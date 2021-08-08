Родственник назвал Красикова похожим на обвиняемого в убийстве Хангошвили

08 августа 2021, 16:55

Обвиняемый в убийстве Зелимхана Хангошвили похож на Вадима Красикова, сообщил в берлинском суде родственник Красикова, но не смог уверенно опознать обвиняемого. Родственник воздержался от идентификации подсудимого из-за опасений за свою безопасность, следует из публикации главы отдела расследований Bellingcat Христо Грозева.

Как писал "Кавказский узел", первое заседание по делу об убийстве выходца из Панкисского ущелья Зелимхана Хангошвили состоялось в Берлине 7 октября 2020 года. Следствие считает обвиняемого Вадимом Красиковым, сам он называет себя работником строительной сферы из Брянска Вадимом Соколовым. Подсудимый воспользовался правом хранить молчание. 3 марта засекреченный журналист Bellingcat рассказал суду о серии расследований, проведенных Bellingcat совместно с другими медиа-партнерами, которые позволили установить, что задержанный имел паспорта на два разных имени. Это позволяет предполагать, что обвиняемый сотрудничал с российскими спецслужбами, заявил засекреченный свидетель.

Первый подозреваемый в убийстве Хангошвили Вадим Красиков проходил службу в спецназе ФСБ "Вымпел", озвучили 6 декабря 2019 года итоги совместного расследования издания The Insider, Bellingcat и Der Spiegel. Позднее, в феврале 2020 года, эти издания указали, что биллинг телефонов подозреваемого подтверждает его неоднократные звонки сотрудникам спецназа ФСБ России, а также посещение тренировочных баз российских спецслужб. Бывшие спецназовцы назвали выводы журналистов фейком. Эти данные противоречат прежней версии о причастности к убийству Хангошвили окружения Кадырова. Сам Кадыров ранее также заявил, что власти Чечни и России не имеют отношения к убийству Зелимхана Хангошвили. "Если мы причастны, то пусть докажут", - сказал он. Смерть Хангошвили Кадыров объяснил "внутренними разборками". Родные и знакомые Хангошвили предположили, что в его устранении были заинтересованы как российские, так и грузинские спецслужбы.

Муж сестры Вадима Красикова, предприниматель из Харькова Александр В., заявил в суде в Берлине, что Красиков работал в «диверсионном подразделении российских вооруженных сил», сообщает сегодня на своем сайте телеканал "Дождь" со ссылкой на публикацию главы отдела расследований Bellingcat Христо Грозева в издании Newlines.

По данным Грозева, 29 июля муж сестры Красикова заявил, что опознал родственника на фотографиях 2010 года с его свадьбы и медового месяца, на основании которых прокуратура Германии утверждает, что задержанный - это Красиков.

При этом Александр не смог однозначно опознать присутствовавшего в зале суда обвиняемого, указав, что тот лишь похож на его родственника, сообщил телеканал.

Свидетель пояснил, что встречался с Красиковым всего несколько раз, в последний раз - 10 лет назад. По его словам, обвиняемый похож на человека, которого он знал, но отличается внешне, возможно, из-за старения и увеличения веса, говорится в публикации Христо Грозева от 6 августа, перевод которой выполнен "Кавказским узлом".

В перерыве заседания свидетель в личном разговоре попросил судью Олафа Арнольди предоставить ему гарантии личной безопасности, на что судья ответил, что может гарантировать ему безопасность только на территории Германии, но не на Украине.

По крайней мере два источника, основываясь на беседах с Александром после судебного заседания, утверждают, что Александр признал обвиняемого Красиковым, но решил не проводить окончательную идентификацию в отсутствие гарантий полной безопасности. По их данным, он был бы готов вернуться в суд и полностью раскрыть информацию, если бы украинские или немецкие власти предложили ему и его семье реальные гарантии безопасности, говорится в публикации Христо Грозева.

Зелимхан Хангошвили был убит в Берлине 23 августа 2019 года. Один из двух задержанных обвинен в убийстве и незаконном обороте оружия. По данным прокуратуры Германии, он "действовал по поручению госструктур центрального правительства России" и совершил убийство либо ради вознаграждения, либо потому, что разделял мотивы заказчика.

Напомним, 2 марта авторы совместного расследования Der Spiegel, The Insider и Bellingcat сообщили, что жена и дочь Красикова вылетели под фальшивыми именами из Германии в Москву, а затем в Крым, причем во время полета в Крым их сопровождал сотрудник ФСБ.

В августе 2020 года авторам совместного расследования Der Spiegel, The Insider и Bellingcat удалось идентифицировать второго россиянина, фигурирующего в деле об убийстве Хангошвили. По их данным, он скрывался под именем Роман Д. и также служил в спецподразделении ФСБ "Вымпел" и участвовал в целом ряде спецопераций. Роман Д. путешествовал по миру как минимум под тремя разными именами и датами рождения, и на каждое он имел свой паспорт, причем под своим настоящим именем он ездил только внутри России, а среди его частых направлений в последние пять лет были Крым и Краснодар, выяснили журналисты.

Ранее Владимир Путин объявил убитого Зелимхана Хангошвили одним из организаторов взрывов в метро Москвы. Представители чеченской диаспоры в Европе прямо связали убийство Хангошвили с деятельностью российских спецслужб. Преследование Хангошвили было связано с "его участием во второй чеченской военной кампании в качестве командира", пояснил тогда "Кавказскому узлу" руководитель немецко-кавказского общества в Берлине Эккехард Маас.

На "Кавказском узле" опубликованы биография Зелимхана Хангошвили и справка "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".