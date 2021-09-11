Теплоход с 49 членами экипажа сел на мель в Каспийском море

11 сентября 2021, 15:56

На борту теплохода "Икрянинский", севшего на мель в северной части Каспийского моря, находятся 49 членов экипажа, сообщило управление МЧС по Астраханской области.

Теплоход следовал по маршруту северная часть Каспийского моря – порт Астрахань и сел на мель на 120,2-х километра Волго-Каспийского морского судоходного канала, уточнило ведомство.

"Судовой экипаж - 49 человек, пострадавших нет, запас еды (воды) на 11 суток. Повреждений корпуса судна нет, загрязнений акватории нет... Движение судов не приостанавливалось", - сказано в сообщении на сайте ГУ МЧС по Астраханской области.

"Кавказский узел" ранее писал, что движение судов на участке Волго-Каспийского канала было приостановлено 10 мая после того, как сухогруз, следовавший из порта Оля в иранский порт, сел на мель. Оно возобновилось 11 мая.