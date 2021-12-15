Пышная встреча Рубати Мицаевой в Грозном удивила пользователей соцсетей

15 декабря 2021, 23:10

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Встреча в аэропорту Грозного бывшей соратницы Ахмеда Закаева Рубати Мицаевой, на которой присутствовали министры и депутат парламента Чечни, вызвало удивление у пользователей соцсетей. При этом многие комментаторы доброжелательно отнеслись к возвращению Мицаевой на родину.

Как писал "Кавказский узел", 6 октября Рубати Мицаева обратилась к Рамзану Кадырову с просьбой позволить ей вернуться из Германии в Чечню. Кадыров в ходе беседы по видеосвязи заверил, что она и "другие, кто уехал, могут вернуться в Чечню в любое время", причем конкретно Мицаевой, по его словам, не грозит уголовное преследование на родине. Рубати Мицаева подчеркнула, что еще год назад перестала быть соратницей живущего в Великобритании Ахмеда Закаева, которого, по мнению аналитиков, Кадыров воспринимает как конкурента, даже несмотря на то, что Закаев живет за пределами России. 14 декабря Мицаева прибыла в Грозный. В числе встречавших ее в аэропорту оказались министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, министр республики по физической культуре и спорту Муса Дадаев, депутат парламента Чечни Магомед Хамбиев.

Пользователи Instagram ранее сочли обращение к Рамзану Кадырову бывшей соратницы Ахмеда Закаева эмоциональным и недостаточно аргументированным. В свою очередь, читатели "Кавказского узла" обратили внимание, что Рубати Мицаевой после просьбы разрешить ей вернуться в Чечню придется выступать на стороне Рамзана Кадырова. И уже 24 октября она раскритиковала блогера Тумсо Абдурахманова.

Пользователи соцсетей активно комментируют новость о возвращении Рубати Мицаевой в Чечню. Многие из них высказались одобрительно относительно ее поступка, но пышная встреча с участием официальных лиц удивила их.

"Красавица Рубати, добро пожаловать домой!" – пишет _2021_uns в комментарии на странице "Кавказского узла" в Instagram. Публикация новости о возвращении Мицаевой здесь за 13 часов собрала 345 отметок "нравится" и 197 комментариев. "Что может быть дороже своей земли", – отмечает _marina_shikova_123.

"А за что такие почести, даже министр встречает", – удивляется rizama_68. "Кто она такая, чтоб ее встречали министры, какой позор", – пишет evaa3143. "Не удивлюсь, если через некоторое время ее просто арестуют", – высказывается sulim14. "Это называется политическая конъюнктура, теперь она не террорист, не экстремист, не сепаратист", – указывает amirgamzaevamirgamza.

Рубати Мицаева ранее позиционировала себя как представитель Ахмеда Закаева в Германии. Она неоднократно делилась с "Кавказским узлом" подробностями жизни уроженцев Чечни в этой стране. В частности, в феврале 2020 года она рассказала, что представители чеченской диаспоры не чувствуют себя в безопасности. Сама Мицаева столкнулась с травлей в соцсетях после кражи телефона с личными данными. "Пишут пакости про моих детей, пытаются сломать и выставить женщиной, которая якобы неподобающе себя ведет. Распространяют и фейковую информацию о том, что я якобы помогаю чеченцам в России", – рассказала Рубати Мицаева "Кавказскому узлу".

Отметим, что сегодня ЧГТРК "Грозный" сообщила, что Рубати Мицаева не находится в федеральном розыске за участие в составе незаконных вооруженных формированиях, экстремизм и поддержку террористической организации. "На запрос нашей телерадиокомпании в правоохранительные органы Российской Федерации по Чеченской Республике нам ответили, что Рубати Мицаева на 2021 год в розыске не находится. На официальном интернет-ресурсе "Внимание, розыск" министерства внутренних дел России информация о розыске Мицаевой Рубати также отсутствует", – говорится в сообщении на странице телеканала в Instagram.

Этот пост за восемь часов собрал 1563 отметок "нравится" и 191 комментарий. "Мы когда приехали, про нас никто не говорил. Приехала и приехала… не все ли равно", – пишет madi___na79. "Да пусть живёт, где хочет и может, только почему вокруг неё столько шумихи?" – спрашивает makkaavzaeva. "Хорошо, что приехала, щас заживём – зарплаты, пенсии всем подымут, ура, товарищи", – иронизирует _a_montana. "Такой цирк устроили, непонятно, вокруг кого", – отмечает repetitor_95grozny_95. "Её как королеву встретили, о розыске и речи быть не может))", – указывает _betisa95. "А в любом случае неспроста просила разрешения у Р.А.Кадырова вернуться. Значит, чувствует перед ним свою вину. Слава Богу, что всё хорошо закончилось (или началось), она смогла вернуться домой, к родным", – рассуждает lash.natali.grozny.

