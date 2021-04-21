Школа в Армавире закрыта после обрушения потолка

21 апреля 2021, 03:03

Здание армавирской школы, где при обрушении потолка пострадали трое детей, закрыто до получения заключения специалистов о безопасности обучения в ней, сообщила прокуратура Краснодарского каря.

Как писал "Кавказский узел", утром 20 апреля в одном из классов школы № 2 в Армавире обрушился потолок, двое из трех пострадавших детей были госпитализированы.

"Принято решение о закрытии школы", - сообщила 20 апреля прокуратура Краснодарского края на своем сайте. Специалистам предстоит обследовать класс и другие помещений школы и сделать вывод о безопасности обучения в ней, говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, четырехэтажное здание школы было построена в 1955 году, обрушение произошло на втором этаже. Последний ремонт здания проводился в 2018 году, указано в сообщении.