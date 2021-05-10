Сухогруз сел на мель в Астраханской области

10 мая 2021, 09:24

Движение судов на участке Волго-Каспийского канала в Астраханской области приостановлено сегодня после того, как сухогруз из порта Оля сел на мель, сообщили спасатели.

Информация о том, что сухогруз "Порт Оля - 4" сел на мель в Астраханской области на 155-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала, поступило спасателям сегодня в 01.15 мск.

Сухогруз следовал из порта Оля в иранский порт Амирабад, сообщила пресс-служба управления МЧС по Астраханской области.

"Мероприятия по снятию судна с мели будут спланированы после улучшения метеоусловий (в северной части Каспийского моря наблюдаются сгонные явления)", - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

По данным МЧС, корпус судна не поврежден, и загрязнений акватории нет, никто из экипажа также не пострадал. Движение судов на месте происшествия приостановлено, информирует "КаспийИнфо".