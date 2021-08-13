Защитники Волго-Ахтубинской поймы лишились возможности разбить лагерь

13 августа 2021, 19:45

Власти Волгоградской области нарочно ограничили посещение особо охраняемых природных территорий, чтобы помешать протестующим против строительства в Волго-Ахтубинской пойме установить палаточный лагерь, заявили активисты. Постановление нарушает конституционное право на отдых и противоречит целому ряду законов, указал юрист Иван Иванов, который готовит жалобу в прокуратуру.

Как информировал "Кавказский узел", 8 августа противники вырубки дубов в Волго-Ахтубинской пойме установили палатки в непосредственной близости от места, где запланировано строительство дороги. Сотрудники комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области 10 августа изъяли эти палатки и возбудили против активистов административное дело. Защитники поймы, в свою очередь, пожаловались на действия чиновников в полицию. Опрошенные "Кавказским узлом" юристы сочли действия сотрудников облкомприроды необоснованными.

Противники вырубки дубов в Волго-Ахтубинской пойме регулярно выезжают на место строительства и фиксируют ход работ. Они заявили, что ликвидированный сотрудниками облкомприроды палаточный лагерь будет восстановлен, поскольку его существование привлекает дополнительное внимание к проблеме.

Противники вырубки дубов решили обжаловать через прокуратуру постановление областных властей о запрете посещать природные парки, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" юрист Иван Иванов.

"И.о. губернатора Волгоградской области Дорждеев издал постановление, которым положено начало запрета на посещение гражданами территории природных парков, в том числе Волго-Ахтубинской поймы. В Постановлении №568 указано: "на ограничение с учетом местных условий и складывающейся пожарной обстановки". Этот документ об общих ограничениях. Очевидно, что должен быть еще правовой документ по каждому природоохранному объекту и его территориям. Таких документов пока нет. Формально сейчас под запрет посещения попадают все пляжи за Волгой, включая платный на Бобрах, поскольку там тоже территория Волго-Ахтубинской поймы. Я считаю это прямым нарушением конституционных прав граждан на отдых и благоприятную окружающую среду", – пояснил Иванов, который готовит жалобу.

Он подчеркнул, что туристам посещать природные парки запрещают, а строительство дороги при этом не приостанавливается. "Рабочим компании ЕКС и тяжелой технике уничтожать деревья в пойме сейчас по-прежнему можно. Жалобу прокурору Волгоградской области направили сегодня – на предмет законности, поскольку постановление такого расплывчатого содержания не может существовать в правовой конструкции нашего государства. Все, что касается отдыха и туризма, находится сейчас под запретом. Дело в том, что в федеральном законодательстве запреты при противопожарных режимах касаются лесов на территории субъектов, а также действий по разжиганию костров вне лесов. Имеется лишь запрет на посещение лесов и работ в них. Но работы как раз никакие не ограничили, а ограничили только отдых. То же самое – полная самодеятельность местных властей относительно запрета на посещение всей территории природного парка. Таких запретов региональные власти вводить не могут в силу статьи 30 федерального закона "О пожарной безопасности" и статьи 15.1 регионального закона с таким же названием", – указал юрист.

Постановление, ужесточающее противопожарный режим в Волгоградской области, опубликовано на сайте областной администрации. Согласно документу, ограничения вводятся с 12 августа и касаются пребывания отдыхающих и туристов на особо охраняемых природных территориях регионального значения. Контроль за соблюдением постановления возложен на сотрудников облкомприроды. Постановление подписал и.о. губернатора Александр Дорждеев.

Вопрос об установке палаток пока не стоит, но активисты продолжают контролировать строительные работы, отметил Иван Иванов. "Фото-, видеофиксация места преступления будет производиться практически каждый день", – заявил он.

По словам юриста, 12 августа он лично стал свидетелем того, как строители "начали рубить ивы на берегу ерика Осинки для строительства дублирующей трассы Волгоград – Волжский и второго моста через этот ерик. "После того как 10 августа чиновники облкомприроды при поддержке полиции увезли палатки защитников леса в неизвестном направлении, строители могут теперь спокойно уничтожать деревья для дублирующего моста через пересохший ерик вместо того, чтобы просто расширить старый мост, как это делается на московской трассе", – отметил Иванов.

Юрист сообщил, что получил ответ из Генеральной прокуратуры на свои обращения по поводу нарушения природоохранного законодательства в природном парке "Волго-Ахтубинская пойма", бездействия территориального подразделения Роспотребнадзора и другим вопросам. Так, в ответе от 6 августа, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", говорится, что эти обращения направлены в Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру, а их копии – в Росприроднадзор.

Минприроды России еще в июне разрешило строить дорогу через Волго-Ахтубинскую пойму, вырубив для этого часть рощи. Активисты добились проверки со стороны природоохранной прокуратуры – они настаивают на том, что проект строительства дороги не прошел природоохранную экспертизу. Противники вырубки дубов считают, что трассу можно проложить и по другому маршруту, без значительного ущерба для экологии. Еще в 2020 году они подавали в облкомитет транспорта и дорожного хозяйства собственный альтернативный проект дороги. Тогда активистов поддержал "Гринпис", который усомнился в законности положительного заключения о втором этапе строительства дороги в природном парке.

