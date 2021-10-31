Сторонники оппозиции вышли на акцию протеста в Тбилиси

31 октября 2021, 19:06

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Около 5000 человек, по данным организаторов, пришли к зданию парламента в Тбилиси, чтобы принять участие в митинге против итогов выборов в органы местного самоуправления.

Как писал "Кавказский узел", во втором туре выборов мэра Тбилиси победил кандидат от правящей партии "Грузинская мечта", действующий мэр Каха Каладзе, озвучил сегодня окончательные итоги голосования Центризбирком Грузии. Каладзе набрал 55,603% голосов (258 740), а кандидат от "Единого национального движения", лидер этой партии Ника Мелия - 44,397% (206 598 голосов). Оппозиция не смирится с результатами выборов и планирует собрать сегодня своих сторонников на митинге в центре Тбилиси, чтобы озвучить план дальнейших действий, заявил Мелия, назвавший итоги выборов сфальсифицированными.

30 октября в 20 городах Грузии прошел второй тур голосования на выборах в органы местного самоуправления. Избирком признал выборы состоявшимися, подсчитав, что "Грузинская мечта" победила в 19 городах, лишь в Цаленджихе победил кандидат от "Единого национального движения".

Ника Мелия на акции протеста около здания парламента объявил о начале "кампании митингов и акций по всей Грузии с требованием отставки правительства и досрочных выборов", передал корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

По оценке представителя ЕНД Кобы Хабази, около 5000 человек собралось перед зданием парламента. "Без всякой предварительной кампании... потому что люди возмущены воровством голосов", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

На проспекте Руставели перекрыто транспортное движение. У парламента мобилизована полиция и около него, а также во дворе здания администрации правительства, расположенного неподалеку, находится спецназ и водомет, передал корреспондент "Кавказского узла".

К акции протеста присоединился депутат парламента, лидер партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе. Он объявил, что отказывается от депутатского мандата. "Я покидаю парламент, чтобы с вами на улице продолжить борьбу", - сказал на акции перед зданием парламента Мамука Хазарадзе, слова которого приводит "Sputnik Грузия".

Напомним, первый тур муниципальных выборов в Грузии состоялся 2 октября. В 20 муниципалитетах кандидаты не набрали нужного числа голосов, поэтому избирком решил провести второй тур выборов. Перед первым туром, в конце сентября, в страну вернулся бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Он был арестован, поскольку ему заочно вынесен приговор по двум уголовным делам. 20 октября Саакашвили был обвинен также в незаконном пересечении границы Грузии. Сразу после ареста он объявил голодовку в руставской тюрьме.

Материалы о выборах в Грузии и возвращении Михаила Саакашвили собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021".