Жильцы новостроек Краснодара пожаловались на переполненные школы

20 августа 2021, 14:17

В краснодарской школе №94, где к новому учебному году появится 1"Ы", отказываются принимать новых учеников, сообщили местные жители. В этом году открываются пять новых школьных зданий, но и население города увеличивается ежегодно на 20 тысяч человек, указали в мэрии.

Как писал "Кавказский узел", в Краснодаре остро стоит проблема нехватки школ. 9 марта активистка Яна Антонова провела одиночный пикет около администрации Кубани с требованием построить школу в станице Елизаветинской, где дети вынуждены учиться в три смены в переполненных классах. Из-за нехватки мест родителям приходится возить детей на уроки в Краснодар, подтвердили жители станицы. Они направили в администрации Краснодара и Кубани, а также в администрацию президента и в Генпрокуратуру обращения с требованием построить детские сады, школы и физкультурно-оздоровительный комплекс.

В переполненных школах Краснодара практикуется проведение "нулевых" уроков и обучение в три смены, что нарушает действующие санитарные правила, указала "Кавказскому узлу" член Краснодарской коллегии адвокатов Наталья Баянова. При этом из норм СанПиН с 2010 года исчезло ограничение на число учащихся в классе (25) - теперь допустимое количество учеников зависит от площади кабинетов. В новых СанПиН также говорится, что расстояние от дома до школы в городе должно быть не больше 500-800 метров, в селе – до километра. Иначе детям обязаны организовать транспорт до школы. При этом расстояние не должно превышать 30 километров в одну сторону.

Жительница Краснодара Анна Седова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что в марте купила квартиру в ЖК "Тепличный" в Российском поселке, но двух ее детей отказались принять в местную школу.

"Мы жили в станице, там в школе мой старший сын учился. Решили за лето переехать в новую квартиру, и в июне я пошла в 94-ю школу записывать сыновей. Когда узнали, что у меня двое детей, сразу сказали, что у них классы заполнены под завязку. То есть в 7-й класс старшего сына взяли бы, но поскольку у него есть брат, который пойдет в 1-й класс, то просто отказали", - сообщила краснодарка.

По словам Седовой, она искала школу больше месяца, и в итоге записала в ту, куда надо ехать на машине полтора часа. "В нашем районе большие пробки. Улица Российская, Ростовское шоссе постоянно стоит", - пояснила она. Женщина отметила, что не сможет работать, поскольку дети будут учиться в разные смены, и их нужно сопровождать в школу на общественном транспорте.

Она добавила, что в этом районе расположено множество новых жилых комплексов. "И еще строятся. А школа только одна, и строительство другой, как я поняла, не предусмотрено", - посетовала Анна Седова. Застройщик обещал, что будут построены две школы, утверждает новоселка. "Пока наша квартира строилась два года, мы надеялись, что школу хотя бы одну еще построят. Надеемся на новый ЖК - там застройщик обещает, что он лично построит школу", - рассказала Седова.

Жительница Краснодара Оксана рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что живет в непосредственной близости от той же школы №94. Ее старшая дочь 1 сентября пойдет в 9-й класс, а младшая - в первый. "Там начальная школа находится в отдельном корпусе, только это и успокаивает. Хотелось бы, чтобы твои дети не учились в переполненных классах, но выхода нет. Я воспитываю детей одна и много работаю - мне важно, чтобы школа была в пешей доступности", - отметила женщина.

По ее словам, проблем с записью младшей дочери в 1-й класс не было, потому что она позаботилась об этом еще весной, а ее дом приписан именно к 94-й школе. Другие родители, по ее словам, уже тогда, в конце прошлого учебного года, вставали в очередь для записи детей в первый класс.

Жительница Краснодара Яна Торопова рассказала, что ее семье с трудом удалось записать внучку в 94-ю школу, поскольку они не зарегистрированы в квартире, которую снимают рядом с этим учебным учреждением. "Мои дети строят квартиру в ЖК, ученики которого будут приписаны к этой школе. Заселение в конце 2022 года. Квартиру сняли в этом же районе, чтобы уже жить на одном месте. Но внучку брать не хотели в школу, потому что регистрация у нее в другом городе. Мне пришлось жаловаться во все инстанции - с боем взяли", - отметила женщина корреспонденту "Кавказского узла".

