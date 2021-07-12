Противница вырубки дубов в Волго-Ахтубинской пойме оштрафована на 20 тысяч рублей

12 июля 2021, 18:24

Краснослободский суд оштрафовал сегодня участницу схода против вырубки дубов в Волго-Ахтубинской пойме Татьяну Дмитриеву за нарушение порядка проведения публичного мероприятия, несмотря на показания свидетелей в ее пользу. Один из защитников Волго-Ахтубинской поймы инициировал сбор средств на оплату штрафа для Дмитриевой.

Как писал "Кавказский узел", сотрудники полиции 11 июля задержали в Волгоградской области участницу схода противников вырубки дубов в Волго-Ахтубинской пойме Татьяну Дмитриеву за нарушение правил проведения пикетов и оставили ее в камере для административно задержанных до суда. Дмитриева заявила, что не проводила пикетов.

В начале 2021 года Министерство природных ресурсов и экологии России не согласовало проект властей Волгоградской области о вырубке дубов для строительства дороги в Волго-Ахтубинской пойме. Выбранный вариант строительства трассы пройдет с минимальными потерями для жителей поймы, заверили в администрации региона. В июне стало известно, что Минприроды России разрешило строить дорогу через Волго-Ахтубинскую пойму, вырубив для этого часть рощи. Волгоградские активисты пригрозили акциями протеста. 7 июля около 50 жителей Волгоградской области собрались на месте строительства дороги в Волго-Ахтубинской пойме и потребовали от прокуратуры и полиции провести проверку в связи с запланированной вырубкой дубов.

Суд оштрафовал Татьяну Дмитриеву на 20 тысяч рублей по статье о нарушении порядка организации или проведения публичного мероприятия (часть 2 статьи 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях), сообщил сегодня ее адвокат Сергей Башбаков. "Это была не акция, это было стихийное собрание неравнодушных граждан, я так считаю, и это была линия защиты. Мы предоставили суду доказательства того, что данное собрание нельзя признать митингом или демонстрацией, его можно признать одиночными пикетами граждан, при котором никаких уведомлений в органы государственной власти подавать не нужно", - рассказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Суд удовлетворил ходатайство о вызове и допросе свидетелей со стороны защиты - Михаила Соломонова, Ивана Иванова и депутата Александра Осипова, сообщил Башбаков. По его словам, все они заявили в суде, люди, которые проезжали мимо, присоединялись поддержали требования о том, что данная стройка является незаконной. "Они сказали, что мотивом граждан стало нарушение экологического законодательства, что данной стройкой причинен ущерб окружающей среде", - отметил адвокат. Он добавил, что по версии обвинения, кроме Дмитриевой там были еще три женщины с плакатами. Вопрос об обжаловании решения суда пока не решен, рассказал Башбаков.

Татьяна не совершала никакого правонарушения, сообщил депутат областной думы Александр Осипов. "Никаких правонарушений не было. Если она совершила административное правонарушение, оно было бы установлено сразу, а не спустя три дня. Я говорил в суде о том, что мы выехали на место преступления (место строительства дороги - Прим. "Кавказского узла"), вызвали наряд полиции, следственно-оперативную группу, устанавливали совершение преступления против природы Волгоградской области. Эти обстоятельства позволяют говорить, что никакой акции протеста там не было, а были просто люди, которые приезжали, интересовались что происходит, хотели помочь полиции выявить преступников, которые нарушают природоохранное законодательство", - рассказал депутат корреспонденту "Кавказского узла".

Михаил Соломонов пояснил, что "не видел никакой организации мероприятия". "Татьяну на месте не видел, но я ее и до этого не знал, сегодня я видел ее второй раз. Я подчеркнул, что приехал на место, поскольку знал, что там происходят противоправные действия и уже несколько дней я об этом рассказывал и писал", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Иван Иванов выразил надежду, что "общественность поможет выплатить штраф, чтобы Татьяна не несла затрат из-за всей этой бредовой ситуации".

В протоколе об административном правонарушении от 11 июля (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") говорится, что на территории Фрунзенского сельского поселения Татьяна Дмитриева имела "цель проведения (...) публичного мероприятия в форме пикетирования, держа в руках плакат с надписью "Сохраните дубовый лес и природу – мать вашу!" совместно с другой участницей на расстоянии менее 20 метров одновременно использовавшей ассоциативно узнаваемые и идентичные наглядные средства агитации". Мероприятие проводилось без подачи в администрацию Среднеахтубинского района уведомления о проведении публичного мероприятия, следует из документа.

Напомним, 8 и 9 июля активисты провели в Волгограде серию одиночных пикетов, на которых потребовали прекратить строительство дороги, из-за которого уничтожаются вековые дубы в пойме. Татьяна Дмитриева в этих пикетах участия не принимала.

Активисты рассказали, что впервые увидели Татьяну на протестном сходе, но она известна как зоозащитница. Татьяна Дмитриева впервые публично выражала свою протестную позицию, рассказал Иван Иванов. "Но она активный борец за природу, за животный мир. Скорее всего, ее возмутило, что вырубка части поймы повлечет уничтожение животных, поэтому она и приехала на место преступления, чтобы помочь полиции", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

Дмитриева принимала участие в мероприятиях перед чемпионатом мира по футболу, сообщила зоозащитница Юлия Россошанская. "Когда был чемпионат, мы раздавали листовки. Рассказывали, что это чемпионат на крови, сколько отстреляно животных, пиарили животных – рассказывали какие животные есть в приютах и на улице, что можно их взять", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".