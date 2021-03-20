20 марта 2021, 15:59

Следком начал проверку информации об отравлении в нальчикском детсаду

Публикации об отравлении воспитанников детского сада в Нальчике появились в соцсети, и следователи начали проверку этой информации.

Сообщения об отравлении детей появились в одной из социальных сетей. В публикациях сказано, что администрация детского сада для воспитанников покупала испорченные продукты, в частности мясо, и это привело к отравлению, сообщило следственное управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии.

"Следователями проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказано в сегодняшнем сообщении ведомства.

Руководитель детсада, где произошло отравление, отстранена от занимаемой должности, говорится в сообщении в Instagram на странице "Патриот Кабардино-Балкарии", насчитывающем 354 тысячи подписчиков. Там же опубликовано видео, где несколько женщин находятся в одном помещении, и одна из них эмоционально обвиняет другую в том, что "она травит наших детей", дает им "испорченное мясо". Видео, опубликованное сегодня, за четыре часа - к 15.50 мск - набрало 95,6 тысячи просмотров и 1424 комментария.

Комментаторы предложили усилить проверки в детсадах. "Пускай проверят все сады!", - пишет zoya.nabieva. "Почти во всех школьных и дошкольных учреждениях такая ситуация! Покупают дешевле, пропускают по документом дорого, остальное в карман!", - заявляет negative2243. "Начните свои проверки и комиссии без предупреждения!!!!! Что Роспотребнадзор, что другие организации приезжают после того, как учреждение подготовится к их приезду!!!!! И в этот день все до того идеально, даже походка и речь людей меняется!!! Пока так будет, такое никогда не прекратится!!", - считает jannat_jannat_07. "Может надо начать с тех, кто это испорченное мясо поставляет? Найти корни пирамиды...", - предлагает gris__s_m.

Примечание:

"Прокуратура подключилась к проверке отравления детей газом в Кабардино-Балкарии", "Школьники выздоровели после отравления в Кабардино-Балкарии", "Воспитанница детсада Нартана выписана после отравления".

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