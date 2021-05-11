Движение судов на участке Волго-Каспийского канала возобновлено

11 мая 2021, 10:42

Волго-Каспийский канал в Астраханской области открыт для движения судов, однако сухогруз "Порт Оля-4" все еще не снят с мели, сообщили в МЧС.

Как писал "Кавказский узел", движение судов на участке Волго-Каспийского канала было приостановлено 10 мая после того, как сухогруз, следовавший из порта Оля в иранский порт Амирабад, сел на мель. По данным МЧС, корпус судна не поврежден, загрязнений акватории нет, никто из экипажа не пострадал.

Движение водного транспорта в Волго-Каспийском морском судоходном канале возобновлено, сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области.

"Движение судов возобновилось. Теплоход остается на мели", - цитирует сотрудника ведомства "Интерфакс".