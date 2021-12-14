Рамзан Кадыров (слева) и Олег Орлов. Коллаж "Кавказского узла", Фото: "Грозный-Информ" https://www.grozny-inform.ru, пресс-служба ПЦ "Мемориал", Захаров2282 https://ru.wikipedia.org/

14 декабря 2021, 19:30

ЕСПЧ защитил право Орлова и "Новой газеты" критиковать Кадырова

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Россия должна выплатить компенсации правозащитнику Олегу Орлову, "Мемориалу"*, "Новой газете" и журналисту Вячеславу Измайлову за преследование и судебные взыскания по обвинениям в клевете на Рамзана Кадырова, постановил Европейский суд по правам человека. 

Как писал "Кавказский узел", 6 октября 2009 года Тверской суд Москвы удовлетворил иск Рамзана Кадырова к главе Правозащитного центра "Мемориал"* Олегу Орлову о защите чести и достоинства. Суд постановил взыскать в пользу Кадырова с ПЦ "Мемориал" 50 тысяч рублей, еще 20 тысяч - лично с Орлова. Московский городской суд впоследствии оставил это решение в силе.

Судебный конфликт главы Чечни с правозащитником касался высказываний Орлова об ответственности Рамзана Кадырова за убийство сотрудницы "Мемориала"* Натальи Эстемировой. "Кавказский узел" публиковал хронику судебного разбирательства.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сегодня вынес постановление по жалобе "Орлов и "Мемориал" против России", назначив правозащитникам компенсации за преследование по делу о клевете на Рамзана Кадырова. ЕСПЧ признал, что в этом деле было нарушено право на свободу слова (статья 10 Европейской конвенции прав человека), присудив 5 тысяч 60 евро компенсации "Мемориалу"*, 3 тысячи 750 евро компенсации Олегу Орлову, а также 1500 евро возмещения судебных издержек.

В постановлении суда отмечается, что политики и госслужащие "подлежат более широким рамкам допустимой критики, чем частные лица", а истинность оценочных суждений не подлежит доказательству, в отличие от истинности фактов.

"Хотя обвинения в адрес Рамзана Кадырова были серьезными, заявители не обвиняли Рамзана Кадырова напрямую в заказе убийства, а скорее, ссылались на его возможную моральную ответственность в контексте преследования правозащитников и его прежнего враждебного отношения к ним", - говорится в постановлении, опубликованном сегодня на сайте суда.

Тем же постановлением Страсбургский суд вынес решение по жалобе "Новой газеты" и ее обозревателя Вячеслава Измайлова, которых Рамзан Кадыров также обвинял в клевете. В их случае ЕСПЧ также признал нарушение права на свободу слова.

Рамзан Кадыров в апреле 2009 года отсудил у "Новой газеты" 100 тысяч рублей. Рассмотрев дело о статье Вячеслава Измайлова "В Чечне похищают друзей семьи Кадырова", суд постановил выплатить истцу компенсацию. В октябре 2009 года Кадыров снова потребовал возбудить уголовное дело о клевете против главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова и трех обозревателей издания, но в феврале 2010 года он отозвал эти судебные иски по просьбе матери.

Суд обязал Россию выплатить "Новой газете" 10 тысяч 984 евро, а Измайлову - 8 тысяч 750 евро, следует из документа. Эти суммы включают в себя возмещение морального и материального вреда.

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Примечание:

"Источники сообщили о проверке статьи "Новой газеты" про внесудебные казни в Чечне", "Кадыровцы противопоставили данным о внесудебных казнях сплетни про Гезмахмаева", "Родные Исаева и Магамадова озвучили угрозы в адрес "Новой газеты".

Автор: "Кавказский узел"

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