Ингушские и чеченские чиновники подтвердили возвращение Фортанги в прежнее русло

03 декабря 2021, 20:03

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Земляные работы на реке Фортанге, которые стали причиной спора о границе между Чечней и Ингушетией, завершены. Река возвращена в прежнее русло, сообщили представители администраций приграничных Серноводского и Сунженского районов.

Как писал "Кавказский узел", 11 ноября "Чеченавтодор" провел земляные работы на берегу реки Фортанги, по которой проходит граница с Ингушетией, что вызвало возмущение в Ингушетии - как среди местных жителей, так и у чиновников. Рамзан Кадыров назвал недовольных "кучкой провокаторов, которые пытаются разыграть националистическую карту". Чеченская делегация выезжала на берег Фортанги, чтобы по шариату решить вопрос о принадлежности приграничных земель, однако представители Ингушетии не явились. Тогда Кадыров провел беспрецедентные для России учения: все силовые подразделения Чечни выдвинулись на три дня на границы республики. Кадыров также предупредил ингушскую сторону, что если проявления недовольства нынешними границами не прекратятся, то они будут пересмотрены еще раз, и снова в пользу Чечни. Руководство Ингушетии лишь формально отреагировало на избыточную демонстрацию силы чеченской стороной в пограничном споре, это говорит о слабости ингушских властей и их готовности к уступкам, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Касательно работ на Фортанге представители Серноводского района Чечни сразу пояснили, что воды реки отводились лишь временно, только чтобы провести берегоукрепительные работы. О том же заявлял спикер парламента Чечни Магомед Даудов, подчеркнувший, что работы "Чеченавтодора" в принципе не могли повлиять на линию границы с Ингушетией. Главы Сунженского района Ингушетии и Серноводского района Чечни вскоре после возникновения спора пришли к договоренности, что чеченская сторона будет согласовывать любые работы на берегу Фортанги с администрацией соседнего района Ингушетии.

Берегоукрепительные работы с чеченской стороны реки Фортанги завершились более недели назад, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель администрации Серноводского района Чечни. "Всё сделали. Берег укрепили. Воду пустили по своему руслу", - сказал он. Представитель муниципалитета добавил, что в ближайшем будущем никакие другие работы на Фортанге проводиться не будут.

В свою очередь, первый заместитель главы администрации Сунженского района Ингушетии Осман Евлоев подтвердил сообщение о завершении работ и возвращении реки Фортанги в прежнее русло. "Всё нормально. Они завершили, и русло опять на своем месте", - сообщил он.

Евлоев уточнил, что чеченская сторона уже после начала работ направило некое письмо с извещением о том, что будут проводиться работы. "Письмо они отправили, но он поздно пришло, когда уже случились то, что случилось. Но решили, что в дальнейшем такие мероприятия должны согласовываться", - подчеркнул Осман Евлоев.

Первый замглавы администрации Сунженского района письменного соглашения между районами двух республик не видел. Он предположил, что согласования будут всё-таки на уровне правительств Чечни и Ингушетии. "Чеченская и ингушская сторона будут согласовывать работы на реке Фортанге, проходящей по административной границе. Но это, возможно только на уровне правительств республик, так как это вопрос о границе", - пояснил Евлоев.

Подробнее о возникших в ноябре спорах вокруг чечено-ингушской границы рассказывается в справке "Кавказского узла" "Русло Фортанги: почему злится Кадыров". Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет". Подробнее о предыстории спора о границе говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Спор о чечено-ингушской границе: аргументы сторон".