение от Ингушетии восьми селений.

11 ноября 2021 года "Чеченавтодор" провел земляные работы на берегу реки Фортанги, по которой проходит граница с Ингушетией, что вызвало возмущение в Ингушетии - как среди местных жителей, так и у чиновников. Рамзан Кадыров назвал недовольных "кучкой провокаторов, которые пытаются разыграть националистическую карту". Чеченская делегация выезжала на берег Фортанги, чтобы по шариату решить вопрос о принадлежности приграничных земель, однако представители Ингушетии не явились. Тогда 23 ноября по приказу Кадырова все силовые подразделения Чечни выдвинулись на три дня на границы республики. 3 декабря стало известно, что земляные работы на Фортанге завершены, и река, как и планировалось изначально, возвращена в прежнее русло. Подробности этих событий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Русло Фортанги: почему злится Кадыров".

Рамзан Кадыров сделал заявление в адрес провокаторов, которые "безосновательно заявляют, что власти Чеченской Республики якобы незаконно отняли у них территорию". Заявление прозвучало на заседании оргкомитета по подготовке к 100-летнему юбилею со дня образования Чеченской автономии, сообщила сегодня ЧГТРК "Грозный", опубликовав в Instagram видеозапись заявления главы республики.

Обращение Кадырова сопровождалось упоминаниями ингушей и угрозой отнять территории, следует из видео. "Обращаюсь сейчас к тем провокаторам, я у вас забрал земли, потому что не считаю вас за людей и мужчин. И другие села оставшиеся заберу, потому что вы не успокоитесь, пока я это не сделаю", - сказал, в частности, глава Чечни, слова которого перевел на русский язык "Кавказский узел".

13 ноября 2021 года, говоря о том, что может отнять у Ингушетии часть ее земель, Кадыров озвучил исторические претензии на эти территории. "Земли, которые когда-то [первый президент самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохар] Дудаев отдал им (Ингушетии) во временное пользование, незаконным путём – я могу их вернуть обратно... Если кто-то будет что-то болтать, то я сниму его штаны и, как флаг, пронесу. Пусть тот, кто недоволен, перейдёт эту Фортангу и выскажет это... Мы можем забрать обратно эти земли. У нас есть на это силы, но, несмотря на это, мы этого не делали", – сказал глава Чечни.

Он также призвал "закрыть рты" тем, кого причислил к провокаторам. "Пишут в интернете, что Рамзан наш враг. Выпишите имена свои на листочек, если вам хватит мужества со мной враждовать... Если вы говорите, что я ваш враг, то я действительно враг для тех, кто так говорит", - подчеркнул Рамзан Кадыров.

В качестве примера последствий "провокаций" он привел беспорядки в Казахстане. "Мы на примере Казахстана видим, к чему приводят провокации и сплетни. Под предлогом поднятия цен на газ, была выпущена определенная группа людей, а остальные просто присоединились и делают свои дела. Поэтому нельзя допускать эти искры, потому что, когда горит, то уже тяжело потушить", - сказал глава Чечни.

Какие именно заявления стали поводом для обвинений в провокации, Рамзан Кадыров не уточнил, но в контексте упомянул визиты в соседнюю республику и "объяснение за объятия". "Те, кто сплетничает и провоцирует, вы оставляете историческое пятно между двумя народами. Что, теперь чеченцу не ездить в Ингушетию и ингушу не бывать в Чечне? Мы что, должны объясняться за объятия? Как этому тейпу было не стыдно настолько позорить своего же человека", - сказал Кадыров.

Напомним, 9 января стало известно, что житель Ингушетии Яхья Хадзхиев, который был на торжестве по случаю женитьбы сына потомка Кунта-хаджи Кишиева, извинился за то, что поприветствовал и обнял Рамзана Кадырова на этой свадьбе. "Я поступил неправильно, поприветствовав и обняв его. Простите меня ради Всевышнего. Я не подозревал, что это будет так неприятно для вас", - сказал он, пояснив, что критики его действий высказывали желание разорвать с ним родственные связи.

Недовольство благожелательным поведением Яхьи Хадзиева по отношению к главе Чечни ранее выразил тейп Хадзиевых. Яхья Хадзхиев при главе Ингушетии Юнус-Беке Евкурове возглавлял управление по делам религии, сообщила 9 января "Фортанга".

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет". О предыстории спора о границе можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Спор о чечено-ингушской границе: аргументы сторон".