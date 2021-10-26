Обращение Мицаевой к Тумсо вызвало скепсис в чеченских пабликах

26 октября 2021, 13:18

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Живущая в Берлине Рубати Мицаева в видеообращении к Тумсо Абдурахманову выступила на стороне Рамзана Кадырова, разрешившего ей вернуться в Чечню, и подключилась к критике в адрес блогера. Пользователи Instagram сочли обращение бывшей соратницы Ахмеда Закаева эмоциональным и недостаточно аргументированным.

Как писал "Кавказский узел", 6 октября живущая в Германии Рубати Мицаева обратилась к Рамзану Кадырову с просьбой позволить ей вернуться в Чечню. Она пояснила "Кавказскому узлу", что пока не готова вернуться на родину, но причинами обращения к главе Чечни стали желания жить на родине и быть среди родственников. Рубати Мицаева подчеркнула, что еще год назад перестала быть соратницей живущего в Великобритании Ахмеда Закаева, которого, по мнению аналитиков, Кадыров воспринимает как конкурента, даже несмотря на то, что Закаев живет за пределами России.

15 сентября Рамзан Кадыров пригрозил "сжечь" Ахмеда Закаева "в синем пламени" за упоминание Ахмата Кадырова. Также спикер парламента Чечни Магомед Даудов пригрозил, что родственников Закаева заставят публично порицать его, если тот не прекратит критиковать власти республики. В тот же день стало известно о задержании в Ачхой-Мартановском районе родственников Закаева. Затем было опубликовано видео, на кадрах которого проживающие в Чечне братья Закаева заявили о его нетрадиционной сексуальной ориентации. После этого появился еще один ролик, где уже сам Кадыров оскорблял Закаева и предложил его сыновьям приехать в Чечню и отомстить за это.

Видеообращение Рубати Мицаевой к блогеру из Чечни Тумсо Абдурахманову опубликовано 24 октября, в частности, в Instagram-пабликах "Чечня онлайн" и "Про Чечню и не только", на которые подписаны соответственно 173 тысячи и 431 тысяча пользователей.

Видео записано в режиме селфи в интерьерах помещения. Во время записи Рубати Мицаева уточнила, что находится в своей квартире в Берлине. В начале видео Мицаева восхищается настоящими мужчинами, упомянув в этом контексте Рамзана Кадырова, а затем переходит к теме "ненастоящих мужчин", называет имя Тумсо Абдурахманова и далее уже обращается непосредственно к нему.

7 октября стало известно, что Тумсо Абдурахманов получил в Швеции статус политического беженца. Тумсо Абдурахманов регулярно критикует Рамзана Кадырова и его окружение, а также становится объектом критики со стороны приближенных главы Чечни и провластных чеченских медиаресурсов. Материалы о противостоянии Тумсо Абдурахманова с чеченскими властями собраны "Кавказским узлом" на странице "Тумсо против кадыровцев". Также на "Кавказском узле" размещены биография Тумсо Абдурахманова и справка "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда".

"Давай расскажем о том, каким образом, каким чудом – с твоих слов, там [в Чечне] убивают, всё делают – ты без единой царапины ушел из Грозного. Как так получилось? Давай мы хотя бы помыслим, чтобы до твоих подписчиков донести, что ты за лицемер", - сказала, в частности, Рубати Мицаева.

Она также раскритиковала Тумсо Абдурахманова за упрек, адресованный ей в связи с тем, что Рамзан Кадыров позволил ей вернуться в Чечню. "Насколько тебя задело, что женщину старую, больную, которой, может быть, уже недолго осталось жить, - она едет домой, и ты, вместо того чтобы сказать "Хорошо, что пускают домой хотя бы ее" [этого не сказал]", - возмутилась Рубати Мицаева, добавив несколько бранных слов в адрес блогера.

(Дополнение "Кавказского узла" от 14.00 мск 26.10.2021: запись беседы Рамзана Кадырова и Рубати Мицаевой, проведенной по видеосвязи, размещена 19 октября в Instagram-паблике "Про Чечню и не только". На видео Рамзан Кадыров эмоционально говорит на чеченском языке, а Мицаева слушает его, улыбаясь. В конце она кричит "Рамзан сила!", на что Кадыров, смеясь, отвечает "Аллаху акбар!". "Рамзан Кадыров и Чеченская Республика приветствует всех, кто возвращается на родину с добрыми намерениями", - говорится в аннотации к видео.)

