Сухогруз "Порт Оля - 4" сел на мель в Астраханской области. Фото https://30.mchs.gov.ru/

10 мая 2021, 09:24

Сухогруз сел на мель в Астраханской области

Движение судов на участке Волго-Каспийского канала в Астраханской области приостановлено сегодня после того, как сухогруз из порта Оля сел на мель, сообщили спасатели.

Информация о том, что сухогруз "Порт Оля - 4" сел на мель в Астраханской области на 155-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала, поступило спасателям сегодня в 01.15 мск.

Сухогруз следовал из порта Оля в иранский порт Амирабад, сообщила пресс-служба управления МЧС по Астраханской области.

"Мероприятия по снятию судна с мели будут спланированы после улучшения метеоусловий (в северной части Каспийского моря наблюдаются сгонные явления)", - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

По данным МЧС, корпус судна не поврежден, и загрязнений акватории нет, никто из экипажа также не пострадал. Движение судов на месте происшествия приостановлено, информирует "КаспийИнфо".

Примечание:

"Грузовые суда застряли на обледенелом участке Волги под Астраханью", "Теплоход с 14 моряками сел на мель в Астраханской области", "Сухогруз снят с мели у астраханского порта".

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