Мэрия Сочи объяснила нехваткой денег отказ обеспечить водой жителей двух сел

13 августа 2021, 08:57

Суд обязал мэрию Сочи построить водовод для обеспечения питьевой водой жителей сел Красная Воля и Хлебороб. В села поступает лишь техническая вода, подтвердили сельчане. На строительство водовода нет денег, поэтому решение суда будет обжаловано, а водовод проведут частные застройщики, заявили чиновники.

Адлерский районный суд Сочи в начале августа по иску прокурора обязал городскую администрацию включить удаленные села курорта в программу развития инфраструктуры и обеспечить их водоснабжением, сообщил со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края ТАСС. Жители сел Красная Воля и Хлебороб долгое время не обеспечены питьевым водоснабжением, водоканал поставляет им техническую воду, но она не предназначена для питья. Отсутствие надлежащего водоснабжения нарушает права жителей как потребителей коммунальных услуг, заявила в своем иске прокуратура.

В пресс-службе мэрии Сочи корреспонденту "Кавказского узла" рекомендовали обратиться с вопросом, когда будет исполнено решение суда о проведении в села водовода с питьевой водой, в МУП "Водоканал". Директор сочинского МУП "Водоканал" Антон Денисов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что администрация города не имеет средств на проведение водовода в эти села и поэтому исполнить решение суда не может, в связи с чем будет подана апелляция на решение суда и жалобы будут подаваться вплоть до Верховного суда, пока решение не отменят. Но решение проблемы, по мнению Денисова, есть: это инвестор, с которым уже имеются договоренности о комплексном развитии территории сел Красная Воля и Хлебороб. Здесь, по словам директора МУП "Водоканал", инвестор планирует построить не только гольф-поля, но и целый коммерческий коттеджный поселок, к которому будут построены и подведены все коммуникации, включая водовод, которым и смогут воспользоваться жители этих двух сел. Он затруднился назвать инвестора, однако отметил, что "он очень надежный".

На сайте "Архитектура Сочи" размещена информация о строительстве в селах Красная Воля и Хлебороб "Многофункционального спортивно-туристического горноклиматического комплекса "Cочи Гольф". Его архитектурная концепция выполнена французской компанией DGA, а проектирование осуществлено в 2008 году.

"Проект комплекса "Cочи Гольф" разработан по инициативе администрации Краснодарского края, администрации города Сочи и ООО "КБ "Нацбизнесбанк"... В увязке с расположенным по соседству горнолыжным курортом "Красная Поляна" он станет круглогодичным местом проведения международных и общероссийских соревнований по гольфу", - говорится в сообщении на сайте.

Комплекс расположен на склонах предгорий, в месте слияния рек Кудепста и Псахо. Проектируемый участок расположен вблизи крупных транспортных магистралей и со всех сторон окружен лесом. Проектируемая территория граничит с Сочинским национальным парком. Рядом находится Кавказский Государственный биосферный заповедник. В комплексе запланировано строительство гольф-клуба на 65 гектарах (в нем будет клубный дом, пятизвездочный отель на 120 номеров), жилого поселка площадью 110 000 квадратных метров (160 вилл, 195 апартаментов в таунхаусах, 150 коттеджей), спа-центра на 2600 квадратных метров. В инженерную инфраструктуру входят дороги и подъездные пути, а также водоснабжение и канализация. Площадь всего участка составляет 167 гектаров, а площадь застройки 60 гектаров, сказано в сообщении.

"Я шокирована этим проектом, который увидела на архитектурном сайте случайно", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" сельская жительница Анжела Корян.

"Ведь это будет уничтожено сколько природы и плодоносящих орешников, чайных плантаций. У нас горы, сейсмика, начнутся оползни. Из-за их строек мы лишимся не только воды, но и своих единственных жилищ", - считает женщина и ее односельчане, которые также выступают против использования земель сельхозназначения под коммерческие стройки.

Красная Воля и Хлебороб расположены рядом, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель одного из этих поселков Игорь Савин. Игорь Савин в советское время работал инженером в "Верхне-Хостинском чайном совхозе" (совхоз был создан в 1948 году, ныне "Хоста чай") и разрабатывал инженерную инфраструктуру для совхоза и относящихся к нему сел.

"Верхне-Хостинский чайный совхоз состоял тогда из нескольких сел, где жили его работники: Калиновое Озеро, Воронцовка, Илларионовка, Рассвет, Каштаны, Виноградники, Красная Воля и Хлебороб. Села располагаются в горных местностях на высоте от 100 до 300 метров над уровнем моря, в 5-7 километрах от берега моря. Добраться до сел можно за полчаса на общественном или личном транспорте. Сюда ходят автобусы №№127 и 128", - рассказал мужчина.

"Во все эти села были проведены нами водоводы и канализация. Работали очистные сооружения. Осуществлялось их содержание за счет бюджета. У людей была питьевая вода. Но после распада СССР все пришло в упадок. Сети прохудились, стали бесхозными. Насосы сломались. Ситуация одинаковая во всех сочинских селах. Единственно, что удалось добиться от властей пару лет назад, чтобы нас взяли на баланс водоканала. Водоканал починил насосы и стал качать воду из реки Хоста, но вода не очищенная и для питья не пригодная. Это так называемая техническая вода", - рассказал специалист по инженерным сетям.

Савин заявил, что с сожалением относится к деградации сельского хозяйства, а также к уничтожению совхоза, где раньше выращивали не только чай, но фрукты и овощи для всего города. "А сейчас на месте земель сельхозназначения строят коммерческие дома и продают земли под застройку", - отметил он, подчеркнув, что если в Красной Воле проживало не более 1000 человек и стояло не более двухсот домов, то теперь здесь уже здесь под 300 домов и около 2000 человек, которые тоже нуждаются в воде. Что касается Хлебороба, то там тоже население увеличилось за счет приезжих со всей страны и население составляет порядка тысячи человек, проживающих в двухстах домах, рассказал специалист по инженерным сетям. Сам Савин, как и все, пользуется технической водой, а питьевую покупает в магазине или набирает в родниках.

