Международные наблюдатели указали на нарушения в ходе выборов в Грузии

01 ноября 2021, 00:08

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Избирательная кампания проходила в условиях запугивания и давления на избирателей, заявило посольство ЕС в Грузии. Резкий дисбаланс ресурсов в пользу правящей партии отразился на результатах выборов, подчеркнул глава миссии Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека.

Как писал "Кавказский узел", 30 октября в 20 городах Грузии прошел второй тур голосования на выборах в органы местного самоуправления. Избирком признал выборы состоявшимися, отметив, что в окружные избирательные комиссии было подано 272 жалобы в связи с нарушениями на выборах. "Грузинская мечта" победила в 19 городах, лишь в Цаленджихе победил кандидат от "Единого национального движения". В Тбилиси 31 октября прошел митинг оппозиции против итогов выборов в органы местного самоуправления. ЦИК Грузии сообщил о пересчете голосов на 140 участках.

Выборы в целом были хорошо организованы, а избирательная кампания была конкурентной, однако она проходила в условиях запугивания и давления на избирателей и резкого дисбаланса ресурсов в пользу правящей партии, заявило сегодня посольство ЕС в Грузии. "Несмотря на четкую оценку международных наблюдателей" после первого тура выборов, власти Грузии не приняли реальных шагов по устранению недостатков. Более того, позже выявлены были и другие недочеты, которые преимущественно касались "злоупотребления административным ресурсом и агрессивной риторики со стороны политического руководства Грузии", указано в заявлении посольства ЕС в Грузии, опубликованном 31 октября на странице в Facebook.

У правящей партии в ходе второго тура выборов было преимущество, указал руководитель миссии Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Альберт Джонсон. "Острое неравенство в плане ресурсов и преимущество с точки зрения нахождения во власти сыграли дополнительную роль в пользу правящей партии и перетянули весы на их сторону", – процитировал его слова "Sputnik Грузия". "Второй раунд в целом был хорошо администрирован, но продолжающаяся поляризация и негативная риторика негативно повлияли на процесс", – добавил Джонсон.

Организация Transparency International – Georgia заявила, что с учетом маленького разрыва голосов между кандидатами нарушения "могли существенно повлиять на окончательные результаты и свободное выражение воли избирателями". "Исходя из этого, у общественности могут возникнуть обоснованные вопросы касательно справедливости выборов", – процитировала сообщение организации 31 октября "Грузия Online".

Первая половина дня голосования прошла "в основном в мирной обстановке", однако позже ситуация на многих избирательных участках обострилась – участились сообщения о случаях драк и словесных перепалок. Также отмечались случаи вмешательства в работу журналистов, дежурств партийных координаторов возле большинства участков, "нарушения со стороны предвзятых организаций-наблюдателей". Также отмечены случаи, когда участковые комиссии затягивали оформление итоговых протоколов либо заранее отправили их в окружные комиссии, – указано в сообщении.

Напомним, первый тур муниципальных выборов в Грузии состоялся 2 октября. В 20 муниципалитетах кандидаты не набрали нужного числа голосов, поэтому избирком решил провести второй тур выборов. Перед первым туром, в конце сентября, в страну вернулся бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Он был арестован, поскольку ему заочно вынесен приговор по двум уголовным делам. 20 октября Саакашвили был обвинен также в незаконном пересечении границы Грузии. Сразу после ареста он объявил голодовку в руставской тюрьме.

Материалы о выборах в Грузии и возвращении Михаила Саакашвили собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021".