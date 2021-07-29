Защита обжаловала штрафы активисткам за пикеты в Волго-Ахтубинской пойме

29 июля 2021, 19:37

Апелляционные жалобы на судебные решения о штрафах активисткам Галине Тихенко и Татьяне Дмитриевой поданы в Волгоградский областной суд. Решение о штрафе в 150 тысяч рублей Тихенко противоречит позиции Верховного суда России, указал защитник.

Как писал "Кавказский узел", Краснослободский суд 12 июля оштрафовал участницу схода против вырубки дубов в Волго-Ахтубинской пойме Татьяну Дмитриеву за нарушение порядка проведения публичного мероприятия, несмотря на показания свидетелей в ее пользу. Один из защитников Волго-Ахтубинской поймы инициировал сбор средств на оплату штрафа для Дмитриевой. Волгоградскую активистку Галину Тихенко 23 июля Краснослободский районный суд признал виновной в повторном нарушении правил проведения пикета на сходе в защиту Волго-Ахтубинской поймы и оштрафовал на 150 тысяч рублей.

В начале 2021 года министерство природных ресурсов и экологии России не согласовало проект властей Волгоградской области о вырубке дубов для строительства дороги в Волго-Ахтубинской пойме. Выбранный вариант строительства трассы пройдет с минимальными потерями для жителей поймы, заверили в администрации региона. В июне стало известно, что Минприроды России разрешило строить дорогу через Волго-Ахтубинскую пойму, вырубив для этого часть рощи. Волгоградские активисты пригрозили акциями протеста. 7 июля около 50 жителей Волгоградской области собрались на месте строительства дороги в Волго-Ахтубинской пойме и потребовали от прокуратуры и полиции провести проверку в связи с запланированной вырубкой дубов.

Защитник Тихенко Иван Иванов направил сегодня апелляционную жалобу в областной суд на решение Краснослободского суда. "Мы направили жалобу на постановление суда, поскольку выяснили, что несколько его пунктов не соответствуют действующему законодательству, в том числе руководящим разъяснениям Пленума Верховного суда Российской федерации №28 от 2018 года, согласно пункту 31 которого судам запрещено привлекать к административной ответственности участников одиночных пикетов, чьи действия по поднятию плакатов в том или ином месте совпали случайно", - рассказал юрист корреспонденту "Кавказского узла". По его словам, Тихенко подняла плакат случайно, так как не видела, что в это же время поднимала плакат другая участница, которая проводила одиночный пикет в защиту Волго-Ахтубинской поймы.

"Необходимо исключить возможность случайного совпадения действий участников одиночных пикетирований и не производить квалификацию пикетирования, осуществляемого одним участником, в качестве публичного мероприятия, в отношении которого Законом о публичных мероприятиях установлена обязанность по подаче уведомления в орган публичной власти, в случае проявления к пикету обычного внимания со стороны заинтересовавшихся им лиц", - говорится в постановлении Пленума Верховного суда России от 26 июня 2018 года.

В апелляционной жалобе (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") Галина Тихенко указала, что личность женщины, которая подняла плакат рядом с ней, не установлена, как и умысел, с которым она это делала. Тихенко также отметила, что суд не учел ее имущественное положение – пенсию в размере 8539 рублей, малозначительность деяния и отсутствие его общественной опасности. В жалобе указывается, что довод о том, что нужно согласовывать публичное мероприятие с администрацией Среднеахтубинского района не состоятелен, поскольку она стояла на земле, являющейся государственной, а не муниципальной собственностью.

Апелляционная жалоба подана и на решение суда о штрафе другой пикетчице, Татьяне Дмитриевой, дата суда пока не назначена, добавил Иванов.

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