В краснодарской школе появился 1 "Ы" класс

По словам директора школы №94 Ирины Поповой, учебное заведение расположено в трех корпусах. В этом году был построен новый корпус для начальной школы на улице Изобильной, рассчитанный на 1100 человек. В первый класс набрали 840 учеников, 28 классов, рассказала Попова. По ее словам, несмотря на то, что классов много - есть даже литера "Ы" - они не переполнены, в среднем там по 30 учеников.

"Нормы изменились. Теперь требований о 25 учащихся в классе нет, сейчас на количество детей в классе влияет размер класса. Должно быть не менее 2,5 метра на ученика. Но при организации двух смен СанПиН у нас соблюдаются. Во время пандемии нам необходимо обезопасить детей, поэтому мы не можем переполнить классы - лучше добавить еще. Школа построена так, что классы между собой пересекаться не будут, составлен график входа в школу для каждого класса", - добавила Попова.

Директор также сообщила, что штат педагогов укомплектован - в этом году в школу пришли много выпускников Кубанского госуниверситета. В новом учебном году в школе будут учиться 4000 детей. Школа, по словам Поповой, не считается переполненной - обучение проводится в две смены.

Активистка Яна Антонова, которая много лет занимается проблемой нехватки школ в Краснодаре, считает, что даже с учетом введения в эксплуатацию нового корпуса школы №94 на улице Изобильной школа все равно переполнена.

"Новый корпус, который вводится в эксплуатацию 1 сентября, рассчитан на 1100 мест и в старых корпусах 700-800 мест. Общее число ученических мест в этих корпусах около 2000, а учится там около 4000 учеников. То есть в два раза уже переполнена даже и новая школа", - заявила Антонова корреспонденту "Кавказского узла". По ее словам, в поселке Российский необходимо построить как минимум две полноценные школы, но муниципальной земли там нет.

18 августа Яна Антонова вышла к зданию администрации Краснодара на пикет с требованием построить школу в новом ЖК "Панорама". "Застраивался этот район недавно. Администрация Краснодара выдала разрешение на застройку огромного жилого района, а о школе для тысяч проживающих там детей не позаботилась. Городские власти отвечают на обращения общественников, что свободного земельного участка под школу в "Панораме" в собственности города нет - они все раздали под застройку. Но есть свободные земельные участки у иных собственников. Решить проблему выкупа земельного участка под школу в "Панораме" в силах только губернатор. Сегодня я обратилась к нему", - написала Антонова на своей странице в Facebook, сопроводив публикацию фотографией с акции. 18 августа Яна Антонова вышла к зданию администрации Краснодара на пикет с требованием построить школу в новом ЖК "Панорама". "Застраивался этот район недавно. Администрация Краснодара выдала разрешение на застройку огромного жилого района, а о школе для тысяч проживающих там детей не позаботилась. Городские власти отвечают на обращения общественников, что свободного земельного участка под школу в "Панораме" в собственности города нет - они все раздали под застройку. Но есть свободные земельные участки у иных собственников. Решить проблему выкупа земельного участка под школу в "Панораме" в силах только губернатор. Сегодня я обратилась к нему", - написала Антонова на своей странице в Facebook, сопроводив публикацию фотографией с акции.

В Краснодаре открываются три новые школы и два корпуса

Проблема со школами существует, потому что ежегодно в Краснодар переезжает в среднем 20 тысяч человек, указали в пресс-службе администрации Краснодара. В этом учебном году откроются пять новых школ - три школы на 1100 мест в поселках Российский, Новознаменский и микрорайоне Молодежном, а также корпус на территории школы №46 в микрорайоне Гидростроителей (400 мест) и корпус на 300 мест в школе №87 в Юбилейном микрорайоне.

"Школа не переполнена. Это три полноценные школы, объединенные одним номером. И первые классы будут поделены между всеми тремя объектами согласно своим мощностям. Но при этом им присвоят литеры по сквозному принципу алфавита. Например, в одном корпусе будут находиться литеры, скажем, с «А» по «И», во втором – с «К» по «У», в третьем – все остальные", - пояснил сотрудник пресс-службы корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что открывать филиалы школ проще документально - их не нужно лицензировать, поскольку у действующей школы уже есть лицензия. Это позволяет быстрее запускать учебное учреждение в эксплуатацию, а после получения лицензии корпуса могут стать самостоятельными школами.