Также она продемонстрировала запись Тумсо Абдурахманова, который упрекнул Рамзана Кадырова за то, что тот проводит эфиры "с чеченскими женщинами", и в ответ обвинила Тумсо в том, что он "использовал чужую женщину", оказавшись в Европе. "Ты просто использовал ее [...] чтобы из-за какой-то проклятой "корочки", чтобы тебе дали здесь позитив (одобрение) и чтобы ты делал свою черную работу в Европе, ты пошел на всё", - эмоционально заявили Рубати Мицаева.

Публикации в Instagram-сообществах "Чечня онлайн" и "Про Чечню и не только" набрали к 13.10 мск 113 и 195 комментариев соответственно.

Еще раньше читатели "Кавказского узла" обратили внимание, что Рубати Мицаевой после просьбы разрешить ей вернуться в Чечню придется выступать на стороне Рамзана Кадырова. "Она должна отдавать себе отчет в том, что по возвращении ей придется (хочет она того или нет) принимать участие в каких-то акциях против т.н. "евроичкерийцев", что устраивают нынешние власти. Рубати человек достаточно известный, так что отсидеться тишком в стороне не получится", - написал, в частности, 8 октября читатель с ником dorotha в комментарии под новостью о готовности Мицаевой вернуться на родину.

Авторы некоторых комментариев, опубликованных на русском языке, поддержали Рубати Мицаеву. Значительно большая часть авторов сочли видеообращение излишне эмоциональным, а претензии Мицаевой к Абдурахманову – недостаточно аргументированными.

"Говорит она, а стыдно мне!" – заметил, в частности, isaev_as_isaevich. "Очень смешно слушать эту женщину!" – написала zalina.77.dadaeva. "Смешно? Да нет, она этого [...] Тумсика на британский флаг порвала! Я, если честно, был более высокого мнения об этом человеке! Такой весь правильный, а внутри оказывается, столько д..", - ответил на это ib_ra_gim.

"Тут вы все хвалите Кадырова Рамзана, а как вас спросишь, как вам там живётся, все плачете", - заметила zamira4967. "Зачем ее вообще выкладывать, как будто она авторитет для кого-то", - удивилась публикацией видео t.a.t._05.

"Стыд и позор", - прокомментировал odinokiy_.001. "Ничего не понял, но очень интересно", - оценил видеообращение saidov.r_7. Тумсо Абдурахманов, по состоянию на 13.10 мск, не прокомментировал в своb[ YouTube- и Telegram-каналах обращение Мицаевой.

Напомним, Рубати Мицаева – проживающая в Германии беженка из Чечни, ранее позиционировала себя как представитель в этой стране Ахмеда Закаева. Мицаева неоднократно делилась с "Кавказским узлом" подробностями жизни уроженцев Чечни в Германии. В частности, в феврале 2020 года она рассказала, что представители чеченской диаспоры не чувствуют себя в безопасности. Сама Мицаева столкнулась с травлей в соцсетях после кражи телефона с личными данными. "Пишут пакости про моих детей, пытаются сломать и выставить женщиной, которая якобы неподобающе себя ведет. Распространяют и фейковую информацию о том, что я якобы помогаю чеченцам в России", - рассказала Рубати Мицаева "Кавказскому узлу".

Одна из дочерей Рубати Мицаевой, Суният, в этом году вошла в число победителей конкурса на лучший портрет Рамзана Кадырова или его родителей и получила премию из рук министра информации и печати Чечни Ахмеда Дудаева, следует из публикации, размещенной 7 октября на странице Дудаева в Instagram. "Победители специально приехали в республику для получения заветных наград", - поясняется в публикации.

В свою очередь Тумсо Абдурахманов 26 февраля 2020 года подвергся нападению, но сумел обезоружить мужчину, проникшего в его квартиру с молотком. 11 января суд в Швеции признал участниками нападения граждан России Руслана Мамаева и Эльмиру Шапиаеву и приговорил их к десяти и восьми годам заключения соответственно. Суд признал мотивом нападения на Тумсо его критику в адрес властей Чечни, однако подробно роль чеченских властей не исследовалась.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".