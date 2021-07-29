29 июля 2021, 19:37

Защита обжаловала штрафы активисткам за пикеты в Волго-Ахтубинской пойме

Апелляционные жалобы на судебные решения о штрафах активисткам Галине Тихенко и Татьяне Дмитриевой поданы в Волгоградский областной суд. Решение о штрафе в 150 тысяч рублей Тихенко противоречит позиции Верховного суда России, указал защитник.

Как писал "Кавказский узел", Краснослободский суд 12 июля оштрафовал участницу схода против вырубки дубов в Волго-Ахтубинской пойме Татьяну Дмитриеву за нарушение порядка проведения публичного мероприятия, несмотря на показания свидетелей в ее пользу. Один из защитников Волго-Ахтубинской поймы инициировал сбор средств на оплату штрафа для Дмитриевой. Волгоградскую активистку Галину Тихенко 23 июля Краснослободский районный суд признал виновной в повторном нарушении правил проведения пикета на сходе в защиту Волго-Ахтубинской поймы и оштрафовал на 150 тысяч рублей.

В начале 2021 года министерство природных ресурсов и экологии России не согласовало проект властей Волгоградской области о вырубке дубов для строительства дороги в Волго-Ахтубинской пойме. Выбранный вариант строительства трассы пройдет с минимальными потерями для жителей поймы, заверили в администрации региона. В июне стало известно, что Минприроды России разрешило строить дорогу через Волго-Ахтубинскую пойму, вырубив для этого часть рощи. Волгоградские активисты пригрозили акциями протеста. 7 июля около 50 жителей Волгоградской области собрались на месте строительства дороги в Волго-Ахтубинской пойме и потребовали от прокуратуры и полиции провести проверку в связи с запланированной вырубкой дубов.

Защитник Тихенко Иван Иванов направил сегодня апелляционную жалобу в областной суд на решение Краснослободского суда. "Мы направили жалобу на постановление суда, поскольку выяснили, что несколько его пунктов не соответствуют действующему законодательству, в том числе руководящим разъяснениям Пленума Верховного суда Российской федерации №28 от 2018 года, согласно пункту 31 которого судам запрещено привлекать к административной ответственности участников одиночных пикетов, чьи действия по поднятию плакатов в том или ином месте совпали случайно", - рассказал юрист корреспонденту "Кавказского узла". По его словам, Тихенко подняла плакат случайно, так как не видела, что в это же время поднимала плакат другая участница, которая проводила одиночный пикет в защиту Волго-Ахтубинской поймы. 

"Необходимо исключить возможность случайного совпадения действий участников одиночных пикетирований и не производить квалификацию пикетирования, осуществляемого одним участником, в качестве публичного мероприятия, в отношении которого Законом о публичных мероприятиях установлена обязанность по подаче уведомления в орган публичной власти, в случае проявления к пикету обычного внимания со стороны заинтересовавшихся им лиц", - говорится в постановлении Пленума Верховного суда России от 26 июня 2018 года.

В апелляционной жалобе (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") Галина Тихенко указала, что личность женщины, которая подняла плакат рядом с ней, не установлена, как и умысел, с которым она это делала. Тихенко также отметила, что суд не учел ее имущественное положение – пенсию в размере 8539 рублей, малозначительность деяния и отсутствие его общественной опасности. В жалобе указывается, что довод о том, что нужно согласовывать публичное мероприятие с администрацией Среднеахтубинского района не состоятелен, поскольку она стояла на земле, являющейся государственной, а не муниципальной собственностью.

Апелляционная жалоба подана и на решение суда о штрафе другой пикетчице, Татьяне Дмитриевой, дата суда пока не назначена, добавил Иванов.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа  публикуются "Кавказским узлом" на странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Волгоградский активист призвал отменить штраф защитнице Волго-Ахтубинской поймы", "Суд отказался снять штраф со сторонницы Навального в Волгограде", "Прокуратура приступила к проверке строительства дороги в Волго-Ахтубинской пойме".

Автор: Татьяна Филимонова источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

29 июля 2021, 20:16

29 июля 2021, 19:14

  • Школа Сокурова стала залогом успеха молодых режиссеров из Кабардино-Балкарии

    Кабардино-Балкария обязана появлением плеяды известных режиссеров Александру Сокурову, который создал в республике школу, отобрал учеников и сумел раскрыть их талант, заключили опрошенные "Кавказским узлом" деятели киноиндустрии. Ученики Сокурова вынуждены выбирать темы с оглядкой на тренды мировых фестивалей, но Владимир Битоков в фильме "Мама, я дома" поднял действительно актуальную для Кавказа тему, указала кинокритик Индира Черджиева.

29 июля 2021, 18:40

29 июля 2021, 17:56

  • Мелия объявил о выходе из парламента после аннуляции соглашения с оппозицией

    Лидер "Единого национального движения" Ника Мелия после выхода "Грузинской мечты" из соглашения с оппозицией предпочел сосредоточиться на муниципальных выборах, но своих однопартийцев он попросил остаться в парламенте. Аннуляция соглашения может привести к дестабилизации в стране, указали политики США и Европы.

29 июля 2021, 17:25

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи