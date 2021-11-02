Политологи сочли оценку выборов зарубежными наблюдателями предупреждением властям Грузии

02 ноября 2021, 15:59

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За всю историю независимости Грузии не звучало такой жесткой оценки выборов со стороны международных организаций. Однако это вряд ли приведет к санкциям, международные структуры ограничатся предупреждением правящей партии, предположили опрошенные "Кавказский узлом" грузинские политологи.

Как писал "Кавказский узел", 30 октября в 20 городах Грузии прошел второй тур голосования на выборах в органы местного самоуправления. Избирком признал выборы состоявшимися, отметив, что в окружные избирательные комиссии было подано 272 жалобы в связи с нарушениями на выборах. "Грузинская мечта" победила в 19 городах, лишь в Цаленджихе победил кандидат от "Единого национального движения". В Тбилиси 31 октября прошел митинг оппозиции против итогов выборов в органы местного самоуправления. ЦИК Грузии сообщил о пересчете голосов на 140 участках. Избирательная кампания проходила в условиях запугивания и давления на избирателей, заявило посольство ЕС в Грузии. Резкий дисбаланс ресурсов в пользу правящей партии отразился на результатах выборов, подчеркнул глава миссии Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека.

Отрицательную оценку международных организаций получили администрирование выборов и само их проведение, отметил аналитик Грузинского фонда стратегических и международных исследований Валерий Чечелашвили. По его мнению, несмотря на это, в ближайшем будущем нет ожиданий, что международное сообщество не признает выборы или же в отношении Грузии будут приняты санкции. Представители международного сообщества будут проводить с грузинской стороной встречи и переговоры на разных уровнях, станут усиливать свое давление, предположил Чечелашвили. Также важно и то, какие аргументы приведет правящая партия "Грузинская мечта – Демократическое движение".

"В своей оценке международные организации указали, что стерта грань между правящей партией и государством, наблюдается использование рычагов давления на волеизъявление избирателей, способного оказать влияние на итоги выборов. Ухудшается динамика оценок и увеличивается давление на "Грузинскую мечту", - сказал Чечелашвили корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, не в пользу правящей партии и результаты выборов – когда между кандидатами от "Грузинской мечты" и оппозиции по итогам выборов разница составляет 1-3%, это значительно "сужает поле для маневров".

Оценка зарубежных наблюдателей вызвала споры в самой правящей партии между двумя группами – той, которая реально оценивает сложившуюся ситуацию и обеспокоена ею и группой консерваторов, многое зависит от итогов завершения этой полемики между ними – чье мнение победит, подчеркнул аналитик. Однако многое зависит еще и от действий оппозиции, в настоящее время оспаривающей итоги выборов, и если оппозиции откажут в удовлетворении их жалоб и исков, то международное сообщество может вновь усилить критику, указал Чечелашвили.

В своей оценке международные организации использовали дипломатический язык и старались сделать оценку "как можно мягче", указал представитель "Института европейских ценностей Грузии" Мамука Жгенти.

"Заявления зарубежных наблюдателей все хуже и хуже, в проведении выборов вместо прогресса идет регресс, население страны уже потеряло веру в нормальное проведение выборов. Исходя из действий властей страны и их планов, международные организации будут формировать политику в отношении Грузии", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, международное сообщество поддерживает демократические процессы и право в принятии решения оставляет за населением страны. Если жители, недовольные итогами выборов, откажутся признавать их итоги и станут защищать свое право на свободу и на выборы, то международное сообщество может не признать результаты выборов. Аналогичная ситуация была в Кыргызстане, когда международное сообщество дезавуировало свое признание выборов, назвав их проведением "неприемлемым", отметил Жгенти. Он добавил, что власти страны двояко интерпретируют заявления международного сообщества, а в последнее время начали "контратаку".

Наблюдатели БДИПЧ/ОБСЕ зафиксировали запугивание, шантаж и подкуп избирателей, обратил внимание руководитель "Центра исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе. По его мнению, это указывает на политическую и социально-экономическую обстановку в стране. Однако на этом этапе он не ожидает применения санкций, "самым радикальным шагом" будет предупреждение о лишении финансовой помощи, иначе не смогут оказать воздействие на власти.

Согласно законодательству, Центральная избирательная комиссия Грузии должна принять итоговый протокол выборов не позднее 25 дней со дня их проведения. Оппозиционные партии отказались признавать итоги второго тура выборов и анонсировали на этой неделе проведение акций протеста во всех крупных городах страны. Только в Батуми "Единое национальное движение" подало жалобу на нарушения, допущенные в ходе выборов мэра города на 104 участках, и анонсировало протестную акцию. В субботу 6 ноября в центре Тбилиси намечен широкомасштабный митинг оппозиции.

Напомним, первый тур муниципальных выборов в Грузии состоялся 2 октября. В 20 муниципалитетах кандидаты не набрали нужного числа голосов, поэтому избирком решил провести второй тур выборов. Перед первым туром, в конце сентября, в страну вернулся бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Он был арестован, поскольку ему заочно вынесен приговор по двум уголовным делам. 20 октября Саакашвили был обвинен также в незаконном пересечении границы Грузии. Сразу после ареста он объявил голодовку в руставской тюрьме.

Материалы о выборах в Грузии и возвращении Михаила Саакашвили собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021".