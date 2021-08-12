12 августа 2021, 11:16

Жители станицы и хутора на Кубани были эвакуированы после ливня

53 человека были эвакуированы сегодня ночью из кубанской станицы Передовая и хутора Ильич после обильных дождей. Утром люди вернулись в дома, но в Отрадненском районе на случай новых эвакуаций подготовлены пункты временного размещения.

В результате обильных осадков в Отрадненском районе и в Карачаево-Черкесии вышла из берегов река Уруп. Вода подошла к 35 домам в станице Передовая и хуторе Ильич. "По состоянию на 06.00 (мск) вода с придомовых территорий сошла, люди вернулись в свои дома", - сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, всего были эвакуированы 53 человека, в том числе восемь детей. Они отказались от пунктов временного размещения и отправились к родственникам. В районе развернуты три пункта временного размещения на 450 человек. Ситуация находится на контроле, пишет со ссылкой на МЧС "Югополис".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в административном центре Отрадненского района - станице Отрадной - будет идти дождь, который продолжится и ночью. Температура воздуха днем составит +26 градусов, а ночью понизится до +19, ветер скоростью от двух до трех метров в секунду. 13 августа вновь ожидаются осадки, температура составит +26 градусов, ветер усилится до 4 м/с. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и  Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Смерчи разрушили постройки на пляже под Новороссийском", "Сильный град повредил сельхозугодья на Кубани", "Спасатели отказались от планов эвакуировать людей в Сочи".

Автор: "Кавказский узел"

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