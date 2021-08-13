Действия мэрии Анапы во время наводнения вызвали критику в соцсетях

13 августа 2021, 17:14

Действия чиновников после ночных ливней в Анапе неэффективны, а катастрофические последствия дождей связаны с их прежними ошибками, заявили пользователи соцсетей. Из-за угрозы нового подтопления в Анапе и Геленджике объявлен режим чрезвычайной ситуации, в Сочи закрыты все пляжи.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 13 августа сильными дождями на Кубани были подтоплены Анапа, населенные пункты Темрюкского района и сам Темрюк, Ейск, Новороссийск, Славянск-на-Кубани. В Темрюкском районе, где подтоплено около 800 домовладений, и в Новороссийске сегодня объявили режим чрезвычайной ситуации. В связи с подтоплениями ограничено движение по федеральной трассе Новороссийск — Керчь в районе Анапы.

Для жителей Анапы и туристов готовятся эвакопункты

Сегодня во второй половине дня в Анапе прогнозируется новый залповый выброс осадков - до 50 мм, в связи с этим в городе-курорте также введен режим чрезвычайной ситуации. Глава города распорядился подготовить в Витязево, Сукко и в районе Виноградного пункты для размещения людей на случай эвакуации. "Наиболее сложная ситуация в поселке Уташ и на Пионерском проспекте, где существует угроза подтопления домовладений и здравниц", — отметили в пресс-службе мэрии.

В Анапе уже откачана вода из 37 домовладений и двух детских садов, со ссылкой на начальника управления по гражданской обороне и защите населения Сергея Семеркова сообщила мэрия Анапы на своем сайте.

Работы по ликвидации последствий ночного ливня еще не завершены. "В Виноградном на улице Таманской в семи домах вода поднялась на уровень до одного метра, в других подтоплены подвалы. Осуществляется откачка, задействованы три пожарные машины и четыре мотопомпы. Работы проводятся с трех часов ночи. В Уташе из-за мощных потоков воды, спускавшихся с возвышенностей, образовались сильные промоины на дорогах, часть домовладений оказалась подтоплена. <...> поставлена задача прислать дополнительную спецтехнику для откачки воды с улицы Мира и расчистки отводных каналов. Жителям домовладения в переулке Светлом предложено временное расселение", — отчиталась мэрия Анапы на своей странице в Instagram.

Это сообщение вызвало критические комментарии. "Только в Джигинке наш глава даже не чешется. То воду откачать не могут со двора и из дома, то прокопать, чтоб вода ушла. Либо на тракторе некому работать, либо ковш погрузить не могут. Всё, как обычно. А люди — сидите в воде", — возмутился житель села в 25 километрах от центра Анапы nastasiakyzmich.

"На Уташе с ночи нет света. Вода уже Центральную улицу подтапливает. Где мэр побывал?! А меры на другой стороне Уташа какие принимаются, чтоб люди в этом ужасе хотя бы со светом были?" — написала verbitskayanatalya. "В Уташе с 23.00 12 августа нет света!" — пожаловался около 15.00 mukhin_ivan_606.

Пользовательница соцсети aisina_ekaterina потребовала власти организовать эвакуацию. "Полнейшее безобразие, бездействие! Когда начнется эвакуация по адресу: Анапа, Пионерский проспект, 88/1, "Дельфин"? Сейчас уже все затопило, люди ждут помощи, без света! Скоро уже и без связи!" — написала она.

За три часа, к 17.14 мск 13 августа, публикация собрала 452 "лайка" и 11 комментариев. У паблика 63,9 тысячи подписчиков.

В другой сегодняшней публикации на странице мэрии Анапы пользователи также раскритиковали мэрию. "Показушники. Видел их — отсняли на камеру и уехали", — заявил milkin_anapa.

Пользовательница соцсети olenkaglad связала негативные последствия ливней с дорожной инфраструктурой. "Зачем на мосту через реку Анапка установили бордюры? Скапливается огромное количество воды. Можно было и слив сделать, и вся вода бы уходила вниз, а то вчера вечером там был апокалипсис!" — написала она сегодня.

К 17.14 мск 13 августа эта публикация собрала 22,8 тысячи просмотров, 1090 "лайков" и 62 комментария.

Блогер Юра Озаровский на своем YouTube-канале опубликовал видео сегодняшнего потопа в поселке Верхнее Джемете, который относится к муниципалитету Анапы. На видео представлены полностью покрытые водой улицы, по которым с трудом проезжают автомобили и пробираются пешеходы.

"У вас каждый год топит. Это вина не погоды, а вашей администрации. Пляжи не чистят. Дюны. Ливневой нет", — прокомментировала ролик Елена Ведерникова. "Неправильная проектировка местности: ни нормальных ливневок, ни сливов — абсолютно ничего", — написал Rinat Safin.

К 17.14 мск 13 августа публикация собрала 8738 просмотров, 525 "лайков" и 63 комментария. У канала 202 тысячи подписчиков.

Чиновники предупредили о непогоде в Сочи и Геленджике

Режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы подтопления объявлен и в Геленджике. "Прошу всех жителей и гостей курорта исключить нахождения вблизи водоемов. В настоящее время это может быть опасно", — процитировал сегодня мэра курорта Алексея Богодистова "Интерфакс".

В Сочи из-за шторма власти закрыли все пляжи, сообщили в местной администрации. "Для купания закрыты все пляжи, такое решение принято на заседании городского оперативного штаба по проведению летнего курортного сезона", — говорится в сообщении на сайте мэрии Сочи.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Анапе и сегодня днем, и в ночь на 14 августа прогнозируется сильный дождь. В целом дожди не прекратятся минимум до 18 августа. Погодный сервис — это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.