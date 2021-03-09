Жители кубанской станицы пожаловались на нехватку мест в школах

09 марта 2021, 16:55

Активистка Яна Антонова провела одиночный пикет около администрации Кубани с требованием построить школу в станице Елизаветинской, где дети вынуждены учиться в три смены в переполненных классах. Из-за нехватки мест родителям приходится возить детей на уроки в Краснодар, подтвердили жители станицы.

Сегодня активистка Яна Антонова провела одиночный пикет на площади перед зданием администрации Краснодарского края с требованием построить школу в станице Елизаветинская. Более часа она простояла возле памятника казачеству с плакатом: "Вениамин Иванович [Кондратьев, губернатор Кубани], построй школу в Елизаветинской", сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сама активистка.

По словам Антоновой ни полиция, ни чиновники из краевой администрации не отреагировали на ее одиночный пикет. Прохожие обращали внимание на плакат, но в разговор никто вступить не пытался, рассказала она.

"В пикет вышла потому, что ситуация с нехваткой школ в станице и мучениями из-за этого школьников вызывает мое сочувствие. Мне жалко детей", - пояснила Антонова. Активистка уточнила, что как мать школьника и детский врач знает, как тяжело детям учиться в переполненных школах, а как активистка давно занимается проблемой нехватки школ в Краснодаре. В частности, она обращалась к депутатам Государственной думы с требованием обратить на это внимание и как можно быстрее начать решать эту проблему, сообщила Антонова.

"Проблема в том, что все школы в станице переполнены. Там две школы, № 75 и № 76. Городские власти обещали возвести к ним пристройки, но это до сих пор не сделано. Число жителей постоянно увеличивается из-за миграционного прироста, а администрация города не нашла в полях возле станицы места для строительства новой школы", - сказала Антонова, добавив, что, по ее информации, строительство новой школы в Елизаветинской не обсуждается.

Яна Антонова - бывший координатор реготделения организации "Открытая Россия"*, деятельность которой признана в России нежелательной. В ноябре 2020 года она была оштрафована на 15 тысяч рублей за 30 репостов публикаций издания "МБХ медиа" в Facebook. В декабре того же года суд в Краснодаре оштрафовал ее на 15 тысяч рублей по административному делу об участии в деятельности нежелательной организации. Второй приговор дает возможность для преследования по аналогичной уголовной статье, указала Антонова. 2 октября 2020 года суд в Краснодаре приговорил Яну Антонову к 240 часам обязательных работ, признав ее виновной по уголовному делу об участии в работе организации "Открытая Россия"*. Уголовное дело против Антоновой было возбуждено после штрафов по аналогичной административной статье, которые она получила в 2017 и 2019 годах. Правозащитный центр "Мемориал"** назвал уголовное дело Яны Антоновой политическим преследованием.

Родители школьников обратились к президенту и в Генпрокуратуру

Жители станицы направили в администрации Краснодара и Кубани, а также в администрацию президента и в Генпрокуратуру обращения с требованием построить детские сады, школы и физкультурно-оздоровительный комплекс, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" председатель общественного движения "Елизаветинская инициатива" Ирина Дадыко.

По ее словам, в станице Елизаветинская, которая входит в состав Краснодара, работают общеобразовательные школы № 75 и №76, еще одна школа № 77 - в поселке Белозерный, который входит в Елизаветинский сельский округ, при этом в станице постоянно проживают 47 тысяч человек. В Елизаветинской находятся большие дачные массивы, в которых люди прописаны и постоянно там живут, пояснила она.

"У нас для детей ничего нет, у нас ДК трещит по швам, у нас очень много детей, которым негде заниматься. У нас не станица, а большой торговый центр - одни магазины, а детей приходится возить в Краснодар в секции и кружки, а многие возят и в школы", - сообщила Ирина Дадыко.

Власти города обещали, что в 2020 году будут построены пристройки к существующим школам, но строительство до сих пор не началось, утверждает Дадыко. "Нам не нужны пристройки, нам нужны дополнительные корпуса и школы. У нас есть муниципальная земля, которую отдали в аренду в частные руки. Просто пустая земля стоит. В центре станицы есть земля под школу и детский сад", - утверждает активистка.

По ее данным, число жителей района "стремительно растёт", но во всём избирательном округе №25 Краснодара до сих пор нет ни одного физкультурно-оздоровительного комплекса, который в соответствии с генпланом должен быть построен на улице Южная.

