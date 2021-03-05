Свидетель из Bellingcat рассказал суду о расследовании убийства Хангошвили

05 марта 2021, 01:46

Серия расследований, проведенная Bellingcat совместно с другими медиа-партнерами, позволила установить, что обвиняемый в убийстве Хангошвили имел паспорта на два разных имени. Это позволяет предполагать, что обвиняемый сотрудничал с российскими спецслужбами, заявил в суде засекреченный свидетель.

Как писал "Кавказский узел", первое заседание по делу об убийстве выходца из Панкисского ущелья Зелимхана Хангошвили состоялось в Берлине 7 октября 2020 года. Следствие считает обвиняемого Вадимом Красиковым, сам он называет себя работником строительной сферы из Брянска Вадимом Соколовым. Подсудимый воспользовался правом хранить молчание. Правительство ФРГ введет новые санкции против России в случае обвинительного приговора подозреваемому в убийстве Зелимхана Хангошвили, сообщил 21 декабря 2020 года Spiegel со ссылкой на источники в немецком кабмине. Жена и дочь Красикова вылетели под фальшивыми именами из Германии в Москву, а затем в Крым, во время полета в Крым их сопровождал сотрудник ФСБ, указали 2 марта авторы совместного расследования Der Spiegel, The Insider и Bellingcat.

Зелимхана Хангошвили убили в Берлине 23 августа 2019 года. Один из двух задержанных обвинен в убийстве и незаконном обороте оружия. По данным прокуратуры Германии, он "действовал по поручению госструктур центрального правительства России" и совершил убийство либо ради вознаграждения, либо потому, что разделял мотивы заказчика.

Засекреченный журналист Bellingcat был допрошен в суде 3 марта. Он рассказал о серии расследований, проведенных Bellingcat совместно с другими медиа-партнерами, которые позволили установить, что задержанный при попытке уничтожения улик имел паспорта на два разных имени и предположительно сотрудничал с российскими спецслужбами, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" журналистка телеканала OstWest Валерия Добральская, присутствовавшая на процессе.

"На допросе свидетеля сторону обвинения интересовали все мельчайшие подробности расследования Bellingcat – какие данные были взяты из базы данных "Магистраль", какие из других баз данных в России", – рассказала она.

По ее словам, на этом заседании не поднимался вопрос о недопустимости доказательств, полученных с нарушением российских законов, однако этот вопрос сторона защиты уже пыталась поднимать на предыдущих заседаниях. "Судья не принял по этому поводу решения, просто разрешил продолжить допрос свидетеля. В принципе это не является прецедентом для немецкого правосудия", – сказала Добральская.

По ее словам, адвокат защиты Роберт Унгер интересовался у защищенного свидетеля, действительно ли тот "считает ФСБ террористической группой", правда ли, что он "сочувствует российской оппозиции", а также интересовался, не связан ли он "с украинской и британской разведками".

Свидетель отрицательно ответил на все вопросы и заявил о том, что в своих расследованиях, которые отличаются от мнений других, беспристрастен, рассказала Добральская. По ее словам, Унгер высказывал возмущение засекреченностью свидетеля, заявив, что тот ни от кого не скрывается. Однако свидетель заявил, что даже семья не в курсе его выступления в суде.

Добральская рассказала, что Красикова защищают три адвоката, из которых два – по назначению, а третий, Роберт Унгер, нанят самим обвиняемым.

По словам Добральской, на предыдущих заседаниях в конце декабря 2020 года, после которых суд уходил на новогодние каникулы, адвокат задавал вопросы свидетелям обвинения, в частности, вдове убитого Манане. Он интересовался, не могло ли убийство быть следствием кровной мести выходцев из Панкисского ущелья, объявленной Хангошвили, сказала журналистка.

"В основном мстят те, кто связан кровным родством, и то только по отцовской линии – брат, двоюродный, троюродный брат, сын. В этом случае участие киллера невозможно. Вся процедура сильно регламентирована: кровная месть объявляется публично, а те, кто ее объявил, должны предварительно встретиться с кровниками. И поскольку никаких попыток публично заявить о кровной мести (в случае с Хангошвили) не было, то подобное предположение – дезинформация", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" выходец из Чечни, бывший журналист.

"Немецкое следствие прошло по следам Bellingcat – следователи подтвердили, что Вадим Соколов звонил ветеранам спецподразделений "Вымпела" и "Витязя" СБ России, что паспорт на имя Соколова был странный и выдан с помощью спецслужб", – пояснила Добральская.