05 декабря 2020, 05:45

Теплоход с 14 моряками сел на мель в Астраханской области

Груженный кукурузой сухогруз, направлявшийся в Иран из астраханского морского торгового порта Оля, сел на мель в Каспийском море.

По данным МЧС, на 159 километре Волго-Каспийского судоходного канала вечером 4 декабря в связи с поломкой двигателя по пути в Иран сел на мель теплоход "Порт-Оля 2". 

На борту сухогруза с кукурузой находятся 14 членов экипажа, никто из них не пострадал. На судне имеется двухнедельный запас еды и воды, сообщается на сайте Главного управления МЧС по Астраханской области.

Корпус теплохода не поврежден, разлива нефтепродуктов не произошло. К месту направлен ледокол "Капитан Чечкин", отметили спасатели.

Теплоход не угрожает судоходству, уточняет со ссылкой на ГУМЧС по региону "Интерфакс-Юг".

"Кавказский узел" также информировал, что 16 марта сухогруз Shaman, который направлялся с углем в Словению из Ростова-на-Дону, сел на мель на реке Дон в Азовском районе. Тогда на борту также находились 14 членов экипажа, пострадавших не было. В тот же день при помощи буксира сухогруз был снят с мели и продолжил путь к пункту назначения.

Примечание:

"Иранский теплоход снят с мели в Астраханской области", "Спасатели прервали работы по снятию сухогруза с мели на Кубани", "Два грузовых судна сели на мель в Ростовской области".

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