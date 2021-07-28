Южный окружной военный суд, июль 2021 года. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

28 июля 2021, 13:36

Два жителя Чечни осуждены за перевод денег для поездки в Сирию

Анвар Болотханов приговорен судом в Ростове-на-Дону к 5,5 года лишения свободы за перевод денег на поездку в Сирию одному из знакомых, Камиль Эльдаров, с банковской карты которого был осуществлен перевод, получил пять лет лишения свободы. Оба жителя Чечни признали свою вину.

32-летний уроженец села Брагуны Гудермесского района Чечни Анвар Болотханов обвинялся в содействии террористической деятельности, а 26-летний уроженец Гудермеса Камиль Эльдаров - в пособничестве в содействии терроризму.

Болотханов в 2015 году с использованием банковской карты, предоставленной Эльдаровым, перечислил "иному лицу" 20 000 рублей "с целью содействия ему в выезде в Сирию для участия в запрещенном вооруженном формировании", сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Подсудимые признаны виновным, суд приговорил Болотханова к пяти годам и шести месяцам лишения свободы, Эльдарова - к пяти годам лишения свободы, отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде", - уточнили в пресс-службе. Болотханов и Эльдаров признали вину.

Уголовное дело в отношении Болотханова и Эльдарова поступило в суд 12 мая, состоялось три заседания суда, приговор был вынесен сегодня, следует из карточки на сайте Южного окружного военного суда.

Часть 1 статьи 205.1 УК РФ предусматривает от 5 до 15 лет лишения свободы. Часть 5 статьи 33 УК РФ предполагает пособничество в совершении преступления и отдельного наказания не предусматривает.

"Кавказский узел" также писал, что Апелляционный военный суд оставил в силе приговор экстрадированному из Грузии уроженцу Чечни Рамзану Ахъядову, осужденному в России на семь лет за причастность к сирийским боевикам. Следствие установило, что в июне 2015 года в Турции Ахъядов "склонял своего знакомого к созданию на территории Чечни незаконного вооруженного формирования, подконтрольного международной террористической организации "Исламское государство"*.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". 

* - ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.

Примечание:

"Велиметова получила срок по делу о переводе денег "ИГ"*", "Житель Дагестана заподозрен в финансировании терроризма", "Житель Каспийска признан виновным в финансировании терроризма".

Автор: Константин Волгин источник: корреспондент "Кавказского узла"

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