"Ваааа, Аллах, народ, объясните, пожалуйста, за какие заслуги ее встречают такие люди, ещё с букетами, каким добром она отличилась, какой подвиг она совершила ради своего народа", – спрашивает chstin_dom в комментарии под постом о возвращении Мицаевой на странице агентства "Грозный-Информ" в Instagram. За 23 часа публикация собрала 3149 отметок "нравится" и 290 комментариев. "Добро пожаловать домой!" – пишет тут же dasho_natasha. "Сколько бы в сердце человека ни было тепла, без родины в нем всегда будет стужа", – вторит berkat_bhz777.

Многие комментаторы оставили ироничные посты. "Чечня гуляет☝🏻. Европа плачет", – написал пользователь с ником Тот Самый под видео встречи Мицаевой в грозненском аэропорту, опубликованном на канале chp_checnya в Youtube. Это видео было просмотрено 6616 раз и собрало 59 комментариев. "Подруга Закаева десантировалась по приказу в тыл )))))", – пишет здесь же Gora 20.

"Её назначат на хороший, ответственный пост", – уверен Джокер Готовит, который оставил свой пост под видео, которое опубликовал Youtube-канал "Народный Патриот". Это видео здесь было просмотрено 6790 раз, под ним опубликовано 11 комментариев.

"Близится какое-то событие? Реально собираются люди, которые были очень за сепарацию?" – задает вопрос Игорь Сажин под новостью о возвращении Мицаевой в Чечню на "Кавказском узле". Эта новость собрала 13 комментариев.

Один из комментаторов обратил внимание на то, как агентство "Грозный-Информ" подало новость о возвращении Мицаевой на родину. "Сегодня, вопреки отговорам провокаторов, Рубати Мицаева вернулась на Родину, чтобы своими глазами увидеть процветание, за которое она воевала", – говорится в статье. "То есть, нынешний чеченский официоз утверждает (считает, признает), что две прошедшие войны велись боевиками "ради процветания". Зачем же тогда было снимать многосерийную псевдодокументальную эпопею под названием "Иллюзия", где все бывшие руководители Ичкерии, начиная с Дудаева и известные полевые командиры объявляются бандой негодяев, незаконно захвативших власть в Чечне, и виновниками всех бед чеченского народа?" – задается вопросом читатель с ником modesto.

Он же заметил, что в числе встречавших Мицаеву "официальных лиц" был и бывший начальник охраны Аслана Масхадова Шаа Турлаев, ныне советник главы Чечни.

Аслан Масхадов – полевой командир и начальник главного штаба вооруженных сил Чечни в период первой чеченской войны (1994-1996), президент Ичкерии (1997-2005), руководитель комитета обороны Чечни во время второй чеченской войны, говорится в биографической справке о Масхадове, подготовленной "Кавказским узлом". Шаа Турлаев по кличке Седой был одной из ключевых фигур чеченских сепаратистов в годы первой и второй чеченских военных кампаний. В 2004 году сдался под гарантии Рамзана Кадырова и был амнистирован. Его имя упоминалось в связи с целым рядом громких убийств и покушений, сообщается в материале "Кавказского узла" "Чеченские киллеры: как наемные убийцы охотятся на оппонентов Кадырова". В интервью телекомпании "Грозный" Турлаев заявил, что способствовал возвращению на родину сотен участников чеченской войны.

Ранее на то, что среди встречающих Рубати Мицаеву оказались другие бывшие представители сепаратистов, вернувшиеся в Чечню, обратил внимание читатель "Кавказского узла" под ником rosemarie_miller, оставивший свой комментарий под новостью "ЕСПЧ защитил право Орлова и "Новой газеты" критиковать Кадырова". "Встречают "волчицу Ичкерии" (как любила себя называть Рубати) с большими букетами цветов. В числе встречающих – бывший министр обороны Ичкерии, а ныне депутат парламента Чечни Магомед Хамбиев и бывший сотрудник президентской гвардии Дудаева, теперь министр спорта ЧР Муса Дудаев. Осталось ждать, как Мицаева начнет поливать грязью времена Ичкерии и персонально Закаева. […] Резюмируем. Закаев потерял одну сторонницу. Кадыров – приобрел)))", – написал он.

Ахмед Закаев – участник первой и второй чеченских войн, специальный представитель Аслана Масхадова на Западе (2001), премьер-министр самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (2007-2009). Объявлен в международный розыск по обвинению в терроризме, получил политическое убежище в Великобритании. В феврале 2009 года Рамзан Кадыров приглашал Закаева вернуться в Чечню, отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" биографии Ахмеда Закаева. Чеченская Республика Ичкерия – непризнанное сепаратистское государственное образование, созданное после распада СССР на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР и ликвидированное федеральными войсками в 2000 году, указано в справке о ЧРИ, подготовленной "Кавказским узлом".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".