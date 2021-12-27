Кадыров пригласил эмигрантов вернуться в Чечню вслед за Мицаевой

27 декабря 2021, 07:10

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Проживающие в Европе уроженцы Чечни, за исключением нескольких человек, могут вернуться на родину, как это сделала бывшая сторонница Ахмеда Закаева Рубати Мицаева, заявил Рамзан Кадыров.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 декабря бывшая соратница Ахмеда Закаева Рубати Мицаева вернулась в Чечню. В аэропорту Грозного ее встретили, в частности, министр по нацполитике Чечни Ахмед Дудаев, министр спорта Муса Дадаев и депутат парламента Чечни Магомед Хамбиев.

Проживавшая в Германии Рубати Мицаева 6 октября обратилась к Рамзану Кадырову с просьбой позволить ей вернуться в Чечню. Кадыров по видеосвязи заверил ее, что и Мицаева и "другие, кто уехал, могут вернуться в Чечню в любое время". Он дал понять, что конкретно Мицаевой не грозит уголовное преследование на родине. 28 октября Мицаева причинами обращения к Кадырову назвала желание жить на родине и быть среди родственников и подчеркнула, что еще год назад перестала быть соратницей живущего в Великобритании Ахмеда Закаева. Подробности истории с возвращением Мицаевой собраны в справке "Кавказского узла" "Рубати Мицаева: «волчица Ичкерии*" пригодилась Кадырову".

Глава Чечни Рамзан Кадыров 26 декабря провел пресс-конференцию в Грозном, во время которой заявил, что в Европе проживает множество выходцев из Чечни, которые желают вернуться на родину, как это сделала Рубати Мицаева. "Там [в европейских странах] много людей, которые не совершали преступлений. Даже если кто-то переступил черту закона, ему лучше вернуться домой, достойно принять свое наказание и потом свободно жить на родной земле", – привел 26 декабря слова Кадырова ТАСС.

Кадыров отметил, что нескольким проживающим в Европе выходцам из Чечни путь на родину навсегда закрыт. "Есть пять-шесть человек, которые не имеют права, пока живы мы и наше поколение, возвращаться в Чеченскую республику. Это не их родина, не их народ, у них ничего святого нет. Остальных я с удовольствием приглашаю, я стану адвокатом, буду защищать их права, я сам юрист", – привело 26 декабря слова Кадырова РИА "Новости".

Заявление Кадырова было сделано на фоне серии похищений родственников критиков властей Чечни.

22 декабря блогер Тумсо Абдурахманов сообщил о похищении в Чечне своих родственников, 24 декабря он уточнил, что шестеро из девяти человек отпущены. 22 декабря блогер Минкаил Мализаев, критикующий чеченские власти, также заявил о похищении родных, 23 декабря было отпущено большинство родных, кроме брата и сестры. В этот же день Тумсо Абдурахманов заявил, что аналогичная участь постигла близких основателя "Вайфонда" Мансура Садулаева. 24 декабря о похищении родственников на Северном Кавказе сообщил проживающий в Турции критик властей Чечни Хасан Халитов. Вслед за другими критиками Кадырова о похищении в Чечне четверых родственников заявил директор правозащитной организации Human Rights Center Ichkeria Аслан Арцуев.

Напомним, что 16 декабря источники "Кавказского узла" отметили, что хотя политическое влияние бывшей соратницы Ахмеда Закаева Рубати Мицаевой невелико, но власти республики получили возможность представить ее возвращение в Чечню как свое достижение, возвращение Мицаевой на родину стало политическим козырем Кадырова.

Приезд Мицаевой в Чечню власти региона будут представлять как свою победу, заявил ранее представитель оппозиционного движения 1ADAT. "Все представляется и будет представляться таким образом, будто Мицаевой, которая ранее представлялась непримиримым сторонником Ичкерии, поняла несостоятельность этой идеи и признала как авторитет Кадырова как лидера чеченского народа, так и авторитет нынешней республики в составе России", – сказал он сказал корреспонденту "Кавказского узла".

Власти Чечни считают возвращение Мицаевой значимым событием, так как она имела влияние на эмигрировавших уроженцев региона, указала председатель комитета "Гражданское содействие"** Светлана Ганнушкина. "Я виделась с ней в Европе. Знаю, что там она играла определенную роль", – сказала она 21 декабря корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" также писал, что в 2016 году, Рамзан Кадыров озвучил угрозы в адрес соотечественников, живущих за рубежом. "У нас есть данные на каждого из вас, и мы знаем, кто вы... Мы знаем, откуда вы пишете, и вы все – в наших руках. И поэтому не вредите сами себе", – привела "Служба переводов с кавказских языков" слова главы Чечни. В последние годы за рубежом были убиты несколько оппонентов Кадырова.

4 июля 2020 года в пригороде Вены был застрелен уроженец Чечни Мамихан Умаров, который критиковал и оскорблял с использованием ненормативной лексики Рамзана Кадырова и его родителей. Похожий стиль критики Кадырова использовал убитый в феврале 2020 года во Франции блогер Имран Алиев, известный как Мансур Старый. Его тело с ножевыми ранениями было найдено 1 февраля 2020 года в отеле, сказано в справке "Кавказского узла" "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

* Чеченская Республика Ичкерия и ее органы власти – не то же самое, что запрещенная в России организация «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», которая 4 февраля 2003 года Верховным судом России признана террористической.

** организация внесена Минюстом России в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.