Школы и детсады переполнены, подтвердила Ирина Дадыко. "Школьные классы переполнены, и в детских садах в группах по 40 человек. Дети вынуждены учиться в три смены. Это очень тяжело. Мало того, что дети учатся в три смены, у нас дороги не освещены, асфальта нет. Они вынуждены ходить в темноте, по грязи и ямам", - рассказала активистка.

Обучение в три смены не только не дает возможности качественно готовиться к занятиям дома, считает Дадыко. Во втором классе, например, уроки заканчиваются в 19.10, что нарушает требование пункта 3.4.15 СП 2.4.3648-20 "Обучение в три смены не допускается". Занятия второй смены должны заканчиваться не позднее 19.00, подчеркнула Дадыко.

"Проведение нулевых уроков и обучение в три смены не допускается. Занятия второй смены должны заканчиваться не позднее 19.00", говорится в пункте 3.4.15 санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Жители станицы вынуждены возить детей в школы Краснодара

Бабушка ученика школы № 75 Ирина Матвеева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что была вынуждена переехать к родственникам в Елизаветинскую из Кемеровской области, чтобы водить внука в школу.

"Дети работают в Краснодаре, они домой возвращаются к 22.00, ребенок учится во втором классе, занятия начинаются в 15.45, а заканчиваются только в 19.10. Пока мы добираемся до дома, он уже такой уставший, и нужно ложиться спать, времени на уроки нет. Утром я его бужу в 07.00, чтобы успеть сделать уроки. Он очень устает", - рассказала женщина.

Она отметила, что из-за переполненности класса, в котором учатся 35 человек, полноценно вести педагогический процесс трудно, поэтому педагоги задают "очень много" домашних заданий. "Это только второй класс! Мы до начала второй смены порой не успеваем все сделать. У меня своих трое детей было, придешь с работы, проверишь у всех уроки, и все дела. Тут сидишь с ним часами", - сообщила Ирина Матвеева.

Житель СНТ "Башмачок" Тимур Новиков сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что вместе с семьей переехал в Краснодар из Самары, дом купили в садоводстве в станице Елизаветинская, но, несмотря на то, что все его дети зарегистрированы в этом доме, устроить троих детей в станичную школу ему не удалось.

"Классы переполненные, возим детей в Краснодар, но и там с трудом взяли в школу. Жене пришлось уйти с работы, и она целыми днями только и делает, что возит детей в школу и из школы, если учесть, какие пробки в городе. Уроки делаем ночью. Дети недосыпают, свободного времени на спорт и творчество у них нет вообще", - сообщил мужчина.

Юрист указала на изменения в санитарных правилах для школ

Нехватка мест в школах Краснодара нарушает постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Краснодарской коллегии адвокатов Наталья Баянова.

По ее словам, Роспотребнадзор утвердил новые санитарные правила СП 2.4. 3648-20 к работе школ и детских садов, которые будут действовать с 1 января 2021 года по 1 января 2027 года. "В правилах четко прописано, что занятия в школах должны начинаться не ранее 08.00 утра. Проведение "нулевых" уроков и обучение в три смены не допускается. Занятия второй смены должны заканчиваться не позднее 19.00", - процитировала Баянова.

Она отметила, что в новых санитарных правилах не оговорено, сколько человек должно быть в классе, хотя до 2010 года эта норма была прописана в СанПиНах, тогда в классе не должно быть более 25 человек, а сейчас количество учеников рассчитывается от площади учебных классов. "Площадь учебных кабинетов без учета площади, необходимой для расстановки мебели, должна быть не менее 2,5 квадратного метра на одного ученика при фронтальных формах занятий и не менее 3,5 квадратного метра - при групповых занятиях. Поэтому теперь сложно что-то предъявить кому-либо, даже если в классе учится 40 человек", - сообщила Баянова.

По ее мнению, норму изменили после того, как большинство школ в крупных городах оказались переполненными. "Что касается доступности школ. В новых СанПиНах также говорится, что расстояние от дома до школы в городе должно быть не больше 500-800 метров, в селе – до 1 километра. Иначе детям обязаны организовать транспорт до школы. При этом расстояние не должно превышать 30 километров в одну сторону", - заключила Баянова.

* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.

** организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.