Бюллетени и урна для голосования в Грузии, октябрь 2020 года. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла".

31 октября 2021, 22:06

ЦИК Грузии сообщил о пересчете голосов на 140 участках

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Участки для пересчета голосов определят методом случайной выборки. Процедура будет фиксироваться на видео и затем опубликована на сайте ЦИК Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 30 октября в 20 городах Грузии прошел второй тур голосования на выборах в органы местного самоуправления. Избирком признал выборы состоявшимися, отметив, что в окружные избирательные комиссии было подано 272 жалобы в связи с нарушениями на выборах. "Грузинская мечта" победила в 19 городах, лишь в Цаленджихе победил кандидат от "Единого национального движения". В Тбилиси сегодня прошел митинг оппозиции против итогов выборов в органы местного самоуправления. 

1 ноября в Грузии будет проведен повторный подсчет результатов голосования на 140 избирательных участках, сообщило сегодня агентство Report.ge. 

Участки для пересчета будут определены методом случайной выборки. "Процедура пересчета голосов, предусмотренная избирательной реформой, в первом туре выборов показала, что это существенно содействует прозрачности выборов. Соответственно, хочу обратиться к окружным избирательным комиссиям с важной инициативой и рекомендацией обнародовать и пересчитать результаты  избирательных участков вместо обязательных пяти участков", - приводятся в публикации слова главы ЦИК Грузии Георгия Каландаришвили.

Пересчет бюллетеней начнется 1 ноября в 17.00 (16.00 мск). За процессом будет вестись видеонаблюдение, после чего материал опубликуют на сайте ЦИК, проинформировал "Sputnik Грузия".

Напомним, первый тур муниципальных выборов в Грузии состоялся 2 октября. В 20 муниципалитетах кандидаты не набрали нужного числа голосов, поэтому избирком решил провести второй тур выборов. Перед первым туром, в конце сентября, в страну вернулся бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Он был арестован, поскольку ему заочно вынесен приговор по двум уголовным делам. 20 октября Саакашвили был обвинен также в незаконном пересечении границы Грузии. Сразу после ареста он объявил голодовку в руставской тюрьме.

Материалы о выборах в Грузии и возвращении Михаила Саакашвили собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021".

Примечание:

"ЦИК Грузии объяснил отключение света на избирательном участке в Тбилиси", "Участники митинга в Зугдиди потребовали освободить Саакашвили", "Аналитики оценили потенциал "Грузинской мечты" на акции в Тбилиси".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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