Активисты потребовали реакции прокуратуры на строительство дороги в Волго-Ахтубинской пойме

23 июля 2021, 06:40

На месте строительства дороги в Волго-Ахтубинской пойме начались работы вопреки тому, что проект не прошел природоохранную экспертизу, в связи с чем активисты потребовали от Генпрокуратуры провести проверку.

Как сообщал "Кавказский узел", в июне Минприроды России, несмотря на протесты экологов и местных жителей, разрешило строить дорогу через Волго-Ахтубинскую пойму и вырубить часть дубовой рощи. 12 июля Краснослободский суд оштрафовал участницу схода на месте строительства дороги Татьяну Дмитриеву за нарушение порядка проведения публичного мероприятия, несмотря на показания свидетелей в ее пользу. 13 июля активисты зафиксировали вырубку в пойме 42 дубов и передали материалы об этом в правоохранительные органы, а 17 июля собрали около 200 подписей под обращением к президенту и в Генпрокуратуру.

Противники вырубки дубов считают, что трассу можно проложить и по другому маршруту, без значительного ущерба для экологии. Еще в 2020 году они подавали в облкомитет транспорта и дорожного хозяйства собственный альтернативный проект дороги. Активистов поддержал "Гринпис", который усомнился в законности положительного заключения о втором этапе строительства дороги в природном парке.

Партия "Яблоко" направила 22 июля обращение в Генпрокуратуру с требованием провести прокурорскую проверку строительства дороги в Волго-Ахтубинской пойме и расследовать нарушения законодательства, а также наказать виновных. Документ подписали председатель партии Николай Рыбаков, председатель фракции "Зеленая Россия" член партии "Яблоко" Ольга Цепилова, следует из обращения, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Авторы документа указали, что на месте строительства "начались работы по снятию плодородного слоя почвы, уничтожен растительный покров на значительной площади". "Полагаем, что данное строительство противоречит федеральным законам "Об особо охраняемых природных территориях", "Об охране окружающей среды", "О животном мире", "Особенностям использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях", положению о природном парке "Волго-Ахтубинская пойма", – говорится в обращении.

В нем также отмечается, что согласно ответу Росприроднадзора, проектная документация "Строительство второго, третьего и четвертого пусковых комплексов мостового перехода через реку Волга в городе Волгограде. Третий пусковой комплекс", являющаяся объектом государственной экологической экспертизы федерального уровня, в Росприроднадзор не поступала. "По проекту планируемая дорога пройдет через рекреационную зону и зону агроландшафтов природного парка, где пересечет земли лесного фонда Сахарного и Среднеахтубинского участковых лесничеств Среднеахтубинского лесничества, что приведет к вырубке 30 тысяч деревьев, из них 8500 - дубы", – отметили авторы обращения.

По их словам, пострадают несколько водотоков, что вызовет необратимые изменения гидрологического режима. "На территории природного парка обитает и произрастает большое количество видов животных и растений, занесенных в Красную книгу РФ в Волгоградской области. <…> Четырехполосная дорога станет непреодолимым препятствием для животных, обитающих на территории природного парка. Строительство дороги повлечет разрушение среды обитания указанных видов", – сказано в обращении.

Через особо охраняемую территорию Волго-Ахтубинской поймы планируют проложить четырехполосную автотрассу протяженностью 14 километров. Намечено строительство искусственных насыпей и двух мостов - через Волгу и Ахтубу. По подсчетам экологов, для возведения дороги придется срубить 8379 деревьев - в основном это вековые дубы. Чиновники заявили, что новая автомагистраль, напротив, позволит решить ряд экологических проблем в регионе, а вырубленные насаждения будут компенсированы другими.

Активисты были вынуждены обратиться к федеральным властям, так как не считают эффективным обращаться к властям региона, пояснил член федерального бюро партии "Яблоко" Александр Ефимов. "Мы ссылаемся на письмо Росприроднадзора о том, что данный проект не прошел обязательную федеральную природоохранную экспертизу, а работы уже начались", – сказал Ефимов корреспонденту "Кавказского узла".

Он пояснил, что такой ответ от Росприроднадзор получили активисты. "По нашей информации, [23 июля] на месте стройки будет проверка местной региональной природоохранной прокуратуры. Мы максимально ускорились, чтобы перед этой проверкой наша региональная прокуратура знала, что теперь ее работа будет тоже проверяться Генпрокуратурой РФ. Мы будем ждать ответа и обязательно его опубликуем", – добавил он.

Ефимов отметил, что в обращении не говорится, что "люди против дороги". "Мы пишем, что проект не прошел экспертизу", – подчеркнул он. По его словам, текст обращения в Генпрокуратуру составлен им совместно с защитниками дубов юристами Ивановым и Гетманенко. "Юридическая экспертиза была осуществлена их силами", – пояснил Ефимов.

Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура 20 июля сообщила депутату областной думы Александру Осипову о проводящейся проверке по вопросу реализации проекта строительства. (копия ответа имеется в распоряжении "Кавказского узла"). На месте строительства 23 июля по доводам его обращения пройдет выездная проверка прокуратуры совместно с комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, региональным комитетом транспорта и дорожного хозяйства, администрацией природного парка "Волго-Ахтубинская пойма", сообщил Осипову природоохранный прокурор Максим Макашов, следует из документа.

"Надеемся, что виновных накажут по всей строгости закона, новый проект разработают в соответствии со всеми требованиями, учитывая ограничения, связанные с особо-охраняемой природной территории и биосферным резерватом, что дорогу построят с минимальным воздействием на природу и улучшат условия для граждан, проживающих вдоль дороги, где нет даже тротуаров, не говоря уже про озеленение, которое могло бы снизить уровень шума, пыли и воздействие выхлопов", – сказал корреспонденту "Кавказский узла" экоактивист Михаил Соломонов.