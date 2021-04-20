Сотрудники детсада в Нальчике заподозрены по делу об отравлении детей

20 апреля 2021, 14:57

Работники детского сада в Нальчике нарушили требования безопасности при закупке и хранении продуктов, предположили следователи после жалоб родителей на регулярные отравления детей.

Как писал "Кавказский узел", 20 марта стало известно, что Следственный комитет начал проверку информации об отравлении в нальчикском детсаду, опубликованной в соцсети родителями детей. В публикациях говорилось, что администрация детского сада покупала испорченные продукты, в частности, мясо, и это привело к отравлению, сообщили следователи.

Следователи провели проверку публикаций в соцсети родителей воспитанников детсада "Прогимназии № 34" в Нальчике, которые рассказали о регулярном отравлении детей и предположили, что в дошкольное учреждение поставляют некачественные продукты питания, сообщила сегодня пресс-служба управления СКР по Кабардино-Балкарии.

"Следователями установлено, что с сентября 2020 года по 20 марта 2021 года в различные медицинские учреждения республики и частные медицинские клиники с симптомами пищевого отравления за медицинской помощью обращались воспитанники и учащиеся МКОУ "Прогимназия № 34" г.о. Нальчик", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В учреждении, по версии следствия, найдены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В частности, на говяжьем мясе не было оттиска ветеринарного клейма и информации о сроке его годности. "Отобранное мясо говядины по запаху не соответствовало запаху свежего мяса, обнаружено значительное превышение микробиологических показателей. Также по результатам исследований обнаружено несоответствие требованиям безопасности поставляемой в детский сад молочной продукции", - говорится в публикации.

Сотрудники учреждения оказывали услуги, не отвечающие требованиям безопасности, предположило следствие. Уголовное дело расследуется по части 1 статьи 238 УК РФ, говорится в сообщении.

Часть 1 статьи 238 УК РФ предусматривает до двух лет лишения свободы.

Руководство "Прогимназии № 34", по состоянию на 14.55 мск, не прокомментировало на сайте учреждения версию следствия. При этом в публикации от 27 марта на сайте "Прогимназии № 34" перечислено несколько документов "по контролю за организацией и качеством питания обучающихся", которые датированы 25 и 26 марта.

Среди них "Приказ от 25.03.2021 № 23а "О создании постоянно действующей комиссии по контролю за организацией и качеством питания обучающихся МКОУ "Прогимназия №34" г.о. Нальчик", положение о работе этой комиссии, "Приказ от 26.03.2021 № 24а "О дополнительных мерах по повышению эффективности организации и качества питания обучающихся МКОУ "Прогимназия №34" г.о. Нальчик"" и "Положение о родительском контроле организации горячего питания обучающихся в МКОУ "Прогимназия №34".