Режим ЧС введен на Кубани в связи с непогодой

13 августа 2021, 12:11

В Темрюкском районе, где подтоплено около 800 домовладений, и в Новороссийске объявлен режим чрезвычайной ситуации. В связи с подтоплениями ограничено движение по федеральной трассе Новороссийск - Керчь.

Водооткачивающая техника в Темрюкском районе работает на наиболее пострадавших улицах. Спасатели оказывают адресную помощь жителям, организованы пункты временного размещения. На территории района ввели режим ЧС. Все службы приведены в состояние повышенной готовности, сообщила администрации региона.

Последствия стихии устраняют и в других населенных пунктах Кубани. В Ейске в результате ливней были подтоплены две проезжие части, 34 приусадебных участка, вода зашла в шесть частных домов, подвальные помещения девяти многоквартирных домов и на территорию детского сада. В Темрюке были подтоплены 26 приусадебных участков. В Новороссийске в селе Южная Озереевка в зоне подтопления оказались пять приусадебных участков, вода зашла в один дом. Сейчас подтопленных территорий в этих населенных пунктах уже нет. Продолжается откачка воды с 15 приусадебных участков и подвальных помещений трех многоквартирных домов в Анапе и 40 участков и 11 частных домов в Славянске-на-Кубани. Эвакуация жителей в связи с подтоплениями не потребовалась, сказано в сегодняшнем сообщении на сайте администрации.

"Все силы городских и экстренных служб брошены на борьбу с последствиями ночной стихии - ведется работа по расчистке подтопленных территорий и откачке воды. Сотрудники МЧС края переведены на усиленный режим несения службы", - проинформировал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Режим ЧС также объявлен в Новороссийске. "С 9:00 часов в Новороссийске введен режим ЧС. В ближайшие часы и в следующие сутки в районе Новороссийска ожидается выпадение двухмесячной нормы осадков", - цитирует пресс-службу администрации города "Интерфакс".

По данным управления ГИБДД по Краснодарскому краю, в связи с подтоплениями ограничено движение по федеральной трассе "Новороссийск - Керчь" в районе Анапы.

"Сотрудниками Госавтоинспекции принято решение об ограничении движения на участке федеральной автомобильной дороги Новороссийск - Керчь от 65 км до 65 км + 300 м и организации объезда через поселок Виноградный", - проинформировали в ведомстве.

"Кавказский узел" ранее писал, что в ночь на 12 августа жители станицы и хутора в Отрадненском районе Краснодарского края были эвакуированы после ливня.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в Новороссийске будет идти дождь, который продолжится и ночью. Температура воздуха днем составит +22 градуса, а ночью понизится до +21, ветер скоростью шесть метров в секунду. 14 августа вновь ожидаются осадки, температура составит +20 градусов, ветер усилится до 7 м/с. В Темрюке сегодня днем и ночью также будет идти дождь, он продолжится и 14 августа. Сегодня температура воздуха составит +22 градуса, ветер скоростью от 7 до 5 м/с. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.