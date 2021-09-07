Руководство детсада в Кабардино-Балкарии начало проверку о грубом поведении няни

07 сентября 2021, 14:53

Служебная проверка проводится в детсаду в Терском районе после ролика в соцсетях с грубым поведением няни по отношению к ребенку. В местной администрации не исключили увольнения сотрудницы дошкольного учреждения.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 сентября в соцсети Instagram распространился ролик, на кадрах которого сотрудница одного из детсадов в Кабардино-Балкарии проявила грубость по отношению к ребенку. Ее поведение вызвало возмущение среди пользователи соцсети и они потребовали наказать няню.

В детском дошкольном учреждении села Опытное назначена служебная проверка в отношении няни, которая была замечена в грубом обращении с ребенком, сообщила директор местной средней школы Марина Кангашуевой. Детсад находится в административном подчинении школы, уточнила она.

"В настоящее время ведется служебная проверка, больше я вам ничего не могу сказать", – сказала Кангашуева корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудница администрации сельского поселения Красноармейское, в которое административно входит село Опытное, заявила, что действия няни, запечатленные на кадрах распространившегося в Instagram ролика вызвали неоднозначную реакцию у местных властей. "Мы в шоке, мы знаем эту работницу, у нее есть свой ребенок. Никогда ранее за ней такого не наблюдалось. Мы не знаем почему она так поступила, но скорее всего она будет уволена", – сказала сотрудница администрации корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" также писал, что 20 марта в соцсетях появились сообщения об отравлении детей в нальчикском детсаду. В публикациях было сказано, что администрация детского сада для воспитанников покупала испорченные продукты, в частности мясо. 20 апреля стало известно, что следователи заподозрили работников учреждения в нарушении требований безопасности при закупке и хранении продуктов.