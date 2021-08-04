Житель Кабардино-Балкарии осужден по делу о пособничестве боевику

04 августа 2021, 17:28

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к пяти с половиной годам колонии жителя Кабардино-Балкарии Хаматби Индреева, признав его виновным в предоставлении жилья и продуктов боевику. Индреев вину не признал.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2018 года Хасанби Индреев был осужден за пособничество боевику Алиму Битокову. Учитывая время, проведенное под домашним арестом, Индреев вышел на свободу сразу после вступления приговора в законную силу. Но в ноябре 2019 года на него завели аналогичное дело - о помощи боевику Хизиру Лихову, который фигурировал и в первом деле. В конце апреля военный суд вопреки позиции правозащитников признал Хасанби Индреева виновным в пособничестве террористу и приговорил его к пяти годам заключения. Отца Хасанби Индреева ранее также осудили за помощь Лихову и Битокову, признав его виновным по статье "Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем", а затем возбудили новое дело по тем же обстоятельствам, но по другой статье.

56-летний Хаматби Индреев, как и его сын, обвинялся в пособничестве участнику террористической организации. "Установлено, что подсудимый в период с октября 2015 года по март 2016 года предоставил участнику запрещенной международной террористической организации "Исламское государство" временное конспиративное проживание в своем домовладении, а также обеспечивал продуктами питания", - рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Южного окружного военного суда.

"В соответствии с приговором суда, Индреев признан виновным и ему назначено наказание путем частичного сложения наказания, назначенного по данному делу, с наказанием по приговору Чегемского районного суда Кабардино-Балкарии в виде лишения свободы на пять лет и шесть месяцев в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде", - сообщили в пресс-службе суда. Индреев отрицал свою вину, отметили в суде.

Часть 2 статьи 205.5 Уголовного кодекса России (участие в деятельности террористической организации) предусматривает до 20 лет лишения свободы, часть 5 статьи 33 Уголовного кодекса России предполагает пособничество в совершении преступления и отдельного наказания не предусматривает

Комментариев защиты Хаматби Индреева относительно приговора суда не поступало.

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