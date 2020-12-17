Грузовые суда застряли на обледенелом участке Волги под Астраханью

17 декабря 2020, 13:02

Шесть кораблей встали в ледяных торосах на Волге около села Рассвет Астраханской области. На помощь им вышел ледокол "Георгий Седов", сообщили в МЧС.

По данным ведомства, на обледенелом участке реки с 11 декабря стоят "Жигулевск-1" и "Криуша". Рядом с ними в торосах застряли еще четыре судна - теплоходы "Сармов-3", "Волго-Балт-228", "Омский-103", "Баку Скай", груженые соей и кукурузой и следующие в Иран.

Члены экипажей не нуждаются в медицинской помощи и имеют достаточные запасы еды и воды. Угрозы затопления судов нет. На помощь им вышел ледокол "Георгий Седов", пишет сегодня со ссылкой на источник в главке МЧС по региону "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал, что 5 декабря груженный кукурузой сухогруз, направлявшийся в Иран из астраханского морского торгового порта Оля, сел на мель в Каспийском море. Судоходное движение в Волго-Каспийском канале было приостановлено до 6 декабря.