Мелия выразил несогласие с итогами выборов в Тбилиси

31 октября 2021, 14:48

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Во втором туре выборов мэра Тбилиси победил кандидат от правящей партии Каха Каладзе, озвучил окончательные итоги голосования Центризбирком Грузии. Лидер "Единого национального движения" Ника Мелия, проигравший действующему мэру Тбилиси, призвал сторонников выйти на митинг против фальсификации итогов выборов.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром Центризбирком Грузии сообщил по итогам обработки 99,87% голосов в Тбилиси и 100% голосов на участках в других городах, что "Грузинская мечта" лидирует в 19 городах, лишь в Цаленджихе победил кандидат от "Единого национального движения". Позднее глава ЦИК Георгий Каландаришвили объявил, что второй тур выборов признан состоявшимся.

30 октября в 20 городах Грузии прошел второй тур голосования на выборах в органы местного самоуправления. Лидер правящей партии "Грузинская мечта" еще до окончания голосования объявил о победе кандидатов правящей партии на выборах мэров во всех 20 муниципалитетах. Этому соответствовали данные экзитполов, проведенных по заказу телекомпании "Имеди" в Тбилиси, Рустави, Кутаиси и Батуми. Однако по данным других экзитполов, проведенных по заказу телекомпании "Мтавари архи", в этих четырех городах и Зугдиди, напротив, победили кандидаты из "Единого национального движения". Явка на выборах составила 49,9%.

ЦИК Грузии обнародовал данные подсчета голосов на всех 769 избирательных участках в Тбилиси, согласно которым во втором туре выборов мэра Тбилиси победил кандидат от "Грузинской мечты", действующий мэр Каха Каладзе.

По данным избиркома, Каладзе набрал 55,603% голосов (258 740), а кандидат от "Единого национального движения", лидер этой партии Ника Мелия - 44,397% (206 598 голосов), сообщает на своем сайте "Первый канал" грузинского телевидения.

На выборах мэра Рустави, по данным ЦИК, победу одержала кандидат от "Грузинской мечты" Нино Лацабидзе, опередив Давида Киркитадзе из "Единого национального движения". По словам председателя окружной избирательной комиссии №20 в Рустави Гаги Апциаури, всего было подано 14 жалоб на нарушения при голосовании, но эти нарушения носят процессуальный характер и на результат не повлияют, передала корреспондент "Кавказского узла" Галина Готуа.

Мелия призвал сторонников на митинг против фальсификации итогов выборов

Оппозиция не смирится с результатами выборов и планирует собрать своих сторонников в центре Тбилиси, чтобы озвучить план дальнейших действий, заявил сегодня Ника Мелия.

"Вчера борьба не закончилась – вчера борьба началась. [...] Мы собираемся бороться очень решительно, непоколебимо, мирно… Сегодня в 19.00 вечера (18.00 мск) мы ждем вас на проспекте Руставели, на прилегающей к парламенту территории, чтобы поговорить об этом конкретном плане, и чтобы ни у кого не было иллюзии, что сфальсифицированные, насильственные, украденные выборы сойдут кому-либо с рук", – цитирует Мелию "Новости-Грузия".

Готовность принять участие в митинге озвучили партии, которые перед вторым туром выборов объявили о создании коалиции с ЕНД: "Лело", "Дроа" и "Европейская Грузия", сообщает издание.

Напомним, вчера, 30 октября, правящая партия и оппозиция обменялись упреками в провокациях. МВД сообщило, что в связи с инцидентами в ходе голосования возбуждены восемь уголовных дел о помехах работе журналистов, насилии и повреждении имущества. Неправительственные организации подали в ЦИК 32 жалобы о нарушениях на выборах.

Первый тур муниципальных выборов в Грузии состоялся 2 октября. Перед этим, в конце сентября, в страну вернулся бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Политик был арестован, так как на родине ему заочно вынесен приговор по двум уголовным делам. 20 октября Саакашвили был обвинен также в незаконном пересечении границы Грузии. Сразу после ареста он объявил голодовку, а накануне голосования во втором туре отказался от консультаций с врачами и приема медикаментов. Бывший президент имеет право на самоубийство, отреагировал на это премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Материалы о выборах в Грузии и возвращении Михаила Саакашвили размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021".