11 июля 2021, 18:49

Противница вырубки дубов в Волго-Ахтубинской пойме оставлена в камере до суда

Задержанная сегодня участница схода против вырубки дубов в Волго-Ахтубинской пойме оставлена в камере для административно задержанных до суда по делу о нарушении порядка пикетирования, сообщил ее адвокат.

Как писал "Кавказский узел", сегодня сотрудники полиции задержали в Волгоградской области участницу схода противников вырубки дубов в Волго-Ахтубинской пойме Татьяну Дмитриеву, объявив ее нарушительницей правил проведения пикетов. Сама Дмитриева заявила, что не проводила пикетов.

В июне стало известно, что Минприроды России разрешило строить дорогу через Волго-Ахтубинскую пойму, вырубив для этого часть дубовой рощи. 7 июля около 50 жителей Волгоградской области собрались на месте строительства дороги и потребовали от прокуратуры и полиции провести проверку в связи с запланированной там вырубкой дубов. 8 и 9 июля активисты провели в Волгограде серию одиночных пикетов, на которых потребовали прекратить строительство дороги, из-за которого уничтожаются вековые дубы в пойме. Татьяна Дмитриева в этих пикетах участия не принимала.

Татьяна Дмитриева задержана по обвинению в административном правонарушении по статье 20.2 КоАП, ее поместили в камеру для административно задержанных до суда, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Дмитриевой Сергей Башбаков.

"Татьяну пытались опросить, но мы от дачи показаний отказались на основании статьи 51 Конституции РФ (позволяющей не свидетельствовать против себя самого. – Прим. "Кавказского узла")", - сказал адвокат. По его словам, дело Дмитриевой Краснослободский горсуд рассмотрит завтра, 12 июля, предположительно в 11 мск.

Статья 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) предусматривает для граждан, в зависимости от части статьи, от штрафа 10 тысяч рублей до штрафа 300 тысяч рублей или административный арест на срок до 30 суток.

Депутат областной думы Александр Осипов, также выступающий против строительства трассы через Волго-Ахтубинскую пойму и исключенный за это из фракции "Единой России", сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что ездил сегодня в РОВД Краснослободска, куда привезли Татьяну Дмитриеву.

"Ей вменяют организацию массового мероприятия, что само по себе абсурд, поскольку туда, где 7 июля присутствовали многие люди, мы вызывали полицию, оформляли протокол, давали пояснение по [возможному] совершению преступления в отношении природного парка «Волго-Ахтубинская пойма». На этом месте было очень много людей, работников полиции, местных жителей, и обвинять сейчас человека, который вдруг оказался на месте [строительства дороги] в том, что она провела какую-то акцию, по меньшей мере абсурдно", - сказал депутат.

Он заверил, что завтра планирует прийти в суд. "Я буду рассказывать, что было на самом деле. Я не считаю, что за нахождение человека на месте происшествия, где мы выясняем, кто его совершил, нужно привлекать к ответственности стороннее лицо, которое вообще ни в чем не замешано и ни в чем не виновно", - пояснил Александр Осипов.

Напомним, 15 октября 2020 года жители Волго-Ахтубинской поймы обратились в природоохранную прокуратуру с жалобой, в которой потребовали не допустить вырубку дубов при строительстве автотрассы. 24 октября 2020 года местные жители направили в облкомитет транспорта и дорожного хозяйства свой проект дороги, который не предполагает вырубки вековых дубов. "Гринпис" усомнился в законности положительного заключения о втором этапе строительства дороги в природном парке и поддержал местных жителей.

Примечание:

"Активистки провели пикеты против вырубки дубов в Волго-Ахтубинской пойме", "Николай Валуев выступил против вырубки в Волго-Ахтубинской пойме", "Росприроднадзор поддержал противников вырубки в Волго-Ахтубинской пойме".

Автор: Татьяна Филимонова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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