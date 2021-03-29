Правозащитники назвали приглашением на казнь требование к Тумсо явиться в Чечню

29 марта 2021, 23:59

В ответ на просьбу сообщить об уголовных делах в Чечне блогер Тумсо Абдурахманов столкнулся с требованием лично явиться к следователю. С учетом объявленной кровной мести и историей преследования блогера требование следователя является приглашением на казнь, указали правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2019 года спикер парламента Чечни Магомед Даудов продемонстрировал в прямом эфире своего Instagram постановление о прекращении уголовного дела против чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Сам блогер сообщил, что не получал уведомлений от следствия.

По версии чеченских силовиков, Абдурахманов причастен к боевикам в Сирии. Блогер утверждает, что в Сирии не был. В ноябре 2015 года против Абдурахманова было возбуждено дело по статье "Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом". Абдурахманов связал это с конфликтом с родственником главы Чечни, отмечается в биографии Тумсо Абдурахманова, опубликованной на "Кавказском узле". Согласно документам, которые обнародовал блогер, он находился в Грузии и Казахстане именно в те дни, когда его объявили воюющим в Сирии.

В январе правозащитники направили в прокуратуру Чечни, МВД и следственное управления Следственного комитета по Чечне обращение, в котором попросили предоставить информацию об уголовных делах по заявлению Абдурахманова, говорится в сегодняшнем пресс-релизе на сайте Правозащитного центра "Мемориал"*.

В заявлении Абдурахманова говорится, что он не располагает официальной информацией о том, прекращено ли в отношении него уголовное дело по статье об участии в незаконном вооружённом формировании (части 2 статьи 208 УК РФ), которое расследовалось в Грозном, информировал правозащитный центр. Блогер также указал, что ему стало известно о возбуждении против него нового уголовного дела, а также вскрытии квартиры по месту его регистрации в Грозном и её опечатывании следователем. Абдурахманов находится за пределами России, о новом деле и предъявляемых ему обвинениях проинформирован не был, поэтому и попросил правозащитников помочь в получении информации об этих уголовных делах, поясняется в пресс-релизе.

Правозащитный центр направил в прокуратуру Чечни, МВД и Следственное управление Следственного комитета по Чечне запрос уведомить Абдурахманова об уголовных делах и принятых по ним решениях, а также направить ему копии постановлений. На это обращение поступил ответ, датированный 17 февраля, в котором указано, что следователи не могут проверить подлинность заявления Абдурахманова, а личность заявителя не удостоверена, сообщили правозащитники.

Кроме того, в ответе сообщается, что для получения информации о возбуждённых уголовных делах Абдурахманову нужно лично явиться к следователям Чечни с документом, удостоверяющим его личность, говорится в пресс-релизе.

Из ответа правоохранителей следует, что Федеральный закон "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", Уголовно-процессуальный кодекс России, ведомственные инструкции Следкома России о порядке рассмотрения обращений граждан и по делопроизводству, предусматривающие возможность обращений в целях получения информации и ответов на них по почте, на Тумсо Абдурахманова в Чечне не распространяются, указали правозащитники.

Они напомнили, что в марте 2019 года председатель парламента Чечни Магомед Даудов объявил Абдурахманову кровную месть, а после этого среди представителей чеченской диаспоры в Европе стали распространяться сведения о том, что за устранение блогера назначена награда. Кроме того, в феврале 2020 года в Швеции на Абдурахманова было совершено покушение, при этом суд согласился с выводом гособвинения о том, что власти Чечни имеют прямое отношение к его подготовке, говорится в пресс-релизе.

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов 9 марта 2020 года объявил Тумсо Абдурахманова кровным врагом из-за слов об Ахмате Кадырове, но подчеркнул, что это не угроза убийства. Объявление кровной мести за оскорбление не соответствует традициям, указали тогда жители Чечни. На Абдурахманова напали 26 февраля 2020 года, однако блогер сумел обезоружить мужчину, проникшего в его квартиру с молотком. Суд в Швеции признал участниками нападения двух человек и приговорил их к десяти и восьми годам заключения соответственно. Координатор покушения был связан с близким окружением главы Чечни Рамзана Кадырова, заключил на основе анализа материалов дела Правозащитный центр "Мемориал"*. Суд признал мотивом преступления критику властей Чечни со стороны блогера, однако подробно роль чеченских властей не исследовалась.

Учитывая эти обстоятельства, ответ следователя "нельзя расценивать иначе, чем циничное «приглашение на казнь»", указали правозащитники.

Комментариев от Следственного управления Следственного комитета по Чечне в связи с заявлением правозащитников не поступало.

* организация включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