13 сентября 2021, 10:35

Теплоход с 49 людьми снят с мели в Каспийском море

Научно-исследовательское судно "Икрянинский" с членами экипажа отбуксирован с мели и направился в порт Астрахани, сообщили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", 11 сентября теплоход "Икрянинский" сел на мель в северной части Каспийского моря по пути в Астрахань. На борту 49 членов экипажа, люди и судно не пострадали, запас еды и воды у экипажа на 11 суток, сообщили спасатели.

Теплоход "Икрянинский" снят с мели, сообщила сегодня пресс-служба управления МЧС по Астраханской области.

"Научно-исследовательское судно "Икрянинский" снято с мели при помощи буксира. Судно продолжило движение в порт Астрахань", - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

На сайте управления эта информация, по состоянию на 10.29 мск, не опубликована.

Напомним, 10 мая движение судов на участке Волго-Каспийского канала было приостановлено после того, как сухогруз, следовавший из порта Оля в иранский порт, сел на мель. Оно возобновилось 11 мая.

Примечание:

"Грузовые суда застряли на обледенелом участке Волги под Астраханью", "Сухогруз снят с мели у астраханского порта", "Теплоход с 14 моряками сел на мель в Астраханской области".

Автор: "Кавказский узел"

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