Молодая жительница Красной Воли Лиана Карапетян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что она коренной житель села уже в четвертом или пятом поколении, и когда она родилась, то питьевой воды уже не было. Она слышала от своей бабушки, которая работала в совхозе, что раньше были вода и водовод, все работало. "Мы, естественно, надеемся на лучшее, хотя живем совсем недалеко от города и у нас фактически нет цивилизации. Даже питьевой воды. При этом село расширяется за счет приезжих. Потребность в технической воде уже возрастает. Ее на всех не хватает. Наша семья приспособилась набирать техническую воду в баки, когда она поступает по насосам к нам в дом. Бак рассчитан на пять кубов. Нам хватает на большую семью на пару дней. Многие собирают дождевую воду, используют ее для полива огородов, купания. Питьевую воду для приготовления пищи и питья мы покупаем или набираем из родников", - рассказала местная жительница.

Житель этого села Алексей Мусатов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что живет в селе восемь лет и за это время питьевой воды тут не видел никогда. "Вода самотёком расходится по трубам, которые в своё время провёл совхоз. Но она уже перестала быть питьевой. Вода поступает с речки в резервуар, тот, что в границах кладбища", - сказал он.

Селянин Владимир Кещян также не питает больших надежд на новый водовод, который обещают протянуть каждый год. "Нам давно обещают", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Ольга Голубева переехала в село Хлебороб из Москвы не так давно. По ее словам, "поближе к природе". Но потом поняла, что совершила ошибку. "Жизнь без воды ужасна. Постоянно экономим. Собираем ее в бочки, в баки, ждем дождей, ходим к ручью, но летом он пересыхает. Едем в магазин, берем бутилированную воду… Иногда покупаем целую водовозку, там пять кубов. Машина обходится в 2000 рублей. После цивилизации приходится привыкать к спартанским условиям", - рассказала новая сочинка.

Надежда Якайтес приехала с супругом и их многодетной семьей из пяти человек из Чечни в 1995 году, как беженцы. Администрация Сочи предоставила им землю в селе Хлебороб в постоянное пользование, рассказала она корреспонденту "Кавказского узла". Семья занялась там хозяйством: высадили плодовые деревья, завели скот, сами провели воду из ручья, почти построили дом. Но только семья встала на ноги и стала пользоваться результатами своего труда, как администрация города решила в 2013 году проложить именно через их участок дорогу, а семью просто выселили на улицу, деревья вырубили. Компенсацию труженики не получили до сих пор, хотя суд и присудил ее, рассказала мать семейства.

Жизнь в совхозе была непростой и люди избрали ее председателем ТОС "Хлебороб", сказала Надежда Якайтес. "Понимая, что люди не получают помощь от государства и остро нуждаются в питьевой воде, мы с супругом наняли технику, расчистили русло реки, отремонтировали насосы, вода появилась у людей, хоть и техническая, но зато появилась. Но после этого нас вызвали чиновники мэрии и стали отчитывать за "самоуправство", угрожали возбуждением какого-то дела, и нам пришлось прекратить эту помощь людям, а самим уехать из села", - рассказала Надежда Якайтес.

Напомним, в 2015 году мэрия Сочи потребовала изъять 7 га земли под муниципальные нужды. Выкупная цена, указанная в иске, оказалась в 10 раз меньше ее кадастровой стоимости, заявили тогда супруги Якайтес.

Она считает, что чиновники не дают спокойно никому жить и работать и сами ничего не делают для людей, а лишь заняты торговлей землями и их застройкой.

Доктор технических наук, специалист в области водоснабжения и водоотведения Николай Куликов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что из-за недостроя "олимпийских" очистных сооружений и роста коммерческой недвижимости примерно половина объема сточных вод сливается в море. По данным профессора, около 160 тысяч кубометров сточных вод перерабатывается на шести очистных сооружениях. Еще около 35 тысяч кубометров проходят очистку на локальных очистных сооружениях, принадлежащих санаториям и другим предприятиям. "Больше, чем 150 тысяч кубометров на очистные сооружения города не поступает: больше они не в состоянии принять и обработать", - пояснил свою точку зрения Николай Куликов со ссылкой на справку, подготовленную в 2010 году администрацией Сочи по запросу Счетной палаты России.

Население муниципального образования город-курорт Сочи, по данным Госкомстата, превысило 492 тысячи человек. Власти оценивают население Большого Сочи в более чем 467 тысяч человек, из которых свыше 345 тысяч пользуются центральной канализацией, говорится ответе муниципальной администрации корреспонденту "Кавказского узла".

Существенный рост населения Сочи значительно увеличил нагрузку на канализационные сети, считает профессор Куликов. "Город стал расти в сторону гор и национального парка. Заповедные места по берегам рек, где находились небольшие поселки, стали превращаться в отдельные города. В Сочи полсотни поселков и ни в одном из них нет канализации, хотя в этих поселках строятся многоквартирные дома", - рассказал Куликов. Что касается решений судов, то они принимаются точечно и ни одно из них не исполнено, отметил профессор.

Адвокат Сергей Костюк пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что за водоснабжение в Сочи, как сказано в принятом городом уставе, отвечает муниципалитет. Поэтому город обязан построить либо восстановить водовод и водозаборы и централизованно поставлять в дома жителей питьевую воду, которая отвечает утвержденным санитарным правилам и нормам.