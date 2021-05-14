Юрист указал на ответственность директоров сочинских школ за безопасность детей

14 мая 2021, 13:01

Ответственность за безопасность детей в школах несут руководители образовательных учреждений, а если за охрану школы платят родители, то это повод для обращения в надзорные органы, разъяснил адвокат Дмитрий Тимченко после жалоб жителей Сочи на отсутствие гарантий безопасности школьников.

Как сообщил "Кавказский узел", события в Казани, где при нападении были убиты и ранены школьники, обеспокоили сочинских родителей и педагогов. Школы в городе зачастую охраняют пенсионеры, а курорт посещают много приезжих, психику которых никто не проверяет, рассказали родители учеников. Они также указали на то, что проблемы с безопасностью также зависят от низкого бюджетного обеспечения школ

Адвокат Дмитрий Тимченко указал на то, что есть соответствующий закон (41 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации") и, согласно его второй части, "охрана здоровья обучающихся осуществляется самими [образовательными] организациями".

"На основании чего мы делаем вывод, что ответственность за безопасность обучающихся на территории образовательных учреждений несет образовательное учреждение.Также, в соответствии с ч. 2 ст. 43 Конституции РФ и ч. 3 ст. 5 Федерального закона "Об образовании", государство гарантирует всем гражданам общедоступность и бесплатность... общего образования", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что все расходы на обеспечение безопасности также несет образовательное учреждение - за счет средств местного бюджета. "Следовательно, любые сборы или взносы, устанавливаемые в школе и оплачиваемые родителями, должны быть добровольными и оплачены родителями по своему усмотрению. Любое давление со стороны администрации или сотрудников образовательного учреждение недопустимо. А любые обязательные сборы, установленные образовательным учреждением, являются незаконными", - пояснил Дмитрий Тимченко.

Адвокат рассказал о процедуре проверок в школах

Тимченко сообщил, что суды не раз выносили решения, в которых было отмечено, что "действующее законодательство не связывает выполнение органами местного самоуправления требований по обеспечению антитеррористической безопасности с их финансовыми возможностями".

Так, по его словам, если школа не соблюдает требования безопасности, например, в ней не установлены охранная сигнализация, системы видеонаблюдения, турникет, прокуратура может требовать от глав администраций областных центров, муниципальных районов и иных ответственных лиц незамедлительно устранить нарушения и привлечь к ответственности виновных должностных лиц.

Тимченко указал, что контролировать безопасность в школах должны Роспотребнадзор, Роскомнадзор, Рособрнадзор, госинспекция труда, налоговики и Госпожнадзор.

"Рособрнадзор проводит плановые проверки в образовательных учреждениях - на сайтах Генпрокуратуры, Роспотребнадзора и профильных муниципальных интернет-ресурсах размещается общедоступная информация о проведении плановых проверок. Периодичность проверок составляет один раз в три года. Внеплановые проверки проводятся по заявлению кого-либо из родителей учеников или лиц, неравнодушных к допущенным нарушениям, при уведомлении учреждения о проведении такой проверки за 24 часа до начала процедуры", - подчеркнул Тимченко.

Он также сообщил, что с 1 июля вступают в силу изменения, согласно которым плановая проверка сменится на инспекционный визит, а срок проведения контрольных мероприятий будет составлять 10 дней.

"Если в школе, где обучается ваш ребенок, не соблюдены меры безопасности по охране обучающихся, и от вас требуют внести оплату за охрану школы, что является незаконным, вы вправе обратиться с заявлением в прокуратуру, Рособрнадзор или позвонить по телефону горячей линии "Школьные сборы: незаконные требования или вынужденная мера", созданную Общественной палатой РФ", - разъяснил Тимченко.