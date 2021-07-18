Поиски подростка организованы на реке Кубань

18 июля 2021, 10:46

13-летняя девочка пропала 17 июля во время купания в реке Кубань в Краснодаре, спасатели обследуют русло реки и береговую линию.

Девочка пропала во время купания утром 17 июля, но известно об этом стало сегодня.

Группа подростков без сопровождения взрослых находилась на берегу реки Кубань в Краснодаре, в Юбилейном микрорайоне около улицы 70 лет Октября. Последний раз подростки видели девочку в воде, передала сегодня "Кубань 24".

Спасателям сообщение о том, что на реке Кубань пропала девочка, поступило в 10.19 мск 17 июля, после чего были организованы ее поиски. В них принимают участие 23 человека и восемь единиц техники. Сотрудники МЧС обследуют русло реки, а также отрабатывается версия, что девочку унесло течением, передал сегодня на своем сайте телеканал Рен ТВ.

К 10.45 мск на сайтах управлений МЧС России по Краснодару и по Краснодарскому краю нет информации о результатах поисков пропавшей на реке Кубань в Краснодаре девочки.

"Кавказский узел" также писал, что 13 июня два брата из Апшеронска пропали на реке Пшеха. По предварительной информации, трое братьев гуляли на берегу, когда младший из них поскользнулся на глине, упал в воду и стал тонуть. Старший мальчик, увидев это, снял кроссовки и прыгнул в реку. Третий ребенок побежал домой за помощью родителей.