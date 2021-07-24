Прокуратура приступила к проверке строительства дороги в Волго-Ахтубинской пойме

24 июля 2021, 08:38

Сотрудники природоохранной прокуратуры совместно с местными властями 23 июля провели выездную проверку на месте строительства дороги в Волго-Ахтубинской пойме.

Как сообщал "Кавказский узел", несмотря на протесты активистов Минприроды России в июне разрешило строить дорогу через Волго-Ахтубинскую пойму и вырубить часть дубовой рощи. 13 июля активисты зафиксировали вырубку в пойме 42 дубов и передали материалы об этом в правоохранительные органы, а 17 июля собрали около 200 подписей под обращением к президенту и в Генпрокуратуру. На месте строительства дороги в Волго-Ахтубинской пойме начались работы вопреки тому, что проект не прошел природоохранную экспертизу, в связи с чем активисты потребовали от прокуратуры провести проверку. Ведомство ответило, что проверка пройдет 23 июля.

Противники вырубки дубов считают, что трассу можно проложить и по другому маршруту, без значительного ущерба для экологии. Еще в 2020 году они подавали в облкомитет транспорта и дорожного хозяйства собственный альтернативный проект дороги. Активистов поддержал "Гринпис", который усомнился в законности положительного заключения о втором этапе строительства дороги в природном парке.

Волгоградская природоохранная прокуратура 23 июля провела процессуальные действия по обращению депутата областной думы Александра Осипова, сообщил депутат. "В нем я указал, что на землях особо охраняемой природной территории парк "Волго-Ахтубинская пойма" незаконно начато строительство скоростной трассы", – сказал Осипов корреспонденту "Кавказского узла".

Депутат уточнил, что не получил по запросам документы, подтверждающие законность проектирования и работ на территории поймы.

23 июля волгоградский природоохранный прокурор Максим Макашов "лично провел осмотр территории, на которой производятся работы по снятию плодородного слоя почв и рубка растительности", рассказал депутат. "По самым предварительным подсчетам, имеющиеся результаты видны на участке примерно в 10 гектаров. При осмотре, который продолжался два часа присутствовали несколько прокурорских работников, председатели нескольких комитетов Волгоградской областной думы, члены Экологического совета Волгоградской областной думы во главе с председателем Соловьевой, представители комитетов транспорта, природных ресурсов, лесного хозяйства, СМИ", – рассказал Осипов.

По словам депутата, он не получил ответа на вопросы: кто и когда выдал разрешение на строительство. "Правовых оснований для этого, согласно закону "О статусе депутата", нет",– подчеркнул Осипов.

Экоактивист Иван Иванов сообщил, что также был на месте проверки. "[Прокурор] отказался ехать в дубовый лес <…>. Заявил, что поедет туда, когда там начнутся работы", – сказал Иванов корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, что через особо охраняемую территорию Волго-Ахтубинской поймы планируют проложить четырехполосную автотрассу протяженностью 14 километров. Намечено строительство искусственных насыпей и двух мостов - через Волгу и Ахтубу. По подсчетам экологов, для возведения дороги придется срубить 8379 деревьев - в основном это вековые дубы. Чиновники заявили, что новая автомагистраль, напротив, позволит решить ряд экологических проблем в регионе, а вырубленные насаждения будут компенсированы другими.