Издание ужесточающего противопожарный режим постановления сразу после событий с изъятием палаток в Волго-Ахтубинской пойме наводит на мысль, что оно направлено против активистов и их палаточного лагеря, считает и юрист Марина Ступина.

"Постановление губернатора об особом противопожарном режиме на территории Волгоградской области было издано 17 мая и устанавливало такой режим с 18 мая. Оно ввело запрет на разведение костров, сжигание мусора, сухой растительности, кроме специально отведенных мест. Комитету природных ресурсов этим постановлением предписано обеспечить ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Поэтому то, что власти решили внести в постановления изменения и лишний раз подчеркнули ограничение пребывания людей в границах особо охраняемых природных территорий регионального значения, коей и является Волго-Ахтубинская пойма, где был разбит палаточный лагерь, свидетельствует о том, что таким образом они решили перестраховаться от возможных не нужных им протестов. Правда, в этой ситуации не совсем понятно, как быть людям в условиях сильной жары, которая стоит сейчас в регионе. Можно ли им вообще выезжать на природу или за это последует наказание? Вот об этом в постановлении ничего не говорится", – указала Ступина.

Защитники Волго-Ахтубинской поймы подвергались и штрафам. Краснослободский суд 12 июля оштрафовал участницу схода против вырубки дубов в Волго-Ахтубинской пойме Татьяну Дмитриеву за нарушение порядка проведения публичного мероприятия, несмотря на показания свидетелей в ее пользу. Один из защитников Волго-Ахтубинской поймы инициировал сбор средств на оплату штрафа для Дмитриевой. Волгоградскую активистку Галину Тихенко 23 июля Краснослободский районный суд признал виновной в повторном нарушении правил проведения пикета на сходе в защиту Волго-Ахтубинской поймы и оштрафовал на 150 тысяч рублей. 20 июля защита обжаловала штрафы.

Активист Михаил Соломонов также связал постановление главы региона с готовящимся возобновлением работы палаточного лагеря. "Смотреть за строительством мы будем продолжать – это не запрещено, и это можно делать с дороги. Передвижение по дороге никто не запрещал. Само постановление сделано специально, чтобы не допустить повторения истории с палаточным лагерем, который был установлен за сохранение природного парка с целью привлечения внимания к уничтожению биосферного заповедника. Постановление подписал и. о. губернатора, чтобы, если будет расследование, можно было сказать, что губернатор тут ни при чем. Это лично мое мнение", – сказал Соломонов корреспонденту "Кавказского узла".

Официальный запрет на посещение лесов действует и без этого постановления, поскольку сейчас пожароопасный период, указал корреспонденту "Кавказского узла" депутат областной думы Александр Осипов. "В любой пожароопасный период не нужно специальное постановление потому что, когда МЧС предупреждает о пожароопасности, автоматически изготавливается соответствующее регламентное постановление о запрете посещения лесов. Почему издано постановление именно о запрете отдыха в природных парках, мне не совсем понятно, потому что леса находятся не только в природных парках, а везде", – отметил депутат.

Появление документа явно связано с планируемой активистами установкой палаток, считает он. "В этом даже сомнения нет. Для этого запрета не нужно постановления, но эта конкретика связана именно с нами. Нас 10 человек, а люди отдыхают тысячами. У нас вообще семь природных парков. Нужно же понимать, что в природных парках есть и пески, и леса, и редколесья, и турбазы. Это значит – нельзя посещать турбазы? Я не совсем понимаю природу этого постановления. Например, природный парк Щербаковский – это горы. Все природные парки разные по сути своей, по ландшафту", – пояснил Осипов.

Он уверен, что властям не удастся сорвать планы восстановления лагеря. "Продействует этот запрет – и закончится. Мы все равно поставим палатки – завтра, послезавтра, в сентябре, в октябре. Они все равно будут стоять в разных местах, пока не закончится это нарушение природоохранного законодательства", – заявил депутат.

Осипов отметил, что на заседании облдумы 12 августа предупредил главу облкомприроды об ответственности. "Когда она докладывала о новом законопроекте – что будут обследовать леса на предмет пожаров с самолета, и нужно добавить миллион рублей. Я сказал, что у нас от жучка златки погиб ясень в очень большом количестве в Среднеахтубинском лесничестве. Я поинтересовался у специалистов, почему они не вырубают ясень, который стоит очень плотно как раз к жилым массивам, Краснослободску прежде всего. На что лесники мне сказали: "У нас нет денег на бензин и сотрудников, чтобы такой объем спилить". Я спросил, готова ли она (глава облкомприроды Романова. – Прим. "Кавказского узла") дать указание своему комитету заняться расчисткой этого сухостоя, потому что, если загорится подножка леса, верховой пожар может уничтожить близлежащие населенные пункты", – рассказал Александр Осипов.

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